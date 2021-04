Greifswald

Es ist lieb gemeint und doch spalten die Futterstellen für streunende Katzen in der Hansestadt die Gemüter: Nachdem immer mehr Wildschweinrotten mit ihren Frischlingen in den vergangenen Wochen mitten am Tag in Wohngebieten auftauchten, führte die Stadtverwaltung Mitte Februar ein Wildschweinfütterungsverbot ein. Dieses untersagt das Auslegen von Futter und Lebensmitteln, die erfahrungsgemäß auch von Wildschweinen bevorzugt werden.

Ortsbesuch am Studentensteig in Eldena: Zwischen den Bäumen am Wegesrand ist eine Plane gespannt. Unter ihr befindet sich eine Art Podest, zusammengebaut aus Holz und Styropor. Es ist eine der vielen Futterstellen für freilebende Katzen in Greifswald.

Neben den zwei Fressnäpfen auf der Holzbank – einer gefüllt mit Trockenfutter, der anderer mit Wasser – befindet sich eine kleine Nische, die mit Decken und Stroh ausgelegt ist. Eine schwarz-grau getigerte Katze nähert sich. Sie miaut und schleicht um die Beine von Kirsten Kirchner. Nach einem kurzen Beschnuppern an der Hand lässt sich die Katze von der 61-Jährigen streicheln.

Währenddessen erzählt Kirchner, warum sie diese liebevoll zurechtgemachte Futterstelle nicht gern sieht. Ihre Befürchtung: Wildschweine könnten durch das Katzenfutter angelockt werden. „Meine Mutter wohnt hier direkt gegenüber. Sie ist 87 Jahre alt und geht noch gern zu Fuß nach Wieck, um sich dort frischen Fisch zu kaufen. Sie läuft hier direkt lang“, erzählt sie. Dass ihre Mutter auf Wildschweine treffen könnte, war bis vor Kurzem gar nicht unwahrscheinlich. Mitte Februar hatte sich dort eine Bache mit ihren Frischlingen niedergelassen, der Studentensteig wurde daraufhin für zwei Wochen gesperrt. Nach den Störaktionen des Greifswalder Wildtiermanagers Heiko Gust habe sich die Bache Anfang März wieder zurückgezogen.

Wildschweine sind Allesfresser

Kirsten Kirchner habe nichts gegen Katzen, betont sie mehrfach im Gespräch: „Ich füttere die Katzen unserer Nachbarn, wenn diese im Urlaub sind. Sie können auch immer auf unser Grundstück.“ Dass die etwa fünf bis acht streunenden Katzen – so die Schätzung von Kirchner – am Studentensteig durch die Futterstelle immer zutraulicher werden, sei jedoch noch aus einem weiteren Grund problematisch. „Man weiß ja auch nicht, ob und welche Krankheiten sie haben, ob sie Zecken übertragen, ob sie kastriert sind oder ob sie weitere Jungen bekommen.“

Doch ziehen Futterstellen wie diese tatsächlich Schwarzkittel an? Wildschweine sind Allesfresser, erklärt Wolfgang von Diest, Leiter der Forstverwaltung der Uni Greifswald. Deshalb würden sie auch Katzenfutter prinzipiell nicht verschmähen. Ob allerdings die Futterstellen in der Hansestadt das Wildschweinproblem verstärken, darüber könne von Diest keine Aussage treffen. Nur so viel: „Wenn zur Verfügung gestellte Futtermittel so positioniert werden, dass auch Wildtiere drankommen, insbesondere Alles- oder Fleischfresser, ist es nicht auszuschließen, dass sie dort eben rangehen.“

Tierschutzbund: Anfüttern von Wildschweinen großes Problem

Laut Schätzungen des Tierschutzbundes Greifswald und Umgebung gibt es rund 3000 freilebende Katzen in der Hansestadt. Wie viele Privatleute in der Hansestadt Futterplätze errichtet haben, darüber gibt es keine genauen Angaben. Die meisten würde es prozentual gesehen jedoch in der Stadt geben, sagt Corinne Massow vom Tierschutzbund. Etwa drei bis vier gebe es in Wieck und Eldena.

„Wer eine bestehende Futterstelle hat, dem raten wir nicht, dazu mit dem Füttern aufzuhören. Aber wichtig ist, dass das Futter nicht stehen gelassen, sondern weggeräumt wird. Wenn man zwei Katzen hat, muss auch die Futtermenge für die beiden stimmen, damit nicht noch zehn andere Katzen aus der Nachbarschaft mitgefüttert werden“, erklärt Massow.

Dass die bestehenden Futterstellen das Wildschweinproblem forcieren würden, könne sie sich nicht vorstellen: „Keiner füttert so viele Katzen, dass es für eine ganze Rotte ausreicht. Wir sehen eher das Problem darin, dass die Leute die Schweine bewusst anfüttern und zum Teil körbeweise Brötchen für sie auskippen, um sie anzulocken.“ Wer dabei erwischt wird, dem droht nach dem neuen Verbot eine empfindliche Strafe, die mit bis zu 5000 Euro Bußgeld geahndet werden kann. Kirsten Kirchner hofft indes, dass die Verwaltung den Hinweisen nach den illegalen Futterstellen für die freilebenden Katzen in Greifswald nachgeht – der Vorsicht halber.

Von Christin Lachmann