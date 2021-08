Greifswald

Ob Wildschwein, Schlange oder Biber: Beim Seesportclub Greifswald wurde schon so manch wildes Tier gesichtet. Nun reiht sich ein weiteres in die Liste ein. Vor rund anderthalb Wochen läuft dem Vereinsvorsitzenden Klaus Ledderhos ein weiß-beiges Nutria vor die Linse.

Seelenruhig mit Schlafzimmerblick sitzt es am Wasser und lässt sich augenscheinlich von nichts stören. Aufgenommen wurde das Foto am Trainingsstützpunkt des Seesportclubs Am Eisenhammer: „Zwei Tage vorher wurde es schon auf der anderen Seite gesichtet. Inzwischen soll es sich in Wieck aufhalten“, erklärt Klaus Ledderhos.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vermehrt Beobachtungen in der Region

Immer häufiger werden Nutria, auch Biberratte oder Sumpfbiber genannt, in freier Wildbahn gesichtet. Aus Südamerika eingeschleppt, sind die Tiere, die bis zu 65 Zentimeter lang und bis zu zehn Kilo schwer werden können, an deutschen Gewässern heimisch geworden. Ihr Fell war lange Zeit sehr begehrt. Die Tiere wurden auf Pelztierfarmen gehalten. Manche schafften es, auszubrechen, andere wiederum wurden nach dem Fall der Mauer – als der Preis für Nutriafelle nicht mehr rentabel war – in die Freiheit entlassen.

Die Riesennager, die große, kräftige gelb bis orangefarbene Schneidezähne aufweisen, passten sich der hiesigen Vegetation an und vermehrten sich rasant. Doch woher könnte der Sumpfbiber stammen, der am Ryck gesichtet wurde? Dass es aus dem Tierpark entwischt ist, kann Cheftierpfleger Frank Tetzlaff nicht ganz ausschließen. „Vor zehn Jahren beim Hochwasser konnten einige von uns stiften gehen. Sie hielten sich in den Credneranlagen auf, wo wir sie einfangen konnten. Zum Teil sind sie auch von allein zurückgekommen.“

Dennoch gebe es vermehrt Beobachtungen, dass freilebende Sumpfbiber in der Region unterwegs seien, die nichts mit dem Tierpark zu tun haben, fügt Tetzlaff an. „Sie vermehren sich in bestimmten Bereichen wie beispielsweise an der Oder. Wenn die Reviere dort knapp werden, wandern sie ab. Ich gehe davon aus, dass dieser Trend auch nicht mehr aufzuhalten ist. Wir werden hier auch regelmäßig auf die Sumpfbiber treffen.“

Tiere verursachen Schäden an Deichen

Die Tiere leben häufig in Kleinfamilienbänden. Während sich die Weibchen um die Jungen kümmern, seien die Männchen häufig allein unterwegs, erklärt der Cheftierpfleger. Dass es sich bei dem Nutria vom Ryck um einen Albino handeln könnte, schließt der Tierpfleger anhand des Fotos aus. „Die Fellfarben variieren häufig. Es gibt weißes, rötliches, schwarzes oder auch fleckiges Fell. Das ist ähnlich wie bei den Wellensittichen, bei denen die Wildform grün ist, die gezüchteten Wellensittiche jedoch grün, blau oder weiß sind.“

Doch wie gefährlich sind Nutria für die Umwelt? Zwar hätten invasive Arten Einfluss auf das Ökosystem, sagt Tetzlaff. Jedoch sei das vor allem von der Population abhängig. „Da es sich scheinbar um ein einzelnes Tier handelt, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass es gefährlich werden könnte. In Gebieten, wo er massiv vorkommt und sich stark vermehrt, gräbt er die Baue häufig in Dünenabhänge und Deichverwallungen.“ Das bedeutet, dass sie durch die Unterhöhlungen im schlimmsten Fall die Deiche bei Hochwasser zum Einbrechen bringen könnten.

Tiere werden bundesweit intensiver bejagt

Wie viele freilebende Nutria es in Deutschland gibt, ist nur schwer zu schätzen. Besonders stark betroffen von einer massiven Population sind die Ems und die Elbe im westlichen und östlichen Teil Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, im Westen Baden-Württembergs am Rhein und im Norden Sachsen-Anhalts an der Elbe treten die Tiere seit einiger Zeit vermehrt auf.

Viele Bundesländer stufen die Nutria als jagdbare Art ein, auch wenn sie nicht im Bundesjagdgesetz aufgeführt sind und somit eine Ausnahmegenehmigung notwendig ist. Nach Angabe des Deutschen Jagdverbands wurden im Jagdjahr 2019/2020 vom 1. April bis zum 31. März knapp 88 200 Nutrias erlegt. Das seien 42 Prozent mehr als im Vorjahr und fünfeinhalb mal so viele Tiere wie zehn Jahre zuvor. Zu ihren natürlichen Feinden in Deutschland zählen Greifvögel, einige Eulenarten, Füchse, Wölfe, Marder sowie Fischotter.

Von Christin Lachmann