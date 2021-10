Wildschwein-Angriffe in MV: Die vier wichtigsten Regeln bei einer Begegnung

Greifswald

Innerhalb weniger Tage gab es in MV zwei Attacken von Wildschweinen auf Menschen. Da auch in der Hansestadt Greifswald viele Wildschweine leben, die teils sehr an den Menschen gewöhnt und deswegen wenig scheu sind, hat die OZ beim Greifswalder Stadtförster und Wildschweinexperten Bent Knoll nachgefragt, wie man sich richtig verhält, wenn man auf ein Wildschwein trifft.

Knoll stellt klar, dass beide Angriffe hätten vermieden werden können, wenn sich die Personen korrekt verhalten hätten. Es sei falsch, sich einem Wildschwein zu nähern, so wie es der Spaziergänger am Strand auf der Insel Rügen getan hat. Der Mann filmte das Tier sogar. Schließlich muss sich das Schwein derart bedroht gefühlt haben, dass es auf den Mann losstürzte.

Auch bei dem Vorfall wenige Tage später am Strand von Boltenhagen tauchte das Wildschwein für die Strandbesucher überraschend aus dem Wasser auf. Jedoch sammelten sich alsbald etliche Schaulustige, so dass sich das Tier immens bedroht gefühlt hat und aggressiv wurde. Es musste erschossen werden.

Stadtförster Bent Knoll empfiehlt, folgende vier Regeln zu beachten:

1. Regel: Abstand halten

„Sobald Sie auf ein oder mehrere Wildschweine treffen, bleiben Sie stehen.“ Auf keinen Fall sollte sich die Person den Wildtieren weiter nähern. Denn das würden die Tiere als Bedrohung einschätzen. Als Richtwert gelte, dass ein Mensch einem Wildschwein niemals näher als 30 oder 40 Meter kommen sollte.

2. Regel: Sich bemerkbar machen

„Rufen Sie das Tier an. Es ist vollkommen egal, was Sie sagen. Es geht darum, dass das Tier Sie hört“, erklärt Knoll. Er sagt dann zum Beispiel: „Hallo, ich will gar nichts von euch.“

Warum das wichtig ist? Wildschweine können ziemlich schlecht sehen. Weil das Zerkauen der Nahrung ziemlich laut ist, hören die Tiere auch schlecht. Sollte der Wind auch noch ungünstig kommen und den Geruch des Menschen nicht zum Wildschwein transportieren, kann es sein, dass das Tier die Person gar nicht wahrnimmt oder eben erst sehr spät. Je dichter sich Mensch und Wildschwein kommen, desto brenzliger wird die Situation.

3. Regel: Abwarten und Zurückziehen

Deswegen rät Knoll, nach dem Ansprechen abzuwarten, wie die Tiere reagieren. „Verhalten Sie sich ruhig und warten Sie etwa 20 Sekunden“, so Knoll. Das Tier müsse gucken, wo die Frischlinge sind und welche Fluchtwege es gibt. „Ein Wildschwein wird immer fliehen, wenn das möglich ist“, erklärt Knoll.

Wenn das Tier jedoch keine Rückzugsmöglichkeiten sieht, fühlt es sich bedroht. Dann wird es gefährlich und es könnte sein, dass sich das Tier auf die Person zubewegt. „In diesem Fall treten Sie den Rückzug an. Achten Sie darauf, dass sich der Abstand zwischen Ihnen und dem Tier nicht verringert“, sagt Knoll.

4. Regel: Weitergehen, Umweg nehmen oder Weglaufen

Sollte das Tier weiter auf Sie zukommen, laufen Sie weg, rät Knoll. „Das Tier wird Ihnen nur kurz hinterherlaufen, weil es dann sofort wieder nach den Frischlingen sieht“, so Knoll. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die Tiere entweder an Ort und Stelle bleiben oder sich zurückziehen. Davon ist abhängig, wie die Person reagieren soll. „Wenn die Tiere weg sind, können Sie Ihren Weg fortsetzen. Ansonsten suchen Sie sich bitte einen anderen Weg“, sagt Knoll mit Nachdruck.

Von Katharina Degrassi