Wildes Greifswald – 200 Wildschweine fühlen sich sauwohl

Greifswald

Seit Februar hat die Stadt mit dem Forstwirt Heiko Gust einen Wildtiermanager. In anderen Städten heißen seine Kollegen Stadtjäger, doch Gust findet diese Bezeichnung zu martialisch. „Das Jagen ist das worst-case-Szenario und eigentlich nur die letzte Option“, sagt der 34-Jährige. Vielmehr gehe es darum, die Konflikte zwischen dem Stadtbewohner Mensch und dem Stadtbewohner Tier zu minimieren. Inzwischen fühlen sich Waschbären, Dachse, Marder, Hasen und Rehe in vielen Städten zu Hause – so auch in Greifswald. Der Druck auf die Naturräume um die Städte steige, die Lebensbedingungen in der Stadt mit Komposthaufen, Essensresten in Mülleimern oder Parkanlagen, die mit Büschen und Hecken Deckung bieten, werde immer besser, so Gust.

Anzeige

Wildschweine erobern die Stadt

Den eigentlichen Konfliktherd stellen in Greifswald die Wildschweine dar, vor allem in den Wintermonaten, wenn die Tiere auf Suche nach Futter in die Stadt ziehen. Im Januar musste das Volksstadion gesperrt werden, weil ein Keiler dort wilde Sau spielte. Mit Rauchmeldern, die hochfrequente und für das Wildschweingehör äußerst unangenehme Töne absondern, konnte das Tier samt Bache und Nachwuchs vertrieben werden.

Weitere OZ+ Artikel

Gust nahm deshalb in den ersten Monaten seiner Tätigkeit die Schwarzkittel ins Visier. Nicht mit der Waffe, sondern mit Fernglas und Wärmebildkamera zog der passionierte Jäger durch Greifswalds wilde Hotspots. „Ich gehe von einem Schwarzwildbestand von etwa 200 Wildschweine aus. Das ist wahnsinnig viel“, so Gust. Er identifizierte insgesamt 25 führende Bachen, dazu die Frischlinge und Überläufer (Jungtiere im Alter bis zu zwei Jahren). Besonders viel Schwarzwild mit insgesamt acht Bachen inklusive Nachwuchs lebt in der Nähe der Sparkasse am Gorzberg. Aber auch das Gebiet nördlich des Rycks von Hanseyachts bis Wieck ist mit fünf Bachen plus Nachwuchs sowie 12 Überläufern ein Wildschwein-Eldorado.

Jagddruck treibt Schwarzkittel in die Stadt

„ Wildschweine sind sehr anpassungsfähig und sehr empfindlich gegenüber Störungen. Wenn wir in außengelegenen Jagdgebieten aktiv jagen, dann bekommen sie das ganz schnell mit und ziehen in städtische Einstandsgebiete, in denen der Jagddruck nicht zu hoch ist“, begründet er die hohe Konzentration von Wildschweinen in der Stadt. Um die Wildschweine besser erfassen und schneller reagieren zu können, will Gust künftig auch mit einer Wärmebilddrohne auf die Suche nach Schwarzkitteln gehen.

Wildtierkataster in Planung

Für ein genaues Wildtierkastater wird Gust schätzungsweise noch zwei bis zweieinhalb Jahre benötigen. Mit der Bekämpfung der Schwarzkittel will er allerdings nicht so lange warten – auch weil die Afrikanische Schweinepest immer näher von Polen aus an die Grenze vorrückt. Statt auf die Waffe setzt Gust, der seit seinem 16. Lebensjahr den Jagdschein hat, auf die Vergrämung mit chemischen und biologischen Mitteln. In Eldena habe das bereits Erfolg gezeigt, sagt er. „Eine Gruppe von sechs Überläufern konnte auf einer Rapsfläche nahe Deich und Strandbad mit der punktgenauen Ausbringung von Hagopur, einem Duftkonzentrat, in weniger vom Menschen frequentierte Bereiche vertrieben werden.“ Die Ausbringung des Duftstoffes habe er nach drei, vier Wochen wiederholt. Seitdem haben sich die Tiere im wahrsten Sinne des Wortes „verduftet“. Gust hofft, dass so die Wildschweine nachhaltig aus der Stadt vertrieben werden können.

Essensreste sind Einladung

Wie ein Ring ziehen sich die Wildschwein-Rotten um Greifswald. Der Mensch könne entscheidend dazu beitragen, indem er den Tieren die Stadt so unatrraktiv wie möglich mache, so der Wildtiermanager. Essensreste in Papierkörben, offene Müllbehälter oder auch Komposthaufen wirkten eher wie eine Einladung und sollten deshalb möglichst vermieden werden. Aber auch in Bereichen im Stadtpark fühlen sich die Wildschweine sauwohl. „Die Tiere verkriechen sich in dichten Brombeerhecken, da sind sie vor Menschen ungestört“, so Gust. Diese Sträucher aber einfach wegzunehmen, birgt neue Konflikte mit Naturschutzbehörden, weil sie auch als Lebensraum für Vögel dienen.

Bürger können sich melden

Für seine Arbeit ist Gust der Kontakt mit den Bürgern wichtig, für die er beratend tätig ist, wenn Marder beispielsweise auf Dachböden ihr Unwesen treiben. Der Wildtiermanager kooperiert zudem eng mit der Einsatzleitstelle, bei der die meisten Meldungen über Wildtierfunde auflaufen, den Veterinär- und Jagdbehörden. Eine enge Kooperation gibt es inzwischen auch mit der Tierrettung. „Die Wildtierrettung erstellt mir gerade eine Liste mit Wildfundtieren für eine Art Unfallkataster.“ Mit einem solchen Kataster könnten Rückschlüsse auf Wege und Raumnutzung der Arten gezogen und Konfliktpotenziale reduziert werden. Klaus Kraft, Einsatzleiter der Tierrettung, bestätigt die enge Zusammenarbeit. „ Heiko Gust ist schnell erreichbar und sehr kompetent“, so sein erstes Fazit nach vier Monaten. Kraft schätzt ein, dass die Sensibilität der Greifswalder in Bezug auf in der Stadt lebende Wildtiere gewachsen sei.

Arbeit in der Natur nur ein Drittel des Jobs

Die klangvolle Berufsbezeichnung „Wildtiermanager“ suggeriert, dass Gust nur in der freien Natur arbeitet. Dem ist nicht so. Der Mitarbeiter des Immobilienverwaltungsamtes ist auch für die Verkehrssicherung von Bäumen zuständig und unterstützt Stadtförster Bent Knoll als Sachbearbeiter bei der Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen und der Antragstellung von Fördermitteln.

Von Martina Rathke