Greifswald

Für diese gefährliche Aktion wird sich ein Greifswalder verantworten müssen: Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht zwei Mal der Polizei davon gerast und entzog sich somit einer Kontrolle durch die Beamten, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilt. Bei der Verfolgungsjagd, die von Greifswald bis nach Prenzlau führte, fuhr der Fahrer mit mehr als 200 Kilometern die Stunde auf den Straßen. Erst in der Nacht konnte er gestellt werden.

Vorausgegangen war eine Polizeikontrolle am Montagabend gegen 22 Uhr zwischen Greifswald und Jarmen. Dem widersetzte sich der Fahrer eines Seats und fuhr davon. Die Polizeibeamten verfolgten den 31-Jährigen, verloren den Raser aber an der Anschlussstelle der BAB 20 in Gützkow aus den Augen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zunächst gelang es nicht, das Fahrzeug im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festzustellen.

Groß angelegte Fahndung

Kurz nach Mitternacht bemerkten Streifenbeamte das gesuchte Auto dann auf der B198 am Ortsausgang Woldegk, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, flüchtete er erneut mit sehr hoher Geschwindigkeit. Diesmal raste er auf der B198 von Woldegk aus in Richtung Prenzlau im Land Brandenburg. Der Sichtkontakt brach dieses Mal auf Höhe der Ortschaft Wolfshagen ab.

Bei der größeren Fahndung durch Polizeibeamte in Brandenburg, Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV und die Bundespolizei konnte der Raser anschließend gestellt werden. kurz vor Prenzlau, an der Abfahrt Klinkow, stand das Auto verlassen. Vom Fahrer fehlte die Spur. Nachdem vor Ort mehrere Polizeikräfte zur Suche zusammengezogen wurden, kam eine männliche Person auf die Beamten zu. Es handelte sich um den Fahrzeughalter, einen 31-jährigen Mann aus Greifswald.

Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei eingezogen, das Auto zur Spurensicherung sicher gestellt. Und der Fahrer wurde anschließend nach Anklam gebracht, um auch an seinen Sachen Spuren zu sichern. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

