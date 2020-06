Wiedereröffnung: Gemischte Gefühle bei Greifswalds Barbesitzern

Greifswald

Die dreimonatige Trockenzeit für die Bar- und Kneipenbesitzer der Hansestadt ist vorbei: Bereits ab Montag dürfen sie ihre Läden wieder öffnen. Die Freude ist groß. Doch gleichzeitig herrscht auch Unsicherheit: Grund dafür sind die Auflagen. Detailliert stehen diese noch nicht fest. Die Betreiber gehen davon aus, dass es ähnliche Maßnahmen sein werden, wie sie bereits in der Gastronomie gelten. Sollten die Auflagen für Barbetreiber allerdings noch strenger ausfallen, könnten die Existenzängste von vorn losgehen.

Dass die Bars wieder öffnen dürfen, sei ein wichtiger Schritt, sagt Michael Hosang, der seit 2015 die Kultkneipe Ravic betreibt. Er wird seinen Laden am kommenden Montag wieder aufschließen. Allerdings fürchtet der 36-Jährige, „dass es Auflagen geben könnte, die in der kurzen Zeit nicht zu erfüllbar sind“. Denkbar ist eine Begrenzung der Sitzplätze. In Restaurants können bis zu sechs Personen pro Tisch bedient werden. Ob das auch für Bars gelten wird, steht noch nicht fest.

Ravic-Besitzer schätzt künftigen Umsatzverlust auf 60 Prozent

Klar ist jedoch, dass die Bars täglich bis Mitternacht öffnen dürfen. Die Verlängerung gilt ab 15. Juni auch für Restaurants, die bisher bis 21 Uhr geöffnet haben. Bei Normalbetrieb würden bis zu 60 Leute ins Ravic passen. Der Betreiber schätzt, dass er zwischen 20 und 30 Leute gleichzeitig in seinem Laden bewirtschaften könnte und der Mindestabstand gewahrt wird. Die Wiedereröffnung wird einen Teil des finanziellen Drucks bei Greifswalds Schwankwirten herausnehmen: „Allerdings rechne ich durch die halbierten Schichten und die Gästereduzierung nur mit einem Umsatz von 40 Prozent.“

Mitte Mai schloss sich Hosang mit acht weiteren Bar- und Kneipenbesitzern zusammen. Sie forderten, dass ihre Läden ab dem 15. Juni wieder eröffnen dürfen. Zudem baten sie beim Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft um ein Hilfspaket, sollten die Läden nach Mitte Juni weiterhin geschlossen bleiben. Für Maren Fritzsche markierte dieses Datum die Deadline. Die Entscheidung, ob sie die Bar Exil dann endgültig schließen würde, wurde ihr nun abgenommen, sagt die Inhaberin: „Ich bin sehr happy, dass es nun doch geklappt hat. Abzusehen war das nicht.“

Fehlendes Konzept bringt Betreiber in Zugzwang

Doch die Kritik in den sozialen Netzwerken über die Entscheidung der Landesregierung habe ihre Vorfreude gedämpft, erzählt sie. Dass Bars und Kneipen wieder öffnen dürfen, Schulen und Kitas noch immer nicht zum Normalbetrieb zurückgefunden haben, löst bei einigen Menschen Unverständnis aus. Dafür zeigt auch Maren Fritzsche Verständnis. Doch mit ihrer Bar finanziert sie sich ihren Lebensunterhalt, beschäftigt einen Mitarbeiter in Vollzeit. Sie rechnet damit, dass vor allem Stammkunden den Weg in die Bar finden werden. Auch Fritzsche hofft auf ähnliche Auflagen wie in der Gastronomie: „Dürften nur zwei Leute an einen Tisch, wäre das ein Nachteil für mich.“

Auch Christian Fitz ist erleichtert über die Entscheidung. „Allerdings stehen wir jetzt unter Zugzwang, da es noch kein Konzept gibt, das wir umsetzen müssen“, kritisiert der Inhaber des „Mitt’n drin“. Die Lage seiner Bar erweise sich dank der Außenanlage auf dem Domplatz als Vorteil. „Wir haben andere Voraussetzungen, um den Abstand einhalten zu können. Wir haben genügend Platz. Jetzt beginnt die Zeit, in der man draußen sitzen kann. Wir können sofort loslegen.“ Anders als beispielsweise das Ravic, das erst ab 19 Uhr öffnen wird, soll es beim „Mitt’n drin“ am frühen Nachmittag wieder Kaffee und Kuchen geben. Neben zwei Vollzeitbeschäftigten und einer Handvoll geringfügig Beschäftigten wird der Betreiber selbst ab kommender Woche im Laden anpacken.

Von Christin Lachmann