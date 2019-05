Der Goldmohn beginnt am Hansering in Greifswald zu blühen. 2018 hatte die Stadt dort, in der Anklamer Straße und der Lomonossowallee auf insgesamt 5000 Quadratmetern 27 Kilogramm Blumensamen ausgesät. Die Wildblumen an der stark befahrenen Lomonossowalle und dem Hansering haben nur wenige Pollen und Nektar, Bienen interessieren sich kaum für sie. Der Goldmohn hat es in Kalifornien (USA) bis zur offiziellen Staatsblume gebracht.