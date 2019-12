Gristow

Nach der Wende zog der Naturerlebnispark Gristow mit zahlreichen Veranstaltungen viele Besucher in den, wie es immer hieß, flächenmäßig größten Tierpark Mecklenburg-Vorpommerns. Dank reichlich bewilligter Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen arbeiteten bis zu 80 Menschen für den Park. Das ist Geschichte, der alte Förderverein meldete vor zwei Jahren Insolvenz an und löste sich vor Kurzem auf.

Aber es gibt jetzt einen neuen Förderverein. Dieser will den Wackerower Landwirten Vera Fickers und Arne Christiansen helfen, dem Park neuen Glanz zu verleihen. Das Paar ist seit April letzten Jahres Eigentümer. Das entsprach dem Wunsch des Fördervereins, dem der Insolvenzverwalter auch folgte. Die Wackerower Bauern setzten sich dabei gegen andere Bewerber durch, darunter einen Ökolandwirt.

Fickers und Christiansen haben seit der Übernahme der Verantwortung schon einiges in die zum Teil sehr verschlissenen Baulichkeiten der Anlage investiert. Sie organisierten erste Veranstaltungen und siedelten auch neue Tiere auf dem weitläufigen Gelände an der alten B 96 an. Es reicht bis an die Gristower Wiek. Im Farmhaus kann man übernachten. Es läuft bereits wieder einiges im Naturerlebnispark.

Ab 2020 wird Verkehrserziehung angeboten

Andreas Gröhn ist Parkmanager des Naturerlebnisparks und Projektmanager Quelle: eob

„Zum ersten Adventsmarkt kamen etwa 1800 Besucher“, freut sich Andreas Gröhl über die Resonanz auf diese neue Veranstaltung. Der Greifswalder ist Projektmanager und zugleich der Vorsitzende des neuen Fördervereins mit aktuell etwa zehn Mitgliedern vor allem aus der Gemeinde Mesekenhagen und aus Greifswald. „Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Natur- und Artenschutz und zum Umweltbewusstsein leisten und das mit den Kultur- und Sportangeboten verknüpfen“, benennt Gröhl Ziele aus der Satzung. 2020 werde in Zusammenarbeit mit der Polizei Verkehrserziehung angeboten, es wird Ferienfreizeiten geben.

„Auf unserem Gelände könnten Kinder Baum- und Pflanzenarten kennenlernen. Solche Kenntnisse kann man heute nicht mehr voraussetzen“, wirbt Röhl. Das sollten indes nicht die einzigen Angebote sein. Der Naturerlebnispark sei sehr an einer guten Zusammenarbeit nicht nur mit der Grundschule in Neuenkirchen, sondern auch mit Kindertagesstätten, wie sie in der Nachbarschaft in Mesekenhagen, Wackerow oder Neuenkirchen bestehen, interessiert. Aber auch die Erwachsenen hat der Förderverein im Blick. „Wir wünschen uns gute Beziehungen zum Riems“, sagt der Parkmanager.

120 Hektar stehen zur Verfügung

Nach fünf Jahren Pause solle 2020 auch endlich wieder ein Tonnenabschlagen im Naturerlebnispark stattfinden. „Dafür laufen erste Gespräche.“ Die Veranstaltung zog viele Jahre zahlreiche Besucher an. In seiner modernen Form war das Tonnenabschlagen 1985 etabliert worden und wurde 2002 Teil des Dorffestes. 2015 wurde das Tonnenabschlagen ausgesetzt, es fehlte damals eine ausreichende Zahl von Reitern.

Röhl ist Lehrer, arbeitete zuletzt für die Greifswalder Kinder- und Jugendzentrum gGmbH und war im sportlichen Bereich aktiv. 120 Hektar Naturerlebnispark bieten viele Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Zwecke, schätzt er ein.

Der Wunsch nach einer Beachvolleyballanlage

„Wir beginnen in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse mit Reha- und Gesundheitssport“, informiert der Parkmanager. Besonders wolle man sich Menschen mit Handicap annehmen. „Es wird Veranstaltungen im Behindertensportbereich geben.“

Im Programm für das nächste Jahr ist ein Kinderfußballturnier. „Wir möchten auch gern eine Beachvolleyballanlage bauen“, sagt Röhl. „Dafür hoffen wir auf Spenden.“ Denn die vielen gewollten Investitionen könne der Park nicht alle aus eigener Kraft schaffen und schon gar nicht in kurzer Zeit. Der Verein ist gerade dabei, ein Spendenkonto einzurichten.

Dass in Gristow nach der Wende so vieles möglich war, verdankte der Park nicht zuletzt dem zweiten Arbeitsmarkt. Auch auf diesem Feld lässt sich heute einiges mehr machen. Der Projektmanager strebt darum eine Kooperation mit der Greifswalder Arbeitsfördergesellschaft ABS an.

Erster Adventsmarkt im Naturerlebnispark Quelle: gcs

