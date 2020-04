„Wir bleiben zu Hause“: Große Malaktion für den Nachwuchs in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Kreativ mit Pinsel und Farbe statt Langeweile: Der Nachwuchs in Vorpommern-Greifswald kann sich in Corona-Zeiten künstlerisch entfalten. Der Landkreis startet eine große Malaktion für Kinder. Sie steht unter dem Motto „Wir bleiben zu Hause“.

Alltag ohne Kita und Schule

Auch für den Nachwuchs hat sich der Alltag durch das Corona-Virus grundlegend verändert. Kindertagesstätten und Schulen sind geschlossen. Das Lernen muss im Home-Office mit Unterstützung der Eltern bewältigt werden. Der Besuch von Sportvereinen, Musikschule und anderer Einrichtungen ist tabu, mit Freunden kann derzeit nur per Videoschalte oder Telefon kommuniziert werden. Wie der Alltag sich in dieser außergewöhnlichen Zeit gestaltet, was die Mädchen und Jungen in Familie erleben, können die Kinder bei der Malaktion zeigen.

Anzeige

Landrat ruft zum Mitmachen auf

„Schnappt euch Pinsel, Farben und Papier und malt für uns Bilder“, fordert Landrat Michael Sack zum Mitmachen auf. „Wir sind gespannt, wie ihr lernt und spielt.“ Der Landkreis will die kleinen Künstler auch groß rausbringen. Er schafft für sie eine virtuelle Galerie. Die Bilder werden auf den verschiedenen Plattformen des Kreises im Internet veröffentlicht. Sie sollen zum Beispiel auf der Kreis-Homepage ausgestellt, aber auch in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram gezeigt werden.

Bilder an Pflegedienst des Kreises schicken

Deshalb sind die Kinder aufgerufen, ihre kleinen Kunstwerke über den Alltag in Corona-Zeiten an den Landkreis zu senden. Die mit Name, Alter und Adresse versehenen Bilder können an Birgit Müller gemailt werden, birgit.mueller@kreis-vg.de, oder per Post an der Pflegekinderdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Feldstraße 85 a in 17489 Greifswald geschickt werden. Der ist telefonisch unter den Rufnummern 03834/8760 2734 sowie 0171/699417303834 zu erreichen. Nähere Informationen zur Malaktion im Internet auf www.kreis-vg.de/Leben/Kinderpflegedienst.Lesen Sie auch: Müssen sich junge Leute in MV wirklich keine Sorgen über Corona machen?

Von Udo Burwitz