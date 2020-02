Wird das Greifswalder Rathaus eine Gender*Verwaltung?

Greifswald

Mit Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt – das ist noch nicht entschieden. Geht es aber nach der Gleichstellungsbeauftragten der Stadtverwaltung, Claudia Kowalzyck, soll in den Amtsstuben der Hansestadt künftig eine geschlechtergerechte Sprache Einzug halten. Ihr Ziel sei es, einen verbindlichen Leitfaden für die gesamte Verwaltung zu entwickeln, um damit einen einheitlichen Auftritt zu gewährleisten, so Kowalzyck. „Dieser sollte einfach und praktisch gestaltet sein – also kein Mammutpapier.“

Bislang keine Sprachregelung

In der Greifswalder Verwaltung gibt es bislang keine einheitlichen Regelungen. In Pressemitteilungen der Stadt herrscht noch ein sprachliches Geschlechterwirrwarr: Mal ist von Nutzer*innen, dann wieder von Bürger und Bürgerinnen oder von Mitarbeitern, Mitarbeiter*innen und Mitarbeitenden die Rede. Werden Mitarbeiter der Verwaltung zitiert, dann gendern diese oder auch nicht – wahrscheinlich je nach persönlicher Vorliebe.

Andere Städte schreiben bereits fleißig mit Sternchen. In Hannover trat vor einem Jahr ein Leitfaden in Kraft, in Lübeck Anfang 2020. Dort entschied man sich für den Genderdoppelpunkt, um alle sozialen Geschlechter und Identitäten – also auch divers als drittes rechtlich anerkanntes Geschlecht – einzuschließen.

Claudia Kowalzyck verweist auf Studien, denen zufolge sich Mädchen bei Stellenangeboten deutlich weniger angesprochen fühlen, wenn nur die männliche Form verwendet wird und dahinter „(m/w/d)“ steht. „Rein formal-juristisch ist das zwar in Ordnung, reicht aber nicht aus, um auch Frauen und Personen des dritten Geschlechtes anzusprechen.“

OB Fassbinder stehthinter dem Vorstoß

Unterstützung für den Vorstoß kommt von OB Stefan Fassbinder: „Ich finde, dass eine geschlechtergerechte Sprache heute unbedingt anzustreben ist.“ Dies nach Möglichkeit in einer einheitlichen, sinnvollen Schreibweise, ohne dabei strengen Dogmen zu folgen, fügt er an. Wichtig sei, dass sich die Menschen fair und höflich angesprochen fühlen.

Kein Verständnisfür Gendersternchen

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild schüttelt über die Initiative nur den Kopf. „Diese sinnlose Genderdebatte schließt sich nahtlos an die überflüssige Ausrufung des Klimanotstandes an.“ Die Verwaltung solle sich stattdessen um die Sanierung von Radwegen und den Bau von Kitas kümmern. Hochschild ist überzeugt: „Die Mehrzahl der Greifswalder hat kein Verständnis für ein Gendersternchen, Genderpünktchen oder gender-irgendwas.“ Die Gleichberechtigung sei doch bereits in die Sprache eingezogen, statt von Greifswaldern werde von Greifswaldern und Greifswalderinnen gesprochen – das sei ausreichend.

Anders sieht es die FDP-Politikerin Katja Wolter: „Die Zeit ist reif dafür, dass auch die weibliche Form in der Sprache sichtbar wird.“ Natürlich sei das mühsam, aber ein Leitfaden werde helfen, dass Bürgerinnen nicht mehr ausgeschlossen werden. Für sie ist der Genderstreit eine Generationenfrage. Für Studierende sei das Gendern doch inzwischen fast selbstverständlich, so Katja Wolter.

Leitfaden ohnezusätzliche Kosten

Geht es nach der Gleichstellungsbeauftragten, sollen die Gender-Vorgaben über eine Dienstvereinbarung geregelt werden. Am Montag will Kowalzyck auf der Dienstberatung mit dem OB eine erste Empfehlung vorlegen. „Mir schwebt vor, einen solchen Leitfaden im Dialog zu entwickeln. Schön wäre es, wenn sich die Abteilungen dazu äußern, was praktikabel ist.“ Zusätzliche Kosten müsste er nicht verursachen. „Wenn wir uns für eine einheitliche Schreibweise entscheiden, können alle notwendigen Änderungen bei erforderlichen Nachdrucken oder Neuauflagen eingearbeitet werden.“ Auch in Formularen für die Bürger könnte dann künftig gegendert werden.

Der Uni-Senat hatte bereits im April 2019 eine entsprechende Regelung beschlossen. Die Uni entschied sich für das Gendersternchen, wenn eine geschlechtsneutrale Formulierung wie „Studierende“, „Lehrende“ oder „Mitarbeitende“ nicht möglich ist. Claudia Kowalzyck favorisiert für die Stadtverwaltung ebenfalls die Nutzung des Gendersternchens. Damit hätten Universität und Stadt ein ähnliches Erscheinungsbild, so Kowalzyck.

