„Wir sind 50“: Greifswalder Professorinnen erzählen ihre Geschichten

Greifswald

Über 50 Professorinnen lehren mittlerweile an der Greifswalder Universität. Sie machen einen Anteil von 25 Prozent aus. Das bedeutet, dass jede vierte Professur mit einer Frau besetzt ist. Es ist also noch ein weiter Weg bis zur Parität. Um diesen jedoch etwas zu beschleunigen, hat das Gleichstellungsbüro der Universität Greifswald eine Broschüre herausgegeben.

In dieser sprechen 50 Professorinnen offen über Herausforderungen, denen sie sich auf dem Weg zur Professur stellen mussten, wie sie Beruf und Familie vereinbaren und was sich ändern muss. „Es sind zum Teil sehr persönliche Geschichten, in denen einige Frauen auch erklären, in welchen Bereichen sie Abstriche machen mussten“, sagt Ruth Terrode, Gleichstellungsbeauftragte der Universität.

Vorurteile gegenüber Akademikerinnen

Fast alle Professorinnen hätten sich bereit erklärt, bei dem Projekt mitzumachen. Mit dabei sind auch Prof. Gabriele Uhl vom Zoologischen Institut und Prof. Carola Schulzke vom Institut für Biochemie. „Ich finde es wichtig, dass die Professorinnen sichtbar werden und wir auch untereinander etwas über die Lebensläufe der anderen erfahren“, sagt Gabriele Uhl.

Sie hat selbst erlebt, welchen Vorurteilen weibliche Akademikerinnen zum Teil ausgesetzt sind. „Als ich in der Habilitationsphase war, hat mir die damalige Gleichstellungsbeauftragte der Universität Bonn gesagt, dass Frauen zwar eingestellt werden. Aber Frauen mit Kindern, das sei schwierig. Das war 2004. Also noch gar nicht so lange her“, erzählt sie Professorin.

Die Broschüre könne helfen, vor allem jungen Frauen Mut zu machen, selbst einen akademischen Weg einzuschlagen, fügt Carola Schulzke ein. „Es zeigt, dass man sich trotz Widerstände auf diese beschwerliche Reise begeben kann. Einfach ist es natürlich nicht. Ich habe viele Jahre mindestens 70 Stunden in der Woche gearbeitet.“

Befristete Verträge und Pendelei führen zu Unsicherheit

Die Vereinbarung zwischen Karriere und Familie ist auch heute noch ein Grund, weshalb Frauen Zweifel an einer akademischen Laufbahn haben. Doch in der jüngeren Generation gebe es mittlerweile einen Wandel, wie die Gleichstellungsbeauftragte Ruth Terrode beobachtet: „Viele Frauen wollen arbeiten, viele Männer wollen hingegen nicht mehr so viel wie früher arbeiten. Es nähert sich langsam an, dass beide etwas von der Familie haben wollen.“

Jedoch sei es auch an den Universitäten noch immer Standard, dass die Elternzeit zu zwölf Monaten von den Frauen und zu zwei Monaten von den Männern genommen wird. Befristete Verträge und die Pendelei zwischen Wohnort und Arbeitsstelle mit Kindern seien weitere Unsicherheiten für angehende Wissenschaftlerinnen, sagt Terrode. „Die Frauen bleiben oft auf der Strecke. Egal wie unsere Gleichstellungsbemühungen sind. Es sind meistens die Frauen, die gehen, weil sie diese Unsicherheiten nicht mitmachen wollen.“

Die Broschüre „Wir sind 50 Professorinnen der Universität Greifswald“ ist online abrufbar auf www.uni-greifswald.de/wir-sind-50

Von Christin Lachmann