Rostock

Jedes Jahr im Januar stellen sich viele Menschen in MV die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Wir haben uns umgehört und ausgewählte Abholtermine und -standorte zusammengetragen.

Region Grevesmühlen

Region Wismar

Region Bad Doberan

Region Rostock

Region Ribnitz-Damgarten

Region Grimmen

Region Stralsund

Region Rügen

Region Greifswald

Region Wolgast/Usedom

Region Grevesmühlen

In Nordwestmecklenburg lässt sich der Weihnachtsbaum den ganzen Januar über den Restabfall entsorgen. Dazu muss er abgeschmückt und gut sichtbar an die Straße gestellt werden. Hier ist zu beachten, dass der Baum maximal 1,60 Meter lang und 10 Zentimeter im Durchmesser sein darf. Zur Not müssen Sie den Baum vorher zersägen. Da die Leerung der Restabfallbehälter Priorität hat, kann es vorkommen, dass der Baum nicht direkt am ersten Abholtermin mitgenommen wird.

Region Wismar

In Wismar sammelt der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) der Hansestadt die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Dabei ist zu beachten, dass der gesamte Schmuck entfernt werden muss. Die Bäume werden kompostiert und dürfen daher keinerlei Fremdstoffe enthalten. Wer den Baum zum besseren Transport verschnürt, sollte dafür Paketschnur oder Sisal nehmen. Diese Materialien können mit in die Kompostierung.

Lesen Sie auch:

Die Bäume sollten frühestens am Abend vor der Abholung an den Straßenrand gestellt werden. Mieter in Wendorf, Friedenshof I und II und Kagenmarkt legen ihre Bäume an den Stellplätzen für die Restmülltonnen ab. Bei Fragen, kann man sich an die Einsatzleitung unter der Telefonnummer 03841/749-201 oder -205, wenden.

Hier die nächsten Termine für die Entsorgung in Wismar:

5. und 17. Januar: Innenstadt, Alter Hafen, Wismar-Süd, Kluß, Gröningsgarten, Wohngebiet Klußer Damm, Platter Kamp, Schwanenweg, Schwarzkopfenhof, Redentin, Hoher Damm, Am Daumoor, Müggenburger Weg, Müggenburg, Ziegelstraße, Rothentor;

6. und 18. Januar: Wendorf, Wohngebiet Seebad Wendorf, Musikerviertel, Am Lembkenhof, Schwedenstein, Am Köppernitztal, Wendorfer Weg, Burgwall, Weidendamm, Am Salzhaff, Friedrich-Techen-Straße, Lübsche Straße (vom Kreisverkehr bis Ortsausgang), Am Schwanzenbusch;

7. und 19. Januar: Friedenshof I und II, Bürgermeister-Haupt-Straße, Dammhusen, Gartenstadt;

12. und 20. Januar: Dargetzow, Kagenmarkt, Zuckerring, Philosophenweg, Poeler Straße, Rabenstraße, Am Torney, Flöter Weg, Groß Flöte;

13. und 21. Januar: Ostseeblick, Zierower Weg, Hoben, Wohngebiet zum Walfisch, An der Lübschen Burg, Zum Festplatz, Wohn-und Mischgebiet An der Lübschen Burg, Wohnen am Tierpark, Wohnpark am Köppernitztal.

Region Bad Doberan

Im Landkreis Rostock können abgeschmückte Weihnachtsbäume am Abfuhrtag neben die Restabfalltonne oder Biotonne gestellt werden. Zu der übrigen Zeit werden abgeschmückte Weihnachtsbäume kostenpflichtig auf den Wertstoffhöfen als Strauchschnitt angenommen. Der Wertstoffhof in Bad Doberan, Eikboomstraße, hat Dienstag bis Freitag von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet, Sonnabend 9 bis 14.45 Uhr. In Neubukow, Hühnerhorn, können die Tannenbäume Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Sonnabend von 9 bis 15 Uhr abgegeben werden. Die Adresse des Wertstoffhofes in Schwaan lautet Gewerbegbiet Ost 7, in Pastow Wendenstraße 5, in Laage Bahnhofstraße 35, in Gnoien Gewerbestraße 14, in Rühn Hof Rühn 20A, in Teterow Pampower Weg 1c und in Krakow am See Mühlenberg 8.

Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln sind im Landkreis Rostock keine Veranstaltungen angekündigt, bei denen Weihnachtsbäume verbrannt werden.

