Wisente gucken in Prätenow – ab Himmelfahrt ist es wieder möglich

An Christi Himmelfahrt – am 21. Mai – können auch im Wisentpark in Prätenow die Pforten wieder geöffnet werden. Dirk Weichbrodt, der die weitläufige Anlage mit nicht nachlassendem Enthusiasmus seit 16 Jahren betreibt, hat die Corona-bedingte Zwangspause mit seinen beiden Mitarbeitern zur Pflege der Anlage und zu baulichen Ergänzungen genutzt.

Die Prätenower Anlage steht in engem Kontakt mit anderen Tierparks, in denen Wisente gehalten werden. Die Wildrindart galt in freier Wildbahn seit mehr als 600 Jahren als ausgerottet. Letzte Exemplare des größten Säugetiers Europas lebten nur noch in Zoos und Tiergehegen. Aus dem Vorhaben, den Bestand dieser Tiere wieder zu erhöhen, ist auch das Gehege auf Usedom entstanden, das seitdem durch artgerechte Haltung in natürlicher Umgebung und durch eigene Zuchterfolge einen erheblichen Beitrag leistet.

In dem Bemühen, gesunde Zuchtbestände aufzubauen, werden Tiere untereinander getauscht. So verlassen die fünfjährige „Uskira“ und die zweijährige „Ustina“ die Insel in diesen Tagen in Richtung Hessen. Die Vorsilbe „Us“ weist darauf hin, dass die jungen Wisente auf Usedom geboren wurden. Das Futter für seine Herde erwirtschaftet Dirk Weichbrodt in seinem eigenen Landwirtschaftsbetrieb. Hier wie da steht dem 51-Jährigen Ehefrau Angela zur Seite, die von der Leidenschaft ihres Mannes schon angesteckt.

Tierische Überraschungen aus alter Zeit

Die Nachbildung eines Auerochsen, dessen Hörner eine begehrte Handelsware darstellten. Quelle: Ingrid Nadler

Längst hat sich das Wisentgehege zu einem spannenden Tierpark gemausert, der auf Schritt und Tritt tierische Überraschungen für alle Altersgruppen bereithält. Entdeckungen, die den Betrachter auf Lebewesen zurückblicken lässt, die hier vor Jahrhunderten heimisch gewesen sind. Da wäre zum Beispiel der vor 400 Jahren ausgestorbene Auerochse, dessen lebensgroße Nachbildung eine beeindruckende Wirkung hinterlässt. Die früheren Hausrinder waren nicht nur wichtige Fleischlieferanten, auch ihre Hörner (als Trinkhörner umfunktioniert) galten als begehrte Handelsware. Weichbrodt, der ein wandelndes Buch zu sein scheint, weiß zu jedem seiner Ausstellungsstücke eine spannende Geschichte zu erzählen. Alles ist auch auf Tafeln gut erklärt, damit die Besucher nachlesen können.

Diesem Riesenhirsch kann man zum Glück nur noch in Weichbrodts Eiszeitpark über den Weg laufen. Quelle: Ingrid Nadler

Zu dem vorhandenen Ausstellungsraum mit Präparaten von Elch, Rentier oder Wolf wird im Sommer ein weiterer eröffnet, in dem Weichbrodt prähistorische Fundstücke präsentieren wird. Der Mammutstoßzahn oder die Knochen vom Auerochsen sind Dauerleihgaben von polnischen Partnern, mit denen der Prätenower seit Jahren eng zusammenarbeitet. Klar, dass alle Erklärungen auf den Anschauungstafeln daher auch in Polnisch verzeichnet sind.

Beliebt bei Schulklassen und Kita-Kindern

Nicht achtlos vorbeigehen sollte man am Vogelhaus. Hier kann man lernen, wie viele verschiedene Singvögel es bei uns gibt und von 19 unserer gefiederten Freunde auch die „Originalstimmen“ hören. Ein äußerst lehrreiches und schönes Erlebnis für große und kleine Besucher! Nicht umsonst ist der besondere Tierpark, den man über die B 110, Abfahrt Dargen, erreicht, bei Schulklassen und Kindergartengruppen so beliebt.

Wer wird am häufigsten fotografiert?

Und seit dem vorigem Jahr auch aus einem weiteren Grund anziehend. Wenn man sich nämlich Zeit für einen Rundgang nimmt, trifft man zunächst auf selten gewordenes Damwild und auf kleine Wildpferde, um dann einige Meter weiter im Eiszeitpark vor einem (präparierten) Riesenhirsch zu stehen, der in Europa vor 11 500 Jahren ausgestorben ist. Das beliebteste Fotomotiv, meint Dirk Weichbrodt, sei aber wohl der Höhlenbär. Oder doch die Säbelzahnkatze? Mehr wird nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen!

Von Ingrid Nadler