Wird Lithium Vorpommerns Gold der Zukunft?

Die Landschaft Vorpommerns sei ein Schatz, sagen Touristiker oft. Das findet Arnim Kaus auch, nur meint er es wörtlich. Als Projektleiter des Unternehmens Geo Exploration Technologies schiebt er gerade eines der größten Rohstoffprojekte an, das es in MV je gab.

Im Zentrum steht eine gigantische Fläche in der Größe von 2400 Quadratkilometern zwischen Ribnitz-Damgarten im Westen und Wolgast im Osten, die für eine mögliche Solegewinnung überprüft werden soll. Daraus sollen einzelne Förderstandorte abgleitet werden. Hierbei geht es den Forschern aber nicht um die bekannte Heilsole, wie sie in Kurorten zur Gesundheitsförderung genutzt wird, sondern um die wertvollen Stoffe, die sich in der Sole befinden.

Möglicherweise auch Brom und Kobalt in der Sole

„In der Sole sind Spurenelemente gelöst, zum Beispiel Lithium“, erklärt Arnim Kaus. „Ein Stoff, der früher relativ unbedeutend war, heute aber in großen Mengen für die Batterien unter anderem von Elektroautos benötigt wird. Außerdem könnten wir Zink oder Brom in der Sole finden, vielleicht auch Kobalt. Das würden wir aber erst bei einer Volluntersuchung der Proben erfahren.“

Es habe zwar Bodenuntersuchungen und Proben in der DDR gegeben, schließlich sei in der Region Grimmen auch lange Zeit Erdöl gefördert worden, das Gebiet sei gut erforscht. Aber bei den Beprobungen habe man das Augenmerk eher nicht auf die seltenen Spurenelemente in der Sole in den darüberliegenden Schichten gelegt.

Zunächst stehen Überflüge und Kartierungen an

Das Projekt „Grüne Rohstoffversorgung aus MV“ der Geo Exploration Technologies steht noch in den Startlöchern. Das Bergamt in Stralsund habe generell Zustimmung zur sogenannten „Aufsuchungserlaubnis“ signalisiert, allerdings werden noch Stellungnahmen der Gemeinden und Träger öffentlicher Belange eingeholt. Sofern diese vorliegen, könnte die erste Phase des Projektes beginnen. „Wir haben keine Bedenken in unserer Stellungnahme eingebracht“, sagt Frank Weichbrodt, Bürgermeister von Neuenkirchen bei Greifswald.

„Es geht ja zunächst um Überfliegungen.“ Bagger oder Bohrtürme müsse nach Angaben von Geo Exploration vorerst niemand fürchten. „In den ersten schätzungsweise fünf Jahren wollen wir das Gebiet genauer untersuchen, das geschieht mit Hilfe von Geodaten, Berechnungen und Überfliegungen, bei denen elektromagnetische Messungen durchgeführt werden“, so Arnim Kaus. „Damit wollen wir die möglichen Standorte eingrenzen und ein Lagerstättenmodell erstellen. Zum Ende dieser Phase sollen dann erste Soleproben genommen werden.“

Die Sole ist in porösen Sandsteinschichten, so genannten Aquiferen, enthalten. Diese weisen Poren und Klüfte auf, die untereinander vernetzt sind, so dass es durch eine Bohrung in diese Schicht möglich wird, die Sole an die Erdoberfläche zu pumpen. „Für so eine Erkundungsbohrung mit Anfahrtsplatz ist eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern erforderlich“, sagt Kaus. „Wir pachten das Gelände dann vom Eigentümer oder der Gemeinde.“

Was sind bergfreie Bodenschätze? Es handelt sich um Bodenschätze mit einer volkswirtschaftlichen Bedeutung, also zum Beispiel Energierohstoffe wie Erdgas, Erdöl, Erdwärme, Stein- und Braunkohle, verschiedene Erze oder Sole. Bergfreie Bodenschätze stehen nicht im Eigentum des Grundeigentümers. Das Aufsuchen und Gewinnen dieser Bodenschätze bedarf einer öffentlich-rechtlichen Konzession. Theoretisch kann jeder eine Konzession erwerben. Diese wird durch die Bergbehörde des Landes nur erteilt, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise muss der Antragsteller beweisen, dass der begehrte Rohstoff dort auch vorliegt. Werden die Rohstoffe dann gefördert, ist in vielen Fällen eine Abgabe an das Land fällig. Eine Konzession beinhaltet grundsätzlich keine Genehmigung die Tätigkeiten durchzuführen. Hierfür muss der Konzessionsinhaber die Zulassung so genannter Betriebspläne beantragen.

