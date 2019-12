Griefswald

Nach mehr als einem Monat können Schiffe den Ryck wieder in Richtung Greifswalder Bodden verlassen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund hob am Montag die etwa fünfwöchige Sperrung des Sperrwerks auf. Die Sperrung war notwendig, weil Fachleute vor dem Ablauf der vierjährigen Gewährleistungsfrist das 32 Millionen Euro teure Bauwerk auf Mängel untersucht haben. Neben kleineren Schäden an der Beschichtung wurde ein Schaden nach einer Kollision eines Kutters mit dem Drehsegment ausgebessert, hieß es. Zudem wurden die Spüldüsen am Drehsegment zurückgebaut. Zu den Kosten machte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt keine Angaben. Das Sperrwerk ging im April 2016 in Betrieb. Parallel dazu entstand ein 2,3 Kilometer langes Deichsystem. Als Ausgleich für den Bau soll eine etwa 62 Hektar große Fläche nördlich des Rycks wiedervernässt werden. Dort hatten sich aber in der Zwischenzeit geschützte Arten angesiedelt, so dass neu kartiert werden muss.

Von Martina Rathke