Die zunehmende Population der Schwarzkittel ist für viele Greifswalder ein Ärgernis. In Ladebow wurden die Tiere sogar schon in Gärten gesichtet. Ab Oktober kommen sie regelmäßig zum Ochsensteg, den die Kinder und Jugendlichen als Schulweg nutzen. Vor zwei Jahren fand ein Wildschweingipfel statt, um Maßnahmen zur Reduzierung des Bestandes festzulegen. Auf Bitten der Stadt und des Ortsrates Wieck/ Ladebow wurde anschließend die Jagdgenossenschaft Greifswald aktiv.

Schüsse am späten Nachmittag

Aber hat das etwas gebracht? Schon am späten Nachmittag werde nahe der Siedlung im Ladebower Loch gejagt, berichtet Jan Düsterhöft. Das ängstige nicht nur Familien mit Kindern und Spaziergänger. Düsterhöft betreut ehrenamtlich das Ladebower Loch, ein Schutzgebiet nahe der Siedlung. Laut der dafür geltenden Verordnung sind Fang oder Tötung frei lebender Tiere nicht erlaubt. Ausnahmen sind nicht vorgesehen.

Kommunalpolitiker fordert Hinweisschilder

Gegen eine ordnungsgemäße Jagd sei nichts einzuwenden, aber so nah an der Siedlung und ohne rechtliche Grundlage nicht, sagt Düsterhöft. Der stellvertretende Ortsratsvorsitzende Heino Förste bestätigt, dass bereits 17 Uhr geschossen wird. Er würde sich wünschen, dass Schilder aufgestellt werden, die auf die Jagd und die Gefahren hinweisen. Aber die Jagd selbst sei notwendig, meint er.

Die Bejagung im Ladebower Loch sei rechtens, sagt Franziska Vopel, Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle. In Abstimmung mit der Jagdbehörde, das ist der Kreis, werde seit dem Wildschweingipfel wieder im Ladebower Loch gejagt, und zwar etwas dichter am Ortskern als früher. Die Nähe zu der Siedlung habe man im Blick. Im Ladebower Loch gingen die Weidmänner vor 2018 viele Jahre nicht auf Pirsch.

Stadt: Alles läuft nach Recht und Gesetz

Der fehlende Jagddruck habe zur Ausdehnung des Wildschweinreviers bis in den Ort geführt. Um die Tiere anzulocken, wird gekirrt, also gezielt an bestimmten Stellen gefüttert. Das Ladebower Loch solle als Pufferfläche dienen, damit die Tiere nicht von hier auf kurzem Weg in den Ort wechseln. Ohne die Jagd würde das Loch zur Heimat, zum Nahrungsraum für die Tiere, argumentiert Vopel. Es gebe Bürger, die gegen die Bejagung sind und die Weidmänner beschimpfen, berichtet sie. Darum hätten sich die Weidmänner, die in der ersten Zeit hier schossen, zurückgezogen.

„Es wird gejagt, wo es das Gesetz zulässt und Jagdrecht besteht“, betont Vopel. Die Anfrage der OZ an den Kreis, ob es eine Ausnahmegenehmigung gebe, wurde bisher nicht beantwortet.

Tierschützer lehnt Jagd im Stadtgebiet ab

Robert Gabel, Bürgerschaftsabgeordneter der Tierschutzpartei, lehnt jedes Jagen innerhalb des Stadtgebiets ab. „Es gibt jedes Jahr tragische Unglücksfälle, bei denen Menschen von Jägern angeschossen oder gar erschossen werden“, sagt er. Gabel fordert tierschutzkonforme Lösungen. Dazu gehöre beispielsweise die Verabreichung empfängnisverhütender Pillen. Er hat eine Anfrage an OB Stefan Fassbinder (Grüne) zur Situation in Ladebow gestellt.

„Man sollte die Wildtiere nicht dafür bestrafen, was der Mensch angerichtet hat“, sagt Gabel. Die Ursache der hohen Wildschweinpopulation liege in der Landwirtschaft, die in Monokulturen Futter für die Massentierhaltung produziere. „Dass die Bejagung kein effektives Mittel für die Bestandsreduzierung ist, ist seit Langem bekannt“, sagt Gabel.

Durch Jagd Bestand um mehrere Hundert Schwarzkittel reduziert

Die Stadt verweist indes auf Erfolge. „In den letzten zwei Jahren wurden etwa 60 bis 70 Wildschweine geschossen“, informiert Franziska Vopel. „Ohne die Jagd würden sich dort wahrscheinlich mehrere Mutter- und Töchterrotten sowie einzelne Keiler aufhalten.“ Das wären geschätzt mehr als 100 Tiere. Wenn jedes zweite Tier eine Sau sei und etwa fünf Frischlinge zur Welt bringe, und die nächste Generation hinzugerechnet würde, wären ohne Jagd einige Hundert Wildschweine mehr in der Gegend aktiv.

Von Eckhard Oberdörfer