Willkommen in Anklam: Lotti, Luna und Lina

Sieben Kinder erblickten an den vergangenen Tagen im Kreißsaal des Ameos Klinikums in Anklam das Licht der Welt, die an dieser Stelle veröffentlicht werden sollen.

Lotti Aßmann aus Ueckermünde wurde am 2. Juli um 8.46 Uhr geboren. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3510 Gramm auf die Waage. Ihr folgte am 4. Juli um 4.27 Uhr Thadea Hemp aus Butzow bei Anklam mit 52 Zentimetern und 3950 Gramm. In Zemitz am Peenestrom ist Luna Lade zu Hause. Für sie wurden am selben Tag um 7.40 Uhr stattliche 55 Zentimeter und immerhin 4680 Gramm notiert.

Glückwunsch an alle Eltern

Ihren Geburtstag am 7. Juli feiert künftig Lina Schmidt aus Zinnowitz auf der Insel Usedom. Sie strampelte sich um 1.08 Uhr ins Leben. Ihre ersten Körpermaße: 50 Zentimeter und 3250 Gramm. Fritzi Rost aus Anklam erblickte am 9. Juli um 8.25 Uhr das Licht der Welt. Sie war 53 Zentimeter groß und 4360 Gramm schwer. Einen Tag später zauberte um 16.23 Uhr Marvin Wiesner aus Anklam seinen Eltern ein Lächeln ins Gesicht. Für ihn wurden 52 Zentimeter und 3460 Gramm notiert. Erwin Werner aus Klein Bünzow bei Anklam wurde am 11. Juli um 23.10 Uhr geboren. Seine Maße: 51 Zentimeter und 3550 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt