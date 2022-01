Greifswald

Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der heutigen Greifswalder Tour durch das Jahr 2022. Als Stadtführer begleiten wir Sie vorbei an Ereignissen, die in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich genauso passieren werden.

Wenn Sie Fragen während der Tour haben, strecken Sie einfach den Arm noch oben und schnipsen mit den Fingern. So wie damals in der Schule. Apropos: Bei unserer Tour heute fällt der Stopp beim neuen Schulzentrum am Ellernholzteich leider aus. Der Baustart sollte zwar 2022 beginnen, aber irgendwas war mit Fröschen. Oder waren es Schreiadler, die dort genistet haben? Na ja, wir haben es vergessen. Weil wir uns heute viele verschiedene Ereignisse in der Stadt anschauen wollen, werden wir die Tour mit den E-Rollern absolvieren. Das Kontingent wurde im Sommer 2022 von 100 auf 300 Stück erhöht. Also genügend Flitzer für uns alle.

Umtausch von Euro in Greifswald-Gutscheine

Wie Sie sehen, stehen wir gerade vor dem Rathaus. Ach, schauen Sie mal da oben, das Fenster im ersten Stock. Da winkt uns ja das Stadtoberhaupt zu, das im Juni 2022 gewählt wurde. Das Rennen war spannender als der City-Lauf, der endlich wieder im Mai stattgefunden hat. Den Namen wollen Sie wissen? Das Stadtoberhaupt hei … Ach Gott, was liegt denn da auf dem Boden? Ist das etwa ein Greifswald-Gutschein? Den muss irgendwer hier verloren haben. Kurze Info für Sie: Die Greifswald-Gutscheine lösten im Jahr 2022 in der Hansestadt den Euro ab. Umtausch von Euro in Gutschein gibt es bei der Stadtinformation.

Wo waren wir nochmal? Ist ja auch egal. Dann steigen wir mal alle auf die E-Roller. Passen Sie bitte auf die Möwen auf, die kommen hier mehr vor als Autos, seit die Verwaltung 2022 das neue Verkehrskonzept umsetzt und Autos praktisch komplett aus der Innenstadt verbannt wurden. Ach ja, und falls Sie noch einen Schnelltest benötigen für das Angelo-Kelly-&-Family-Konzert im Strandbad Eldena: Da vorne in der Dönerbude hat 2022 das 30. Testzentrum in Greifswald eröffnet. Die sind mit der Zetta-Corona-Variante und der 7. Welle überall aus dem Boden geschossen. Im Testen ist die Hansestadt übrigens ganz vorn mit dabei. 2022 knackte die Unimedizin einen neuen Rekord: Der 200.000 PCR-Test wurde am Friedrich-Loeffler-Institut für medizinische Mikrobiologie ausgewertet. Auch eine beeindruckende Zahl, nicht wahr?!

Fahrradhelme jetzt mit eingearbeiteten Perücken Friedrich

Für uns geht’s jetzt auf in Richtung Tierpark. Wir schlagen vorher noch eine kleine Kurve zum Bahnhof. Wie Sie sehen können, ist die neue Radstation 2022 endlich komplett ausgebucht. Im Tierpark gibt es gleich zwei Highlights. Im Erdmännchen-Gehege gibt es wieder Nachwuchs und der Kinderbauernhof wurde eingeweiht. Auf geht’s nach Eldena. Eigentlich wollten wir sie noch auf eine heiße Schokolade auf dem Segelschulschiff „Greif“ einladen. Aber die ist seit 2022 auf der Werft und wird wohl erst 2023 wieder in See stecken.

Für uns geht es nun wieder zurück. Wir fahren aber nicht am Ryck, sondern den langen Weg entlang des Elisenhains. Dort können wir mit etwas Glück das 500. in Greifswald geborene Wildschwein sehen. Im Laufe des Frühjahrs 2022 hat sich die Population deutlich stabilisiert. Wir gehen nun von rund 1449 Tieren aus.

Statt der heißen Schokolade würden wir Sie gern zum freien Impfen einladen. Nachdem die Bratwurst als Dank und das direkte Impfen am Strand so durchschlagende Erfolge waren, bieten wir in Greifswald 2022 personalisierte Autogrammkarten von Caspar-David-Friedrich zu jedem Piks an. Eine tolle Idee vom Stadtmarketing war das. Die haben bekanntlich generell gute Ideen mit dem alten Maler. Die handgefertigten Fahrradhelme, die im vergangenen Jahr so ein durchschlagender Erfolg waren, werden seit 2022 mit eingearbeiteten Perücken von Friedrich verkauft – eine Erfolgsgeschichte.

Greifswalder FC kickt BVB raus

Sie wollen jetzt einen der Helme kaufen? Das geht leider nicht. Nachdem im März 2022 die neue 1½-G-20-23-Uhr-AHA+L+A-Formel in Greifswald erlassen wurde, dürfen Sie die Stadtinformation und andere Geschäfte des Einzelhandels nur noch in klaren Vollmondnächten mit einem Kind unter 14 Jahren betreten. Gilt aber nicht für Risikopatienten.

Wenn Sie noch ein Souvenir für zu Hause benötigen: Sie können das neue Monopoly als Greifswald-Edition online bestellen. Das kam im Dezember 2022 heraus. Sie werden nicht glauben, wer die Schlossallee gekauft hat. Niemand. War einfach zu teuer. Nach einem Bürgerschaftsbeschluss, den die SPD und CDU durchgeboxt haben, dürfen in allen Straßen nur abwechselnd sozialer Wohnungsbau und Eigenheime errichtet werden. Außerdem ist die Miete in allen Straßen gedeckelt. Deswegen lohnt sich der Kauf von so teurem Grund nicht. Aber die kleinen Casper-David-Friedrich-Spielfiguren sind wirklich schön geworden.

Vielleicht sollten Sie doch lieber eine Karte für das DFB-Pokal-Spiel vom Greifswalder FC erwerben. Die sind 2022 aufgestiegen und spielen jetzt in der zweiten Runde gegen Bayern, nachdem sie den BVB schon rausgeschmissen haben.