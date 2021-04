Tremt

Spinat, Knoblauch, Zwiebeln ... stehen in Dreierreihen wie eine Eins. In 25 Meter langen und 75 Zentimeter breiten Beeten wächst das Gemüse unter freiem Himmel. Langsam, aber beständig. Die Nachttemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt konnten den zarten Pflanzen bislang nichts anhaben. „Allerdings ist mir auch schon ein halbes Beet Kohlrabi erfroren“, bedauert Gemüsebauer Benedikt Gerigk und fügt hinzu: „Der Winter will einfach nicht gehen.“

Es ist die erste Ernte, die der 33-jährige Unternehmensgründer mit seiner „Solidarischen Landwirtschaft“, kurz: Solawi, seit Anfang April einfährt. Auf dem Hof Levin 8 im Ortsteil Tremt der Gemeinde Sundhagen verwirklicht der studierte Landschaftsökologe gemeinsam mit Lebenspartnerin Charlotte Zeigner den Traum einer ökologischen Gemüsegärtnerei in Form einer Kooperative. Ein Jahr lang bereiteten sie mit Unterstützung fleißiger Hände den Start der „Wilden Möhre“ vor. Nicht selten Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber das gehe in Ordnung, so Gerigk: „In der Startphase gibt es nun einmal sehr viel zu tun, muss die gesamte Infrastruktur aufgebaut werden.“ Dazu gehörte auch ein 200 Quadratmeter großes Folienzelt sowie ein Holzhaus für die Kühlung, das Gartenwerkzeug und die Gemüsewaschanlage. Dank der Crowdfunding-Aktion im vergangenen Jahr, bei der 16 000 Euro zusammenkamen, konnten einige Investitionen getätigt werden.

Eigener Wirtschaftskreislauf In der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Es ist ein eigener Wirtschaftskreislauf. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher die Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen Landwirtschaft. In MV gibt es bislang etwa 35 Solawis, die meisten davon im westlichen Landesteil. In Vorpommern ist ihre Zahl noch relativ überschaubar: „Hof im Winkel“ in Lassan, „Frisches für Freunde“ in Greifswald, „Wilde Möhre“ in Sundhagen, der Mitmachbauernhof in Niepars bei Stralsund, der Sanderhof in Hugoldsdorf bei Eixen, „Gutes aus Gretes Garten“ in Schwasdorf nahe Gnoien und „Ackerkost“ in Neuenkirchen bei Neubrandenburg.

Die Solawi „Wilde Möhre“ in Tremt ist in ihr erstes Jahr gestartet. Quelle: Petra Hase

Landwirte haben Flächen unterverpachtet

Noch im März 2020 plagte die Familie ein Flächenproblem. Um die Solawi aufzubauen, wollten Gerigk und Zeigner von der Universität Greifswald in Nachbarschaft ihrer Scholle zwei Hektar Land pachten. Ökolandbau passe gut zur Uni, dachten sie sich. Zumal die Familie mit ihren drei Kindern auf einem von der Uni über Erbpacht erlangtes Grundstück lebe. Doch die Angelegenheit gestaltete sich schwieriger als gedacht, da die Flächen langfristig verpachtet waren – unter anderem an die Agrargesellschaft mbH Reinberg. Im Laufe des Jahres tat sich dann aber doch etwas: Die Agrarinitiative Greifswald vermittelte einen Lösungsvorschlag. Per 1. Oktober schließlich kam es zur Vertragsunterzeichnung mit den Landwirten Alexander Smrekar und Lorenz Rindler, die den Existenzgründern nun jeweils einen Hektar unterverpachten. „Grundsätzlich hat kein Landwirt zu viel Land. Aber wir haben Respekt vor dem Mut der jungen Leute, in dieses anspruchsvolle Geschäft einzusteigen“, begründete Rindler die Unterstützung. Zudem konnten die Gemüsebauern auch noch zwei kleine Flächen von der Uni pachten.

