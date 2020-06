Greifswald

Es ist Sommer und was noch vor wenigen Wochen nicht vorstellbar war, hat längst wieder Einzug in der Stadt gehalten. Abends sitzen Hunderte von Menschen am Museumshafen in Greifswald, es wird gelacht, das Klingen aneinander stoßender Bierflaschen kündet von feucht-fröhlichen Runden. Sommerröcke, Sonnenbrillen, Musik – das Leben ist schön.

Abstand oder Mundschutz sehe ich allerdings nirgends, es geht um Kontakte, nicht Kontaktbeschränkungen. Zu groß ist wohl der Wunsch nach Normalität und dem vollen Leben – endlich dieses schwere Frühjahr hinter sich lassen! Alles wieder gut also?

Während ich noch überlege, wie richtig es eigentlich war, dass sich die Stadt seinerzeit für Sitzgelegenheiten auf der Steintreppe und die Grünfläche entschieden hat, mache ich auf dem Nachhauseweg das Radio an. Es läuft die Nachricht, dass sich 30 Mitarbeiter der Rostocker Neptun-Werft in Quarantäne befinden. Der Alptraum ist nicht vorbei. Und leider auch kein Traum.

Von Anne Ziebarth