Willkommen im Jahr der Ratte: Greifswalder feiern chinesisches Neujahr

Traditionelle chinesische Volksmusik, ausdrucksstarker Tanz in prachtvollen Gewändern und Kung-Fu-Action mit Schwertern: Der Verein der chinesischen Studierenden und Wissenschaftler (CSSA) feierte am Wochenende das chinesische Neujahrsfest – und rund 150 Greifswalder feierten mit. In dem bevölkerungsreichsten Land der Erde wird nach dem Mondkalender das neue Jahr erst am 25. Januar gefeiert, „doch dann sind wir alle im Prüfungsstress. Deswegen verlagerten wir die Feier vor“, so Yiming Wang, die Präsidentin des Vereines.

Und das sei auch gar nicht so schlimm, erklärte Wang. Ursprünglich erstreckten sich die Feierlichkeiten nämlich über einen gesamten Monat. Das Neujahrsfest ist das wichtigste Fest der Chinesen. „Die Vorbereitungen dafür beginnen schon einige Wochen vorher, gefeiert werden heutzutage aber nur noch 15 Tage“,sagte die BWL-Studentin Yiming Wang. „Die Feierlichkeiten enden mit dem bekannten Laternenfest.“ Im Wintersemester 2018/19 gab es an der Uni Greifswald 53 Studierende mit chinesischer Staatsbürgerschaft. „Insgesamt wohnen bestimmt über 100 Leute mit chinesischem Hintergrund in Greifswald“, schätzt die 28-Jährige. Damit diese der Heimat näher sein können und um den kulturellen Austausch in der Hansestadt voranzubringen, organisiert der CSSA seit 2015 das chinesische Neujahr.

Vielfältiges Programm der chinesische Kultur

Ob Fächertanz, Malerei oder Operngesang: Das Programm war vielfältig und bunt. „So ist es tatsächlich auch in China“, erklärte Yiming Wang. Die Gäste konnten sich selbst in Kalligrafie ausprobieren und exotische Snacks, wie Mochis (süßen Reiskuchen) oder süß-scharfe Nüsse kosten. Das Konzept kam auch bei Greifswaldern gut an, die zuvor noch nicht in Berührung mit der chinesischen Kultur kamen. „Ich habe eine Kommilitonin begleitet“, sagte der Wirtschaftsstudent Christoph Stabenow. „Ich finde die Tradition super interessant, die Kleidung ist richtig schick und die Kung-Fu-Show mit dem Schwert war sehr beeindruckend“, meinte der 27-Jährige nach der Veranstaltung.

Im St. Spiritus feiern rund 150 Greifswalder das chinesische Neujahr. Traditionelle Musik darf beim Kulturprogramm natürlich nicht fehlen. Gepostet von Ostsee-Zeitung Greifswald am Samstag, 4. Januar 2020

Dieses Jahr steht im Zeichen der Ratte und löst damit das Jahr des Schweines ab. In China steht die Ratte für Fleiß, Klugheit, Energie, Entschlossenheit und Zielerreichung.„Deswegen ist das Jahr 2020 perfekt für Neugründungen und Entwicklungen“, sagte Sylvia Schönfeld, die als Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters eine Rede hielt. Sie betonte, dass die Hansestadt bereits jetzt gute Kontakte nach China pflege. Im vergangenen Jahr kam eine Delegation nach Greifswald und besuchte die Unimedizin, vor wenigen Wochen schauten sie sich Greifswalder Schulen an. „In diesem Jahr reisen Greifswalder wieder nach Benxi und Shenyang“, sagte Schönfeld.

Chinesisches Neujahrsfest hat lange Tradition

Doch nicht nur Greifswalder brachten das Programm auf die Bühne, auch das Konfuzius-Institut in Stralsund beteiligte sich am Neujahrsfest mit Tanz und Gesang. Die 13-Jährige Marlea Brakrogge interessiert sich sehr für die chinesische Kultur, besucht deswegen an ihrer Schule in Stralsund eine Chinesisch-AG. Am Wochenende sang sie ein chinesisches Spruch-Lied mit Lehrern und Schülern des Institutes vor. „Das Lied handelt von einem Mann, der am Neujahrstag nicht bei seiner Frau sein kann und ihr deswegen Kirschblüten schickt“, erklärte sie.

Es ranken sich viele Mythen um das chinesische Neujahrsfest. So soll es im alten China ein bösartiges Monster „Nian“ gegeben haben, welches das ganze Jahr über in einem dunklen See lebte. Am Ende des Mondjahres kam es hervor und verjagte die Menschen, die in den kommenden Jahren vor Beginn des Neujahres in die Berge flüchteten. Ein sagenumwobener Mann kam in das Dorf und erklärte den Bewohnern, dass das Monster die Farbe Rot verabscheue und mit lauten Geräuschen leicht zu ängstigen sei. Deswegen werde noch heute die Farbe rot getragen, die Geschenke in roten Umschlägen überreicht und viel Feuerwerk in der Neujahrsnacht gezündet. Am siebten Tag nach Neujahr findet die Geburtstagsfeier statt, an dem laut Mondkalender jeder ein Jahr älter wird.

Zur Galerie Rund 150 Greifswalder feierten am Wochenende das chinesische Neujahrsfest. Ein kulturelles Programm ließ die Gäste in die asiatischen Traditionen eintauchen.

