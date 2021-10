Koserow

Für Doreen Dannenberg aus Zinnowitz hat sich der Besuch des Wild Fashion Dinners zur Eröffnung der 17. Wildwochen auf Usedom gelohnt: Nach dem edlen fünf-Gänge-Menü und fünf Modepräsentationen hatte sie für sich ein Traumkleid ausgemacht – und es dann auch gekauft. Das neue schicke Teil stammt vom Designer Marco Marcu und wird, wie sie versicherte, fortan zu ihren Lieblingsstücken gehören. Auch Anja Raffelt, Chefin aus der Hanse-Kogge Koserow, wurde fündig und ging mit einem neuen Lieblingsstück nach Hause.

Hirschrücken in Gewürzkruste mit gefülltem Wirsingsäckchen und Kürbis-Konfitüre war Bestandteil des edlen Fünf-Gänge-Menüs zur Eröffnung der Wildwochen auf der Insel Usedom im Forsthaus Damerow. Quelle: Cornelia Meerkatz

Marcu war einer der drei Designer, der die 11. Auflage des Wild Fashion Dinners gestaltete. Der Potsdamer hat ein Faible für edle Stoffe und raffinierte Schnitte – und viel Liebe zum Detail, wie etwa seine außergewöhnlichen Shopping-Bags zeigten, die sich mit einem Handgriff auch in einen Rucksack verwandeln ließen. Marco Marcu verriet im Gespräch mit Sylvia Acksteiner, die durch den kulinarisch-modischen Abend führte, dass er sich schon früh als Designer versucht habe. Als Sechsjähriger habe er sich an den heimischen Gardinen ebenso probiert wie an Mutters Kleidern. Vielleicht auch deshalb legte sein Vater nach der Schule fest, dass er erst mal was Handfestes lernen müsse – und schickte ihn zur Marine.

Von New York ins Forsthaus Damerow

Doch der gebürtige Rumäne hatte Glück: „Nach meiner Marinezeit bekam ich in Deutschland ein Stipendium und konnte Mode studieren“, erzählte er inmitten seine Models mit den wunderschönen Kleidern. Und noch etwas verriet er: Er ist nicht nur auf internationalen Fashion Weeks wie etwa in New York, Paris und Berlin dabei, sondern hat auch renommierte Kundinnen. Dazu gehört neben Sängerin Leona Lewis auch keine Geringere als Pink. Das wiederum sorgte im Publikum vor allem bei den Damen für Erleichterung: Denn während die Models auf dem Laufsteg zumeist die Kleidergrößen 34 und 36 vorführten, gilt Pink bei den weiblichen Gästen als „eine mit normaler Größe“.

Designer Marco Marcu und seinen Models im Forsthaus Damerow. Quelle: Cornelia Meerkatz

Namhaft auch Designerin Natascha von Hirschhausen, die tatsächlich entfernt mit dem berühmten Namensvetter aus dem Fernsehen verwandt ist. „Ich habe recherchiert – er ist mein Onkel dritten Grades“, berichtete sie den Gästen. Ihren Style, der durchweg in Berlin produziert wird, nannte sie leicht-elegant, durchweg in Handarbeit genäht und ohne Abfall. „Denn ich lege die Teile der Kleidung sozusagen wie ein Puzzle auf die Stoffbahnen. Und während bei herkömmlichen Schnittmustern der Abfall um die 20 Prozent beträgt, wollte ich nachhaltig nicht nur bei den Stoffen arbeiten, sondern auch im Zuschnitt“, erläutert sie. Der bei ihren Modellen entstehende Abfall beträgt oft nur ein Prozent – „und das nehme ich und fertige Schmuck darauf, etwa einen Ohrring“, so Natascha von Hirschhausen. Für dieses nachhaltige, weil ökonomisch wertvolle Engagement wurde die junge Designerin ausgezeichnet.

Die getragene Arbeitshose taugt noch was

Doreen Dannenberg aus Zinnowitz fand nach der Modenschau ein wundervolles Kleid des Designers Marco Marcu - und kaufte es sofort. Quelle: Cornelia Meerkatz

Nicht minder spannend auch die Mode von Daniel Kroh, einem gelernten Herrenschneider. Dessen Credo lautet, dass sich bei ihm Wertloses in Wertvolles verwandelt. Im Klartext heißt das: Schmeißen sie künftig die getragenen Arbeitshosen Ihres Mannes oder die Berufsbekleidung Ihrer Frau nicht mehr weg, sondern machen schicke Mode daraus. Zum Blaumann oder der Zimmermannskluft noch ein selbst bemalter Pullover – fertig ist Upcycling und, wenn Sie Glück haben, ein neuer Designer. Jedenfalls sehen Krohs Modelle allesamt interessant aus – denn nach der Show wurde auch sein Kleiderständer ausgiebig von Interessenten inspiziert.

Und während an der tischen der 100 Gäste des Wild Fashion Dinners intensiv diskutiert wurde, was alltagstauglich sei und was eher weniger, sorgten die „schwarze und die weiße Brigade“, also das Küchenteam um Küchenchef Lutz Müller und das Serviceteam um Hendryk Schimansky für die kulinarischen Genüsse des langend Abends. Mit seinen Kreationen, etwa den Ravioli mit Rehfüllung und Schalotten-Salsa oder dem Hirschrücken in Gewürzkruste mit gefülltem Wirsing-Säckchen und Kürbis-Konfitüre, verwöhnte er die Gaumen der Gäste aufs Feinste. Dazu wurden passende Weine kredenzt und Schimansky übertraf sich mit einem selbst kreierten Gin selbst.

Beim großen Abschluss-Defilee aller 15 (Freizeit)-Models, darunter fünf junge Männer, waren sich die Gäste und das Team des Forsthauses Damerow als Gastgeber einig: Ein gelungener Auftakt der Wildwochen auf Usedom und eine Lehrstunde in Sachen nachhaltige Kleidung.

Der langjährige Küchenchef des Forsthauses Damerow, Lutz Müller, kreiert alljährlich neue ungewöhnliche Fünf-Gänge-Menüs und freut über die gute Resonanz der Gäste. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz