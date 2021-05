Wolgast

Eine Woche Pause ist genug – finden die Macher der Wolgaster Sonderimpftage. Sie haben alles daran gesetzt, dass am kommenden Freitag, dem 4. Juni, im Wolgaster Sportforum wieder Impfstoff zur Verfügung steht, um Hunderten Impfwilligen den wichtigen Piks zu verpassen.

Die Bemühungen von Stadt, Apotheker und Hausärzten zusammen mit dem Impfzentrum des Landkreises haben Erfolg gehabt, wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) am Donnerstag auf Nachfrage sagte. Wenn alles wie vorgesehen klappt, können 600 bis 650 Menschen an diesem 4. Juni geimpft werden. Dann wird nicht nur Biontech verimpft, sondern auch erstmals der amerikanische Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Besondere daran: Beim Johnson-Serum ist nur eine Impfdosis erforderlich.

Anmeldung für Johnson & Johnson läuft

Wie Weigler sagte, habe die Stadt 350 Dosen des amerikanischen Impfstoffes zugesagt bekommen. 150 davon werden am kommenden Freitag im Sportforum verimpft. Wer noch keinen Impftermin für ein anderes Mittel hat, kann sich ab sofort online auf der Seite der Stadt unter www.wolgast.de und unter dem Button Impfen für Johnson & Johnson vormerken lassen. Die Anmeldung geht auch telefonisch, wie immer unter der Nummer der Wolgast-Info: 03836 / 600118.

Wenn der Impfstoff gut nachgefragt werde, will sich Wolgast um weitere zusätzliche Impfdosen für die Woche danach bemühen. „So lange sich Bürger bei uns melden, die gern geimpft werden wollen, halten wir unsere Logistik aufrecht“, versichert der Bürgermeister.

Sonderimpftag am 5. Juni für Sauziner

Die anderen 200 Dosen des amerikanischen Impfstoffes sollen laut Bürgermeister am Tag darauf, also am 5. Juni (Sonnabend) in Sauzin bei einer Sonderaktion verimpft werden. „Wir wollen der Dorfbevölkerung, die nicht immer so mobil ist, dass sie überall hinkommt, auch die Möglichkeit der Impfung geben. Alle Bürger aus der Gemeinde Sauzin, also auch aus allen Ortsteilen, können sich dann an diesem Tag tatsächlich impfen lassen. Und da bei diesem Mittel nur eine Impfung erforderlich ist, sind sie durch und können bald in den Urlaub fahren“, meint Stefan Weigler. Eine Voranmeldung der Sauziner ist erforderlich unter der Telefonnummer 0176 / 83016950. Das Prozedere ist auch auf den Infotafeln im Dorf nachzulesen.

Mit weiteren 400 Dosen Biontech werden all jene Bürger geimpft, die sich bereits online oder telefonisch bei der Stadt Wolgast angemeldet haben. Alle freien Biontech-Termine für kommenden Freitag sind dann ab Montag früh auf der Seite der Stadt Wolgast einseh- und auch buchbar – wie immer online und telefonisch (Tel. 03836 / 600118).

Beide Impfstoffe – Biontech und Johnson & Johnson – sind für alle Altersklassen ab 18 Jahre freigegeben.

Von Cornelia Meerkatz