Im Folienzelt stehen für das empfindliche Gemüse 200 Quadratmeter zur Verfügung. Hier kann nichts so schnell erfrieren. Quelle: Petra Hase

Natürlicher Bodenaufbau und viel Handarbeit

„Im Herbst begannen wir dann, die Dauerbeete anzulegen. Es sind jetzt 150, alle gleich lang und gleich breit, eingeteilt in zehn Parzellen. Sie wurden nicht umgepflügt, sondern nur mit einem Rotationsflug bearbeitet, der die Erde seitlich hochwirft. Mit Kompost und Mulch gefüttert, wollen wir so einen natürlichen Bodenaufbau fördern“, erklärt Benedikt Gerigk. Mit einer vielfältigen Fruchtfolge wolle er den Schädlings- und den Unkrautdruck minimieren. Ansonsten: Handarbeit ist hier das A und O, vom Samenlegen bis zur Ernte.

Immer mittwochs ist Ernteausgabe

„Jeden Mittwoch ist Ernteausgabe, immer 15 bis 18 Uhr. Dazu fahren wir nach Greifswald in die ‚Straze‘“, erzählt Gerigk. Die derzeit 52 Ernteteiler erhalten allesamt jede Woche das gleiche Paket, dafür zahlen sie monatlich 75 Euro ein und beteiligen sich somit wirtschaftlich am Bestand der Kooperative. Zu den Kunden – besser gesagt, zu den Ernteteilern – gehört auch Sören Manzel. „Das Gemüse ist unglaublich lecker und kein Vergleich zu dem, was es anderswo gibt“, wertschätzt der 26-Jährige. Salat aus dem Supermarkt etwa sei oft etwas muffig. „Der Feldsalat von der ‚Wilden Möhre‘ hingegen ist einfach richtig frisch und köstlich, die Radieschen butterzart und der Spinat so erstaunlich süß, wie ich ihn noch nie gegessen habe“, schwärmt der Masterstudent der Landschaftsökologie. Die 75 Euro im Monat seien es ihm deshalb wert, versichert Manzel, der bereits in der Gründungsphase beim Aufbau der Solawi half. Und schon jetzt freue er sich auf die erste Kohlsaison. „Das ist das beste Gemüse der Welt“, sagt Manzel.

Die Arbeit auf dem Gemüsefeld erfordert viel Mühsal und Geduld. Quelle: Petra Hase

Bald gibt es auch Sommergemüse

Und wenn ein Ernteteiler mal das eine oder andere Gemüse nicht mag? „Für diesen Fall haben wir eine Tauschkiste“, verdeutlicht Benedikt Gerigk. Dann lege man dorthinein die womöglich nicht so lieben Mairübchen und entnehme stattdessen Kohlrabi ... „Zurzeit ist unser Angebot ja noch nicht so sehr umfangreich, weil wir kein Lagergemüse haben. Aber unsere Ernteteiler haben dafür Verständnis. Außerdem wird es sich ja ändern. Und der Sommer kommt. Dann gibt es mit Gurken, Tomaten, Zucchini, Blumenkohl und Auberginen ... eine große Vielfalt“, freut sich der Gemüselandwirt.

Salatwäsche für längere Haltbarkeit

Damit alles immer frisch und lecker bei den Verbrauchern ankommt, hat Benedikt Gerigk eine Salatwaschanlage gebaut: eine Badewanne in Arbeitshöhe mit einem ausgeklügelten Rohrsystem, das wie ein Whirlpool funktioniere und daher sehr schonend fürs Gemüse sei. „Jeder Salat wird gewaschen. Dadurch wird er nicht so schnell welk, ist länger haltbar“, verdeutlicht er. Denn zwischen dem Ernten und Verteilen der Produkte lägen unter Umständen schon einige Stunden. Nicht alles könne er unmittelbar vor der Fahrt nach Greifswald aus den Beeten holen. Die Zahl der Hände sei begrenzt. „Zurzeit haben wir eine Mitarbeiterin. Ich hoffe, dass wir bald eine zweite Kraft einstellen können“, sagt er.

Hinter dieser Tür wird demnächst eine Kühlung das Gemüse frisch halten, bis es verteilt wird. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase