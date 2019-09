Wiederbelebungsaktion auf Greifswalder Markt wird doppelter Gewinn

Greifswald

Die Wiederbelebungsaktion „Prüfen.Rufen.Drücken“ auf dem Greifswalder Markt hat inzwischen Tradition. In diesem Jahr soll der Reanimationskurs für die Teilnehmer ein doppelter Gewinn werden. Nicht nur, dass sie an diesem Samstag (ab 14 Uhr) lernen, wie sie im Notfall ein Leben retten können, sie können auch richtig Geld gewinnen. Die Sparkasse Vorpommern stellt für die Aktion insgesamt 5000 Euro bereit. Holen kann sich das Geld eine Schulklasse, ein Verein oder auch ein privater Freundeskreis.

Wer teilnehmen will, muss eine Gruppe von mindestens 25 Leuten auf die Beine stellen, sagte der Sprecher Universitätsmedizin, Christian Arns. Die Größe entscheidet über den Sieg: Allein 2500 Euro gehen an die größte Gruppe. Für Platz zwei gibt es 1500 Euro. Über Platz drei entscheidet die Originalität. Eine Jury wählt für den mit 1000 Euro dotierten Bronzeplatz das Team mit der kreativsten Kleidung, der grellsten Schminke oder den coolsten Accessoires aus. „Holt Euch das Geld für die Weihnachtsfeier oder den Klassenausflug“, ermunterte der Initiator Professor Klaus Hahnenkamp Teams zum Mitmachen.

Die Aktion auf dem Greifswalder Markt bildet den Abschluss der „Woche der Wiederbelebung“ im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Seit Samstag konnten sich die Einwohner in Heringsdorf, Ueckermünde, Anklam, Wolgast, Pasewalk und Torgelow an Reanimationspuppen schulen lassen, wie man im 100er Takt, das Herz wieder zum pumpen bringt. Gruppen, die am Samstag an der Aktion in Greifswald teilnehmen wollen, sollten sich unter kommunikation@med.uni-greifswald.de anmelden. Teams, die sich erst am Samstag spontan zur Teilnahme entschließen, werden nicht abgewiesen.

Von MR