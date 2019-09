Wiederbelebungsaktion braucht Finanzspritze: Förderung läuft aus

Greifswald

Die Zahlen sprechen für sich: Etwa 16 000 bis 18 000 Menschen ließen sich in Vorpommern-Greifswald in den vergangenen fünf Jahren bei einem Training an Reanimationspuppen für die Wiederbelebung fit machen. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitraum Laien mindestens 15 Menschen das Leben gerettet haben, weil sie beherzt und rechtzeitig mit der Herzdruckmassage begonnen hatten“, bilanzierte Professor Klaus Hahnenkamp am Samstag auf dem Greifswalder Markt das Projekt Land|Rettung für Jedermann. Zum Abschluss der diesjährigen Woche der Wiederbelebung hatten dort nochmals rund 1000 Leute im 100er-Takt des 70er-Jahre-Hits „Stayin Alive“ an Puppen trainiert.

Vorpommern-Greifswald Spitze in der Laien-Reanimation

Die Quote der Laien-Reanimation ist in Vorpommern-Greifswald laut Laien-Reanimationsregister seit 2014 von 17 auf 58,3 Prozent gestiegen. Das heißt, drei von fünf Menschen, die einen Herzstillstand erlitten haben, wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Nachbarn, dem Partner oder Arbeitskollegen reanimiert. „Das ist ein bundesweiter Spitzenwert“, so der Direktor für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Greifswald.

Landkreis beteiligt sich nicht an Finanzierung

Die Erfolge des Trainings an den Reanimationspuppen sind also sichtbar, doch die Aktion könnte in dieser Form die letzte sein. Nach fünf Jahren läuft die Landesförderung des Projektes aus, wie Projekt-Initiator Hahnenkamp sagte. „Wie es weiter geht, wissen wir noch nicht. Der Landkreis hat uns signalisiert, dass er kein Geld hat.“ 35 000 Euro werden pro Jahr benötigt, um im gesamten Landkreis die Schulungen auf dem bestehenden Niveau zu halten.

Neues Konzept und Chance auf Geld lockte auf den Markt

Dabei hatten die Initiatoren am Samstag mit einem neuen Konzept nochmals viele Leute für die Aktion „Prüfen.Rufen.Drücken“ auf dem Markt mobilisiert. Die Sparkasse Vorpommern hatte 5000 Euro für einen Wettbewerb im Gruppendrücken ausgelobt. Geehrt wurden damit die größten und originellsten Wiederbelebungsteams – und 14 Gruppen kamen. Sie lockte nicht nur die Chance auf das große Geld, sondern auch die Gewissheit, mit dem Training an den Puppen im Ernstfall ein Leben retten zu können . „Es gibt doch nichts Besseres, als zu lernen, wie man richtig wiederbeleben kann und dann noch Geld für die Schule zu gewinnen“, sagte die stellvertretende Schulleiterin der Arndt-Schule, Ramona Rudolph. Nachdem die Schule von dem Aufruf erfahren hatte, meldeten sich spontan 209 Schüler, Lehrer und Eltern. Im Falle eines Gewinns wollen die Arndtianer – so hatten sie sich vorab verständigt – für ein großes Schulfest verwenden.

Teams kamen in kreativen Kostümen

„Die Geschockten“ teilten sich mit dem Schlossgymnasium Gützkow den Titel für das originellste Team. Quelle: Martina Rathke

Unter dem Namen „Die Geschockten“ und mit auffälliger Kleidung und Frisur hatten sich die Siebentklässler Lina, Jördis, Svea und Carla aus der Montessori-Schule mit der kleinen Sira und dem Elternpaar Sabrina und Stefan Dinse angemeldet. „Wir erzählen eine Geschichte: Sira ist das kleine Herz, die Jugendlichen die Wiederbeleber und wir die Defibrillatoren“, sagte schmunzelnd Mutter Sabrina, die sich zusammen mit ihrem Mann einen Defi-Hut aus Aluminium gebastelt hatte. Als ernsthafte Konkurrenz zu den „Geschockten“ rückten die Zwölftklässler des Schlossgymnasiums Gützkow an. Mit 36 Teilnehmern hatten sie zwar keine Chance auf den Sieg in der Kategorie der größten Teams, aber mit ihrem einheitlichen OP-Kleidungs-Outfit setzten sie auf den Gewinn in der Kategorie der Originellsten. Das Geld soll in die Abiball-Kasse gehen, so Schülerin Laura Ansorge.

Tolle Stimmung unter den 1000 Teilnehmern

Wer den Mottonamen der Aktion beherzigt, kann eigentlich bei der Wiederbelebung nichts falsch machen, erläuterte Hahnenkamp. Zuerst prüfen, ob der Verletzte noch atmet, dann mit dem Telefon unter 112 den Notruf alarmieren und zuletzt mit der Herzdruckmassage starten. Dass das Drücken gar nicht so einfach ist, musste allerdings der achtjährige Tjark feststellen. „Man braucht ganz schön viel Kraft“, staunte er. Immerhin muss der Brustkorb an der richtigen Stelle etwa fünf Zentimeter eingedrückt werden, wie ihm Medizinstudentin Deborah Uebermuth erklärte.

Das Konzept der Landretter ging am Samstag auf: Allein 931 Teilnehmer zählten die Initiatoren im Gruppenwettbewerb, an dem sich unter anderem auch die Erzieher der Hansekinder sowie die Erwin-Fischer-Schule und die Schüler vom Jahn- und Humboldt-Gymnasium beteiligten. „Ich bin überwältigt. Das war echt super“, freute sich Hahnenkamp. Die Arndt-Schule erhielt für den Sieg in der Gruppe der größten Teams einen Scheck über 2500 Euro, gefolgt von der Fischer-Schule, die 1500 Euro einheimste. Den Preis für das originellste Team teilten sich die „Geschockten“ und die Gützkower Gymnasiasten.

Vereinsgründung angestrebt

Für die Landretter war die Aktion auf dem Markt nochmals ein Motivationsschub. Auch wenn die Projektförderung jetzt ausläuft, denken sie nicht ans Aufgeben. „Aufhören ist keine Alternative für uns“, bekräftigte Hahnenkamp. „Wir denken jetzt über die Gründung eines Vereines nach und werden über Spenden die Aktion am Leben halten“, zeigte er sich überzeugt.

Von Martina Rathke