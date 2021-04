Wildschweinplage: CDU fordert vom OB Ende des Kuschelkurses

Greifswald

Jogger, die bei ihrer Morgenrunde von Wildschweinen überrascht werden. Spaziergänger, die sich am Nachmittag plötzlich einer Rotte mit mehreren Bachen gegenübersehen. Und Nachtarbeiter, die auf dem Heimweg nur mit großer Vorsicht die innerstädtischen Straßen passieren können, weil zuhauf Frischlinge die Fahrbahn queren.

„Es reicht“, sagt Axel Hochschild, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft, und fordert von der Verwaltungsspitze der Stadt „ein Ende des Kuschelkurses gegenüber den Wildschweinen im Stadtgebiet“. Den Kommunalpolitiker bringt das Thema mittlerweile so in Rage, dass er auch schon einmal seine gute Kinderstube vergisst und anmaßend reagiert: „Das unqualifizierte Gerede des Oberbürgermeisters und dessen Untätigkeit müssen endlich ein Ende haben“, sagt er.

Bejagung gefordert

In den 30 Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit sei er auf offener Straße nicht annähernd so häufig von Bürgern auf ein Thema angesprochen worden wie jetzt auf die Wildschweinplage. „Die Leute haben Angst. Vor allem Frauen und insbesondere Mütter. Nicht auszudenken, wenn den Kindern etwas passiert“, warnt Hochschild. Deshalb fordert er eine sofortige Bejagung der Wildschweine. „Wir müssen Tiere entnehmen, damit sie endlich wieder Respekt vor den Zweibeinern bekommen“, fordert er.

SPD: Bejagung ist ein gebotenes Mittel

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte erst zu Wochenbeginn erklärt, einen Beschluss der Parlamentarier zum Umgang mit den Wildschweinen abwarten zu wollen. Gleichzeitig wehrte er sich vehement gegen den Vorwurf, untätig zu sein. Seit zwei Jahren habe die Verwaltung das Thema auf dem Schirm und versuche mit Maßnahmen, wie dem Vergrämen der Tiere, der Lage Herr zu werden.

Hauptausschuss soll Beschluss fassen

Eigentlich sollte die Bürgerschaft zur Problematik bereits am Montag beraten. Doch die Sitzung fiel auf Entscheidung des erweiterten Präsidiums coronabedingt aus. Nun soll der Hauptausschuss am 22. April einen Beschluss fassen. Zur Diskussion stehen aber nicht mehr nur die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen sieben Maßnahmen zur Bekämpfung der Wildschweine im Stadtgebiet – darunter die Bejagung. Mittlerweile gibt es hierzu auch vier Änderungsanträge von Fraktionen der Bürgerschaft, die verdeutlichen, wie unterschiedlich die Sichtweisen darauf sind.

Deshalb spricht sich SPD-Fraktionschef Andreas Kerath klar dafür aus, „diese Sitzung abzuwarten, auch wenn es Handlungsbedarf gibt und Eile geboten ist.“ Persönlich hält Kerath „neben anderen Maßnahmen eine Bejagung im Rahmen des Möglichen für ein Mittel, das geboten ist“. Zugleich wisse er, dass es schwierig werden könnte, Jäger dafür zu finden.

Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger hingegen tut sich schwer mit einer Antwort auf die Frage, ob er eine Bejagung befürwortet: „Das ist ein schwieriges Thema und die Debatte sehr aufgebauscht. Grundsätzlich müssen wir etwas tun, aber mit Augenmaß“, sagt er und erinnert an die potenzielle Gefährdung von Menschen bei einer Bejagung im Stadtgebiet. Auch er sieht einen Beschluss der Kommunalpolitik hierzu als geboten an.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den vergangenen Wochen verbreiteten sich über den Nachrichtendienst „Whats-App“ etliche Videos, die die Wildschweine in Greifswalds Wohngebieten zeigen. Seit Mittwoch wird erneut eine Aufnahme über den Dienst geteilt, die in den Abendstunden entstanden sein soll. Es zeigt etliche Frischlinge und mindestens zwei ausgewachsene Tiere, die den Boden am Straßenrand der Koitenhäger Landstraße nach Fressen absuchen. Von dem Auto lassen sie nicht stören.

Von Petra Hase