Region Rostock

Die Stadtentsorgung Rostock sammelt im Januar im Auftrag des Amtes für Umweltschutz die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Termine wurden stadtteilweise vergeben. Hier eine Übersicht:

Kröpeliner-Tor-Vorstadt: 03.1. und 17.01.2022

Reutershagen: 04.01. und 18.01.2022

Gartenstadt: 04.01. und 18.01.2022

Biestow: 04.01. und 18.01.2022

Südstadt: 05.01. und 19.01.2022

Evershagen: 05.01. und 19.01.2022

Lütten Klein: 05.01. und 19.01.2022

Lichtenhagen: 06.01. und 20.01.2022

Diedrichshagen: 06.01. und 20.01.2022

Warnemünde: 06.01. und 20.01.2022

Stadtmitte: 07.01. und 21.01.2022

Brinckmansdorf: 10.01. und 24.01.2022

Schmarl: 11.01. und 25.01.2022

Groß Klein: 11.01. und 25.01.2022

Hansaviertel: 12.01. und 26.01.2022

Dierkow: 12.01. und 26.01.2022

Kassebohm: 14.01. und 28.01.2022

Hinrichshagen: 13.01. und 27.01.2022

Hinrichsdorf: 13.01. und 27.01.2022

Hohe Düne: 13.01. und 27.01.2022

Jürgeshof: 13.01. und 27.01.2022

Krummendorf: 13.01. und 27.01.2022

Markgrafenheide: 13.01. und 27.01.2022

Nienhagen: 13.01. und 27.01.2022

Peez: 13.01. und 27.01.2022

Stuthof: 13.01. und 27.01.2022

Torfbrücke: 13.01. und 27.01.2022

Wiethagen: 13.01. und 27.01.2022

Langenort: 13.01. und 27.01.2022

Petersdorf: 13.01. und 27.01.2022

Toitenwinkel: 13.01. und 27.01.2022

Gehlsdorf: 14.01. und 28.01.2022

Für die Entsorgung sollten die Bäume in Rostock gründlich abgeputzt werden. Die Bäume dürfen kein Lametta oder sonstigen Baumschmuck enthalten, da sie sonst nicht umweltgerecht entsorgt werden können. Außerdem dürfen die Tannenbäume nicht in Kunststoffsäcke verpackt werden. Sie sollten ausschließlich an den Stellplätzen der Mülltonnen abgelegt werden.

Region Ribnitz-Damgarten

Das traditionelle Winterfeuer am 8. Januar der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop und der Kurverwaltung Ahrenshoop auf den Festplatz ist in diesem Jahr leider abgesagt.

Auch andere Knutfeste oder Winterfeuer wurden bisher nicht angekündigt, da sich der Landkreis Vorpommern-Rügen aktuell auf der Corona-Warnstufe "rot" befindet, weshalb Großveranstaltungen untersagt sind.

Die offizielle Abholung findet am 10. Januar im Stadtteil Ribnitz und am 12. Januar im Stadtteil Damgarten statt. Ansonsten kann der Weihnachtsbaum in der Biotonne oder in den Wertstoffhöfen An der Mühle 13, 18311 Ribnitz-Damgarten, Gewerbegebiet am Betonwerk 4, 18356 Barth, Grueler Straße 6, 18334 Camitz entsorgt werden.

Weitere Abholtermine in der Region:

10. Januar: Barth

16. Januar: Zingst, Wieck

17. Januar: Born, Ostseebad Dierhagen, Kramerhof, Preetz, Ostseebad Wustrow

18. Januar: Ostseebad Ahrenshoop, Bad Sülze

Region Grimmen

Die Einsammlung der Weihnachtsbäume in Grimmen findet am 18. Januar statt. Ansonsten lässt sich der Baum auch in der Biotonne oder im Wertstoffhof am Kaschower Damm 28, 18507 Grimmen entsorgen.

Weitere Termine der Region:

11. Januar: Glewitz, Fuhlendorf, Lüdershagen, Pruchten, Saal, Süderholz, Wendisch Baggendorf

Stadt Stralsund

Am Samstag, den 8. Januar, findet ab 7 Uhr die Einsammlung der Weihnachtsbäume in Stralsund statt. Die vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume sind an diesem Abfuhrtag so bereitzustellen, dass die Abholung problemlos möglich ist – das bedeutet unverpackt, in einem Stück und gut zugänglich im öffentlichen Bereich, ohne Personen oder Autos zu gefährden. Also so, wie auch die Restabfallbehälter oder der Sperrmüll bereitgestellt werden. Auch der Wertstoffhof in der Koppelstraße 1, 18439 Stralsund nimmt Weihnachtsbäume entgegen.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bittet darum, Weihnachtsbäume, die am 8. Januar nicht abgeholt werden können, aus dem öffentlichen Bereich wieder auf das Grundstück zu holen. Diese Weihnachtsbäume können zur nächsten regulären Abfuhr der Biotonne erneut bereitgestellt werden.

