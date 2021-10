Wildschweinplage in Greifswald: Jäger erlegten bislang etwa 90 Tiere

Greifswald

Jogger flüchten angstvoll vor Wildschweinen. Bachen blockieren mit ihren Frischlingen den Verkehr im Ostseeviertel oder wühlen private Grundstücke in Eldena um: Das Borstenvieh war im Frühjahr mehrfach für eine Schlagzeile gut. Über 100 Tiere, so die Schätzung, sollen sich damals im Stadtgebiet aufgehalten haben. Mit Beginn der Vegetation verzogen sie sich, Wald und Flur bieten im Sommer reichlich Nahrung. Doch der Winter steht vor der Tür. Droht Greifswald erneut eine Wildschweinplage?

„Wir sind an dem Thema dran und haben bereits viel getan. Wir werden der Plage aber nur dauerhaft Herr, wenn wir die Tiere abschießen“, stellt Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU) klar. Grundlage dafür bildet ein Beschluss der Bürgerschaft vom April dieses Jahres. Das Bejagen der Tiere in betroffenen Stadtteilen ist dabei eine von vielen Maßnahmen, um den Wildschweinbestand im Stadtgebiet zu reduzieren.

Größte Rotte ist noch nicht im Ostseeviertel

„Bislang wurden im Stadtgebiet und an den Stadtgrenzen seit Jahresbeginn etwas über 90 Tiere geschossen“, sagt Stadtförster Bent Knoll, der selbst auch Jäger ist. Da Greifswalds Wildtiermanager aufgrund eines Arbeitsunfalls viele Monate ausfällt, übernahm er die Organisation und Koordination sämtlicher Aufgaben in diesem Bereich. Aktuell gebe es weit weniger als 100 Wildschweine in der Stadt, so Knoll. Er schätzt, dass es momentan etwa 30 sind.

„Doch das kann sich auch wieder ganz schnell ändern. Die große Rotte, die im Frühjahr mit etwa 40 Tieren im Ostseeviertel lebte, hält sich zurzeit noch bei Friedrichshagen auf“, sagt er. Eine Vielzahl von Jägern der Jagdgenossenschaften seien in den vergangenen Monaten motiviert worden, sich der Herausforderung der Jagd in den erlaubten Zonen zu stellen. Allein im Bereich Eldena seien etwa zehn sogenannte Begehungsscheininhaber aktiv.

Stadtförster Bent Knoll hat zeitweise die Aufgaben des Wildtiermanagers übernommen, weil der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Quelle: Petra Hase

Eine Freizeitbeschäftigung mit hohem Risiko. „Es ist Stress pur“, sagt Bent Knoll aus eigenem Erleben. Denn Menschen hielten sich in der Stadt quasi zu jeder Zeit und überall auf. Daher seien die Jäger in der Regel auch nur zu zweit unterwegs: Während sich der eine aufs Tier konzentriere, sorge der andere für die Sicherheit. Ihm selbst sei es mit einem Mitstreiter bereits so ergangen, dass in einer Nacht nah am Treidelpfad Zweifel zwischen ihnen herrschte, ob es sich beim anvisierten Ziel um ein Wildschwein oder einen Angler handelte. „Leute, die im Stadtgebiet laut nach Jagd rufen, wissen nicht, welches Gefahrenpotenzial damit zusammenhängt“, sagt der Förster.

Problem: Leute füttern die Tiere

Das Hauptproblem des Wildschweinbestandes im Stadtgebiet, so Knoll, stelle die Nahrung dar. Es gebe einfach sehr viel Futter – angefangen vom Obst am Treidelpfad über Larven und Regenwürmer auf Grünflächen bis hin zu den Komposthaufen an privaten Grundstücksgrenzen. „Wir haben aber auch schon erlebt, dass Menschen am Boddenweg nah der Wolgaster Straße Wildschweine mit Toastbrot fütterten“, berichtet er. Selbst die in Eldena von Landwirten angelegten Blühstreifen – politisch gewollt – wirkten wie ein Magnet.

Sonnenblumen etwa schmecken auch Schwarzkitteln lecker. Wildschweine seien Generalisten. Allesfresser eben, die hochsensibel seien und kleinste Nahrungsreste riechen. „Mayo-Reste in einer Papiertüte sind für sie ein Feuerwerk der Sinne“, sagt Bent Knoll. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass sich die Bachen mit ihrem Nachwuchs im Frühjahr vornehmlich bei den Fast-Food-Restaurants und in den Bereichen dazwischen aufhielten.

„Letztlich sind auch die Bürger verantwortlich, wenn sie ihre Komposthaufen teilweise sogar außerhalb ihres Grundstücks errichten“, betont Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes, in dessen Zuständigkeit das Wildtiermanagement fällt. Wer mehr Sicherheit wünsche, müsse daher unter Umständen auch in einen Zaun investieren.

Stadt unterstützt die Jäger

Die Stadt selbst greift auch tief in die Kasse, um die von der Bürgerschaft geforderten Maßnahmen umzusetzen. Mehr als 20 000 Euro seien bereits investiert. So wurden als Aufsatz für Gewehre zwei Wärmebild-Zielgeräte für je 6000 Euro sowie drei Wärmebild-Handgeräte angeschafft, die Jagdgenossenschaften nutzen können. Mit ihrer Hilfe sind die Tiere nachts auch ohne Licht gut zu erkennen. Zudem wurden auf dem Gelände des Forstbetriebes zehn Hochsitze gebaut, die in diesen Wochen aufgestellt werden. Nachdem Stadtforstmitarbeiter bereits am Volksstadion und nahe der Nexöschule Zäune errichteten, um Wildwechsel zu unterbinden, soll auch noch in Eldena eine 2,5 Kilometer lange Einfriedung entstehen. Kostenpunkt: 6400 Euro.

„Allerdings müssen wir dort teilweise über fremde Grundstücke und deshalb noch Absprachen treffen“, sagt Kremer. Darüber hinaus finanzierte die Hansestadt sogenannte Streuer. Das sind Vorrichtungen, mit denen an stadtnahen Standorten winzig kleine Futtermengen – etwa eine Handvoll Mais – ausgebracht werden, um dort gezielt das Schwarzwild zu töten. Dabei handele es sich aber nicht, so Bent Knoll, um die von der Bürgerschaft vorgeschlagenen Ablenkfütterungen. „Davon halte ich gar nichts. Denn die hätten nur neue Tiere in die Stadt gelockt“, begründet er.

Bislang kein Einsatz von Lebendfallen

Auch die von der Politik geforderten Lebendfallen seien bislang nicht zum Einsatz gekommen. „Sie sind zwar sehr effektiv, aber mit einem sehr hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden“, verdeutlicht der Förster. Für die Zukunft wolle er diese Maßnahme dennoch nicht ausschließen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollten die Schwarzkittel in den nächsten Monaten wieder vermehrt im Stadtgebiet Unterschlupf suchen, kann es für sie auch im bislang so friedlichen Stadtpark unangenehm werden. Nach einer Vor-Ort-Begehung mit Vertretern des Landkreises als zuständige Jagdbehörde erwartet die Hansestadt derzeit die Genehmigung, auch diesen Bereich künftig bejagen zu dürfen. „Die Fläche ragt wie ein Zahn in die Stadt hinein und ist für die Tiere ein sehr schöner Lebensraum“, urteilt Knoll. Neu in die Bejagung aufgenommen wurde in diesem Jahr auch ein 400 Hektar großes Areal in Nachbarschaft des Max-Planck-Instituts/Elisenparks. Bis dato hatten die Wildschweine dort Ruhe.

Von Petra Hase