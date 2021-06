Wildwuchs und kurzer Rasen: Greifswald fehlt es noch an Kompetenz beim Mähen

Greifswald

Mehr blühende Wiesen in Greifswald und weniger Eingriff durch den städtischen Rasenmäher – das ist der Wunsch von Frauke Ahrns, mit dem sie in die Bürgersprechstunde von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) an diesem Dienstagnachmittag ins Volksstadion kommt. Es ist die erste Sprechstunde des Stadtoberhaupts seit der achtmonatigen coronabedingten Zwangspause. Seit dessen Amtsantritt vor knapp sechs Jahren sind die Gesprächsangebote an alle Greifswalderinnen und Greifswalder zu seinem Markenzeichen geworden und sollen es wieder werden.

Vieles Mähen vertreibt Tiere von der Wiese

Frauke Ahrns liegt die Wiese hinter der Christuskirche in Schönwalde II besonders am Herzen. „Leider wird dort immer wieder viel zu oft gemäht und dadurch der Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört“, bedauert Frauke Ahrns. Seit sieben Jahren sei sie immer wieder im Gespräch mit der Stadtverwaltung, damit das Mähen auf zweimal jährlich reduziert wird. Kröten, Weinbergschnecken, Hasen, Rehe, Igel, Eichhörnchen, zahlreiche Singvögel, aber auch besondere Pflanzen seien dort zu erleben. „Durch das ganze Mähen gibt es keine Erdkröten mehr. Die Vögel brauchen Unterholz, um sich zu verstecken“, so Ahrns weiter. Es freue sich doch jeder, wenn er aus dem Fenster blickt und dort Schmetterlinge oder ein Reh beobachten kann, sagt die Greifswalderin.

Stadt stellt neues Personal für Grünpflege ein

OB Fassbinder nickt immer wieder. Die Natur und der Umweltschutz sind ihm als Mitglied der Grünen selbstverständliche Herzensthemen. „Es ist widersinnig, dass wir als Stadt viel Geld fürs Mähen ausgeben, obwohl es sich offenbar um ein schützenswertes Areal handelt“, sagt Fassbinder. Er räumt ein, dass es in der Verwaltung derzeit noch an gärtnerischen Kompetenzen fehlt. Das Problem sei jedoch bereits erkannt. Auf Antrag der Verwaltung hat die Bürgerschaft neue Stellen in dem Bereich bewilligt. „Wir wollen da besser werden und gucken uns die Wiesen in Greifswald generell ein. Es soll weniger und angepasster gemäht werden“, erklärt Fassbinder. Bis sich das grundsätzlich ändert, werde es noch ein bis zwei Jahre dauern. Dass die Wiese an der Christuskirche aus dem monatlichen Mäh-Rhythmus herausgenommen wird, möchte er jedoch umgehend erreichen.

Wie bei jedem Besucher, der in die Sprechstunde kommt, werden auch von Frauke Ahrns die Kontaktdaten aufgenommen. Später wird sie per Mail oder telefonisch über das Ergebnis informiert. „Ich kann nicht jedes Anliegen direkt beim Gespräch beantworten. Oft ist es nötig, dass wir weiter recherchieren. Und manchmal stellt sich ein Sachverhalt auch ganz anders dar, wenn man beide Seiten gehört hat“, sagt Fassbinder. Bei der Wiese sei die Sachlage jedoch eindeutig.

An diesem Dienstag kommt auch Beeke Oetjen in die Sprechstunde beim OB und bittet ebenfalls darum, dass in der Stadt seltener gemäht wird. „Das ist ein häufiges Thema. Allerdings gab es auch schon Bürger, die sich umgekehrt gewünscht haben, dass öfter gemäht wird, damit es ordentlicher aussieht“, erklärt Fassbinder. Allerdings wandle sich hier die gesellschaftliche Ansicht zu mehr Wildwuchs und mehr Natürlichkeit. „Das ist auch die politische Überzeugung, die ich vertrete“, so Fassbinder. Insofern sei es längst nicht möglich, es allen Greifswalderinnen und Greifswaldern recht zu machen.

Topthemen sind Mähen, Parken, Lärm und Straßen

Das Thema Mähen und Grünflächen gehört zu den Topthemen in den Bürgersprechstunden. Ähnlich häufig werden fehlende öffentliche Parkplätze oder die unbefriedigende Parksituation insgesamt angesprochen, ebenso wie zu wenige Kontrollen von Falschparkern, Lärm von öffentlichen Sportplätzen, den Zustand der Straßen sowie fehlende Bänke und Mülleimer.

Mutter beklagt fehlenden Wohnraum

Beeke Oetjen geht es nicht nur um die Natur in der Hansestadt, sondern auch um den Wohnungsmangel. „Es ist sehr schwierig, Wohnraum in Greifswald zu finden. Können Sie etwas tun, um das zu ändern“, fragt die dreifache Mutter. „Der Bedarf ist riesig. Wir sind als Stadt bereits intensiv dabei“, sagt der OB. Die Stadt baue zwar selbst keine Wohnungen, bereite derzeit jedoch mehrere städtische Areale für den Verkauf zur Wohnbebauung vor. Beispielsweise sollen an der Hafenstraße 600 neue Wohnungen entstehen. Im geplanten Wohngebiet am Elisenpark (B-Plan 13) sind laut Fassbinder Geschosswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser geplant. Er empfiehlt Familie Oetjen, sich auf die Warteliste für Wohneigentum setzen zu lassen.

Wünschen sich einen Abenteuerspielplatz in Greifswald (v.r.): Marieke (6), Greetje (6), Janneke (1,5) und Mama Beeke Oetjen. Quelle: Katharina Degrassi

Greetje (6) wünscht sich einen Abenteuerspielplatz

Auch die sechsjährige Greetje Oetjen hat ein Anliegen. „Bei Oma und Opa gibt es einen tollen Abenteuerspielplatz. So einen wünschen wir uns in Greifswald auch“, sagt Greetje, stellvertretend für viele Kinder der Stadt. Mit ihren Schwestern Marieke (6), Janneke (1,5) und Mama Beeke Oetjen ist Greetje ins Volksstadion gekommen. OB Fassbinder verspricht: „Wir wollen mehr Spielplätze in Greifswald errichten.“ Sie sollen auch größer werden als die bisherigen. Fassbinder nennt sie „Schwerpunktspielplätze“. Ein erster wird am Puschkinring entstehen. „Die Kinder aus der Umgebung durften ihre Ideen einbringen, wie der Spielplatz aussehen soll“, sagt Fassbinder.

Bis zu einer Stunde Wartezeit bei OB-Sprechstunde

Zur ersten Sprechstunde nach der Coronapause kamen sieben Personen mit vier Anliegen. Das ist ein wenig besuchter Termin. Oft sind es bis zu zehn verschiedene Anliegen, die an einem Tag vorgetragen werden. Da muss der Einzelne dann auch schon mal bis zu einer Stunde warten. „Darüber gab es bisher aber noch keine Beschwerden. Und dafür kann auch jeder ohne Voranmeldung kommen“, so Fassbinder. Das habe sich bewährt. 37 Bürgersprechstunden hat er seit seinem Amtsantritt abgehalten, war in allen Stadtteilen präsent. Auch der Termin für die nächste Bürgersprechstunde steht bereits fest: 3. August, 16.30 bis 18 Uhr, Bürgerschaftssaal (Rathaus).

Von Katharina Degrassi