Greifswald/Berlin

Wird Greifswalds Prestigewohnungsbauvorhaben, das Modellprojekt bezahlbaren Wohnens an der Hafenstraße, für die Stadtwerke zum Geldgrab? Bekommt das Unternehmen seine Leistungen womöglich nicht bezahlt?

Das befürchtet Aufsichtsratsmitglied Ina Abel. Ihre Sorge beruht auf Presseveröffentlichungen, die ein äußerst schlechtes Licht auf den Projektentwickler Thomas Bestgen werfen, den Chef der UTB-Unternehmensgruppe. Diese entwickelt laut Selbstdarstellung „zeitgemäße Wohnungen und nachhaltige Stadtquartiere vornehmlich in Berlin, Weimar und Greifswald.“

„Lieblingsinvestor des rot-rot-grünen Senats“

Bestgen ist auf vielfältige Weise mit Klaus Boemer, dem Geschäftsführer der UTB Greifswalder Projektentwicklungsgesellschaft, verbunden. So ist Boemer einer der Vorstände der Baugenossenschaft Besser genossenschaftlich Wohnen (BeGeno 16), Bestgen ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. BeGeno 16 engagiert sich in Greifswald. In der hansestädtischen UTB war Bestgen bis 2017 ein Geschäftsführer.

Auf dieser Veröffentlichung beruht die Sorge von Ina Abel: „Berlins Lieblingsinvestor und ein Verdacht“, titelt „Welt+“. Hans-Martin Tillack, Chefreporter Investigation, nimmt dort den „Lieblingsinvestor des rot-rot-grünen Senats“ ins Visier. Für den Senat besitzt laut Eigendarstellung der Bau preiswerter Wohnungen hohe Priorität.

Der angebliche „Unternehmer mit sozialem Gewissen“ soll sich nach Informationen der Zeitung zulasten einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Geld zugeschanzt haben. Der Staatsanwaltschaft liegt eine Anzeige vor, laut der es um eine Million Euro geht. Thomas Bestgen bestreitet alle Vorwürfe.

„In Berlin ist Wahlkampf“

Alles heiße Luft, kommentiert Klaus Boemer. „In Berlin ist Wahlkampf.“ Mit Bestgen wolle man die Grünen treffen, besonders Florian Schmidt, Grünenstadtrat in Kreuzberg-Friedrichshain. Wer im Internet sucht, findet diverse kritische Stimmen zu Bestgen, auch zu Boemer und Schmidt. „Wir Grüne möchten, dass mindestens 50 Prozent aller Wohnungen in Berlin in gemeinwohlorientierte Hände kommen“, so das Credo des Grünenstadtrats. Andererseits gibt es auch positive Pressestimmen zur UTB und diverse Auszeichnungen, zum Beispiel erhielt das Quartier WIR in Berlin-Weißensee den Bundespreis Umwelt & Bauen.

Wenn eine anonyme Anzeige zur Veruntreuung von einer Million Euro vorliege, müsse die Staatsanwaltschaft ermitteln, so Boemer. Auch am Vorwurf der Zeitung, dass Bestgen sich mit Politikern wie dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) trifft, kann Boemer nichts Anstößiges finden. „Wir haben uns in Greifswald auch den Fraktionen vorgestellt“, erinnert er. Darüber hinaus könne er gern ein Gespräch für Frau Abel mit Thomas Bestgen vermitteln. Der sei auch kein Mitglied der Grünen.

Boemer: Null Risiken für Stadtwerke

Für die Erschließung des B-Plans 55, für die Bezahlung der Leistungen der Stadtwerke gebe es beim B-Plan 55 null Risiken, sagt Boemer. Denn die Erschließung werde von den Eigentümern bezahlt, also auch die Verlegung von Leitungen zur Ver- und Entsorgung und die Trafostation. Eigentümer sind zum Beispiel die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, die Wohnungsgenossenschaft Greifswald, die BeGeno 16 und die Convivo-Unternehmensgruppe. „Die letzten beiden Baufelder werden wir in etwa sechs Wochen verkaufen“, informiert. Außerdem habe die UTB vor dem Erwerb des Sechs-Hektar-Grundstücks der Stadt nachweisen müssen, dass das Projekt vollständig finanziert sei, erinnert Boemer. Gegenwärtig laufen erste Erschließungsarbeiten.

An der Hafenstraße laufen erste Erschließungsarbeiten. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer