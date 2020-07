Greifswald

Die Bestürzung ist groß wenige Tage nach dem Anschlag auf das islamische Kulturzentrum in Greifswald. Unbekannte Täter hatten nach Polizeiangaben einen abgetrennten Schweinekopf vor dem Gebäude des islamischen Zentrums in der Makarenkostraße abgelegt.

Weil sowohl Muslime als auch Juden Schweine als unrein betrachten, werden solche Aktionen von Gegnern dieser Religionen genutzt, um die Gläubigen zu verletzen und zu verunsichern. „Wir sind schockiert“, sagte Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Das ist kein gutes Signal. Ausgerechnet in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, die doch als tolerant und weltoffen gilt.“ Im Kulturzentrum selbst gibt man sich gefasst. „Wir lassen uns nicht provozieren und versuchen, so normal wie möglich weiterzumachen“, sagt der Vorsitzende Mohammed Alkizy. „Im übrigen ist für uns auch das Schwein ein Geschöpf Gottes, nur essen dürfen wir es nicht.“

Überreste eines gegrillten Spanferkels

Teilnehmer am Frühgebet hätten den Tierkopf auf einer Fensterbank in der Nacht zum Sonntag entdeckt, wie die Polizei mitteilte. „Uns liegt ein Foto von dem Schweinekopf auf dem Fensterbrett vor. Dieses hatten die Betenden noch in der Nacht gefertigt“, so Polizeisprecherin Nicole Buchfink. „Es handelt sich daher um eine gesicherte Erkenntnis, dass es tatsächlich so zu diesem schrecklichen Vorfall kam.“

Weil der Verdacht auf eine politisch motivierte Straftat vorliegt, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Wie mittlerweile bekannt wurde, handele es sich bei dem Schweinekopf um die Überreste eines gegrillten Spanferkels.

Nicht der erste Vorfall gegen die Greifswalder Gemeinde

„Es gab in den vergangenen zehn Jahren immer mal wieder Vorfälle“, berichtet Al Najjar. „Einmal hat die Gemeinde Schweinefleisch im Briefkasten gefunden, ein anderes Mal wurden Fäkalien in den Gebetsraum geworfen.“ Warum es jetzt zu diesem Anschlag kam, ist ihm völlig unklar. „In den vergangenen Monaten war das Gebetshaus geschlossen, derzeit finden nur streng reglementierte Veranstaltungen statt, eine Teilnahme am Freitagsgebet ist nur mit Voranmeldung möglich.“

Solidaritätsveranstaltung am Freitag Um 18 Uhr findet am Freitag vor dem Gebäude des Islamischen Kulturvereins in der Makarenkostraße 49 (bei der „Kiste“) eine Solidaritätsveranstaltung statt. Jeder sei herzlich willkommen, ein Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus zu setzen, teilte der Verein mit.

Auch der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) äußerte sich entsetzt über den Vorfall. „Von der Provokation gegen die muslimische Gemeinde in Greifswald bin ich schockiert und ich verurteile diese auf das Schärfste. Unsere Stadt ist bunt und weltoffen, unterschiedliche Kulturen sind hier willkommen und können unser Leben nur bereichern“, sagte er.

„Die Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft schließt das Recht auf Glaubens- und Religionsfreiheit ein und sie stellt die Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Weltanschauung oder sexuelle Orientierung anderer Menschen nicht infrage.“ In der Universitäts- und Hansestadt sei kein Platz für Intoleranz und abscheuliche Aktionen wie diese.

Integrationsbeauftragter: Sorge um gesellschaftliche Entwicklung

Im sozialen Netzwerk Facebook sehen das offensichtlich einige Nutzer anders. Auf mehreren Greifswalder Seiten sind „lachende Smileys“ und „Daumen hoch“ Symbole zu sehen. „Da wird ihnen eine tolle Essensspende hergebracht, obwohl immer mehr Deutsche in die Armut getrieben werden und auf Tafeln und Co. angewiesen sind und die beschweren sich über gutes anständiges Fleischessen, von dem noch Niemand/Niemande zu Schaden gekommen sind“, heißt es in einem Beitrag. „Ich habe gestern Nacht diese Kommentare gelesen“, so Al Najjar. „Ich mache mir Sorgen. Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft?“

Gerade im islamischen Kulturzentrum Greifswald setze man auf den Dialog, die Gemeindemitglieder seien Teil der Gesellschaft und hier zu Hause. „Wir suchen das Gespräch. Nicht mit Rechtsextremen, aber mit Menschen, die islamkritisch eingestellt sind.“ Mittlerweile seien aber auch zahlreiche Solidaritätsbekundungen eingegangen, zum Beispiel von der Jüdischen Gemeinde in Rostock.

Polizeidirektor beklagt Eskalation der Auseinandersetzungen

Auch Polizeidirektor Gunnar Mächler ist nicht nur entsetzt über den Anschlag, sondern auch über den aktuellen Ton der Auseinandersetzungen in der Stadt, auf Plakaten und den Sozialen Medien. „Was sich dort in den vergangenen Monaten abspielt, ist auf unterstem Niveau“, sagt er. „Ich empfinde das als erschreckend.“

Damit spielt er nicht nur auf das aktuelle Lächerlichmachen des Anschlages auf das Kulturzentrum an, sondern auch auf den „Nazi-Richter“ Vergleich im Zusammenhang mit den „Danke, Polizei“-Demonstrationen der vergangenen Wochen. Robert Gabel hatte den CDU-Politiker und Richter Sascha Ott ( CDU) mit dem NS-Juristen Roland Freisler verglichen. „Es ist gut, dass wir Meinungsfreiheit haben, anderswo auf der Welt träumt man davon. Aber wie einzelne Menschen damit umgehen, ist besorgniserregend“, so Mächler.

Auch vor Merkel-Büro wurde bereits ein halber Schweinekopf abgelegt

Schweineköpfe vor Synagogen oder Moscheen abzulegen, gehört zu den wiederkehrenden Beleidigungen gegen diese Religionen. In Rostock wurden zum Beispiel Schweineteile auf dem Gelände gefunden, welches für den Bau einer Moschee vorgesehen war. Auch Politiker sind nicht vor solchen Anschlägen gefeit. Vor dem Wahlkreisbüro von Angela Merkel ( CDU) in Stralsund wurde bereit ein halber Schweinekopf abgelegt, offenbar als Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin.

Auch vor dem SPD-Büro in Stralsund wurde 2016 ein halber Schweinekopf platziert. Diese Fälle konnten bisher nicht aufgeklärt werden. „In beiden genannten Fällen sind damals umfangreiche Ermittlungen in Form von Befragungen in Fleischereien, bei Großhändlern und bei Betreibern von Partyservices geführt worden“, so Polizeisprecherin Buchfink. „Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht ermittelt werden. Beide Fälle mussten gegen Unbekannt abgeschlossen werden.“

Ermittlungen stehen noch am Anfang

Zu den Chancen, die Täter im jüngsten Fall zu ermitteln, wollte sie noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen seien erst am Dienstag gestartet, obwohl der Vorfall bereits am Wochenende stattgefunden hat. „Der Vorsitzende des Vereins schrieb am Montag eine E-Mail an den Kontaktbereichsbeamten, zu dem ein Vertrauensverhältnis besteht“, so Buchfink. „Diese Mail wurde durch den Beamten erst am Dienstagfrüh gelesen.“

Der Kontaktbereichsbeamte konnte Spuren sichern, diese müssten jedoch noch ausgewertet werden. Der Schweinekopf konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Von Anne Ziebarth