Große Menge an Sandstein im Untergrund

Doch warum sollte sich ausgerechnet Vorpommern als der Lithium-Hotspot der Zukunft entwickeln? Drei Gründe sprechen nach Aussage des Geologen dafür: „Zum einen die schiere Menge, also die große Verbreitung und Mächtigkeit der Sandstein-Aquifere. So ein Gebiet in vergleichbarer Größe gibt es sonst nicht in Deutschland“, meint Kaus.

„Zum zweiten ist die Durchlässigkeit des Gesteins gut, wir kommen also auch an die Sole ran. Zum dritten handelt es sich bei der Sole mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Lösung, die vergleichsweise viel Lithium enthält.“

Sandstein leidet nicht unter Verfahren

Eine Einschränkung der Stabilität des Sandsteins besteht durch die Förderung von Sole nicht, meint Alexander Kattner vom Bergamt Stralsund. „Die möglichen Auswirkungen der Solegewinnung werden wir uns an den einzelnen Standorten sicher noch einmal genau ansehen müssen, wenn das Unternehmen eine technische und wirtschaftliche Gewinnbarkeit entsprechender Vorkommen nachweisen kann“, sagt er. „Ähnliche physikalische Prozesse laufen aber bei der Energiegewinnung mittels tiefer Geothermie ab – und da sind uns an Gewinnungsstätten in Neubrandenburg, Waren oder Neustadt-Glewe in ähnlichen Sandsteinhorizonten keine negativen Effekte bekannt.“

Auch das Grundwasser sei durch den Soleabbau nicht in Gefahr. „Die zur Trinkwasserversorgung nutzbaren Grundwasserleiter liegen in Vorpommern in der Regel nicht tiefer als 200 Meter unter der Oberfläche, oft auch deutlich näher an der Oberfläche. Die soleführenden Sandsteinschichten beginnen in rund 1700 Meter Tiefe“, sagt Kattner.

Auch Energiegewinnung mit Hilfe der Sole möglich?

In Vorpommern sei ein umweltfreundlicher Sole-Bohrlochbergbau geplant. Mithilfe von erneuerbaren Energien und innovativer Extraktionstechnologie soll die Förderung und Verarbeitung klimaneutral erfolgen. Die Sole könnte sogar eine Rolle bei der Energieerzeugung spielen. Unter Nutzung der unterschiedlichen Salzkonzentrationen von Flüssigkeiten, dem Salinitätsgradienten, lässt sich mithilfe von Ionen-Austauschmembranen Energie oder Wasserstoff erzeugen.

Bedarf an Lithium wächst rasant

Doch bis diese Vision wahr werden könnte, werden wohl noch ein paar Jahre vergehen. „Für die eigentliche Förderung und Produktion brauchen wir Investoren“, sagt Arnim Kaus. Und die sollten klotzen und nicht kleckern. Auf 10 Millionen Euro in der ersten Zeit bis zu 150 Millionen Euro schätzt der Experte die Kosten.

Dass sich ein Großinvestor für Vorpommern interessiert, sei nicht so unwahrscheinlich. „Die Autofirmen haben alle längst ihre eigenen Batteriefabriken im Aufbau. Der Markt ist riesig. Pro Cluster-Bohrplatz mit mehreren abgelenkten Bohrungen könnte man jährlich rund 4500 Tonnen Lithium produzieren, die zu 27 000 Tonnen batteriefähigem Lithiumhydroxid weiterverarbeitet werden.“ Nach Angaben des Deutschlandfunks habe sich allein seit 2016 der weltweite Lithiumabbau mehr als verdoppelt. Experten schätzen, dass bis 2030 jedes Jahr mehr als 240 000 Tonnen Lithium in der Automobilindustrie gebraucht werden.

Ob auch Vorpommern einmal wirklich zum Fördergebiet für Lithium wird, vermag Alexander Kattner vom Bergamt Stralsund nicht zu sagen. „Über die Hälfte des Lithiums wird weltweit aus Sole gewonnen“, sagt er. „Und da beginnen die meisten Förderstandorte bei Werten um die 300 Milligramm Lithium pro Liter. In Vorpommern sind durch ältere chemische Untersuchungen von Wässern tiefer Geothermiebohrungen vor allem Werte unter 80 Milligramm pro Liter bekannt.“

