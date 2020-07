Willkommen in Greifswald: Jesper, Emily und Tobiasz

Greifswald/Anklam.

Babys sind an den vergangenen Tagen im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald geboren worden, die an dieser Stelle veröffentlich werden sollen.

Nachträglich zu nennen wäre in jedem Fall Alexandr Pipa aus Dargelin, der bereits am 19. Juni um 14.25 Uhr das Licht der Welt erblickte. Er war an dem Tag 49 Zentimeter groß und 2605 Gramm schwer. Jesper Jules Arndt heißt der jüngste Einwohner von Karlsburg, der seinen Eltern am 27. Juni um 4.08 Uhr ein Lächeln auf das Gesicht zauberte. Er brachte bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 2550 Gramm auf die Waage. Ihm folgte am selben Tag um 14.01 Uhr Mia Heinzius aus Greifswald. Für sie notierte die diensthabende Hebamme stattliche 52 Zentimeter und 4080 Gramm. Ihren Geburtstag am 28. Juni feiert künftig Emily Schaak aus Karlshagen. Sie strampelte sich um 23.09 Uhr ins Leben und wog bei einer Größe von 52 Zentimetern immerhin 3440 Gramm. Am 29. Juni um 14.21 Uhr gab Tobiasz Staude, der ebenfalls in Karlshagen zu Hause ist, den ersten Schrei seines Lebens von sich. Seine ersten Körpermaße: 46 Zentimeter und 2610 Gramm.

Anzeige

Ein Wonneproppen mit 4800 Gramm

Oskar Hans Georg Lüdecke aus Weitenhagen wurde am 30. Juni um 8.39 Uhr geboren. Er war 50 Zentimeter groß und 3340 Gramm schwer. Das erste Juli-Baby ist Ben Dumke aus Kemnitz. Ihm halfen die Hebammen am 1. des Monats um 5.35 Uhr auf die Welt und schrieben ihm bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern erstaunliche 4800 Gramm ins Stammbuch. Damit dürfte er sich wohl den Titel als Wonneproppen der Woche gesichert haben. Milo Bergmann aus Greifswald kam am selben Tag um 14.24 Uhr mit 53 Zentimetern und 3720 Gramm auf die Welt. Und nicht zuletzt soll Carlo Barner aus Loitz erwähnt werden, der am 2. Juli um 21.18 Uhr geboren wurde. Er brachte bi einer Körpergröße von 51 Zentimetern 2750 Gramm auf die Waage.

Weitere OZ+ Artikel

Im Anklamer Ameos Klinikum sorgte Heli Lotte Hess aus Wolgast am 29. Juni um 13.26 Uhr für große Freude bei ihren Eltern. Ihre ersten Körpermaße sind 50 Zentimeter und 3070 Gramm.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern. Natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht genannt werden sollten.

Zur Galerie Diese Babys wurden an den vergangenen Tagen in Greifswald und Anklam geboren. Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Müttern und Vätern.

Von Jens-Peter Woldt