Weitere Abholtermine in der Region:

10. Januar: Niepars, Steinhagen, Ribnitz (Stadtteil)

11. Januar: Glewitz, Fuhlendorf, Lüdershagen, Pruchten, Saal, Süderhlz, Wendisch, Baggendorf

12. Januar: Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Gremersdorf, Buchholz, Lindholz, Papenhagen, Splietsdorf, Ribnitz-Damgarten (außer Stadtteil Ribnitz)

13. Januar: Barth, Drechow, Franzburg, Hugoldsdorf, Millienhagen-Oebelitz, Alt Seehagen, Weitenhagen, Wittenhagen

14. Januar: Groß Kordshagen, Jakobsdorf, Karnin, Kummerow, Marlow, Richtenberg, Velgast

17. Januar: Ahrenshagen, Ostseebad Prerow, Sundhagen, Trinwillershagen

18. Januar: Elmenhorst, Grimmen, Lüssow, Pantelitz, Wendorf, Zarrendorf

19. Januar: Altenpleen, Groß Mohrdorf, Klausdorf, Neu Bartelshagen, Prohn, Wiek, Zingst

20. Januar: Born, Dierhagen, Kramerhof, Preetz, Wustrow

21. Januar: Ahrenshoop, Bad Sülze, Dettmannsdorf, Divitz-Spoldershagen, Eixen, Kenz-Küstrow, Löbnitz, Schlemmin, Semlow, Tribsees

Hinweise für die Entsorgung

Damit eine Einsammlung problemlos möglich ist, sollte der Weihnachtsbaum vollständig abgeschmückt und unverpackt an einem gut zugänglichen öffentlichen Bereich abgestellt werden. Hängt noch Lametta oder sonstiger Schmuck an dem Baum, kann dieser nicht umweltgerecht entsorgt werden. Sollte der Weihnachtsbaum nicht an den genannten Terminen herausgestellt werden können, kann er auch gemeinsam mit der nächsten Abfuhr der Biotonne abgeholt werden. Außerdem besteht immer die Möglichkeit, den Baum auf einem der sieben Wertstoffhöfe im Landkreis Vorpommern-Rügen gebührenpflichtig abzugeben.

Region Rügen

Das sind die Abholtermine auf der Insel Rügen:

10.01. und 24.01.: Binz, Baabe, Buschvitz, Gager, Göhren, Lancken-Granitz, Middelhagen, Sellin, Thiessow, Zirkow

11.01.und 25.01.: Altefähr, Dreschvitz, Garz, Gustow, Groß Schoritz, Karnitz, Poseritz, Putbus, Rambin, Samtens, Zudar

12.01.und 26.01.: Altenkirchen, Breege, Dranske, Glowe, Putgarten, Wiek, Hiddensee

13.01 und 27.01.: Lietzow, Lohme, Sagard, Sassnitz

14.01 und 28.01.: Bergen, Parchtitz, Patzig, Rappin, Ralswiek, Sehlen, Thesenvitz

17.01. und 31.01.: Gingst, Kluis, Neuenkirchen, Schaprode, Trent, Ummanz

Die Wertstoffhöfe in der Industriestraße 4, 18573 Samtens und Sassnitzer Straße 12, 18551 Sagard nehmen ebenfalls Weihnachtsbäume an.

Region Greifswald

In der Hansestadt Greifswald werden die Weihnachtsbäume stadtteilweise abgeholt. Die Tannenbäume sind am Entsorgungstag bis 6 Uhr ungeschmückt (ohne Lametta) zur jeweiligen Abholstelle zu bringen. Hier die Termine:

10.1.: Innenstadt, Wieck, Ladebow, Insel Riems, Insel Koos, Bahnhofstraße, Gützkower Straße, Gützkower Landstraße, Industriegebiet

11.1.: Obstbausiedlung, Wolgaster Straße und Nebenstraßen, Anklamer Straße und Nebenstraßen, Franz-Mehring-Straße und Nebenstraßen, Feldstraße und Nebenstraßen

12.1.: Südstadt, Schönwalde I, Stadtrandsiedlung, Grimmer Straße, Ziegelhof, Wohngebiet Galgenkampwiesen

13.1.: Schönwalde II, Groß Schönwalde, Koitenhagen, Wohngebiet Gut Koitenhagen

14.1.: Eldena, Friedrichshagen, Ostseeviertel

Abholtermine in der Region Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz:

Gemeinde Bentzin 03.-13.01.22 Bentzin – Jugendclub Gemeinde Daberkow 03.-13.01.22 Daberkow – Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Jarmen ab 03.01.22 Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr Gemeinde Kruckow 03.-13.01.22 Kruckow - Neubau; Kartlow - Neubau; Schmarsow – Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Loitz ab 03.01.22 Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr Gemeinde Tutow 03.-13.01.22 Tutow - Flugplatz/Pommernring und Parkplatz an der Kirche

Das sind die Abholtermine für die Region Greifswald-Land:

Alt Negentin 11.01.22 Containerstation Alt Pansow 11.01.22 Containerstation Alt Ungnade 11.01.22 Containerstation Bandelin 10.01.22 Heckenweg-Feuerwehr, Zu den Eichen, Lindenweg / Ecke Mühlenbergstr. Behrenhoff 11.01.22 Containerstation Boltenhagen 11.01.22 Containerstation Breechen 10.01.22 ehem. Gaststätte Brünzow 18.01.22 Containerstation Dambeck 18.01.22 Maschinenhalle Dargelin 11.01.22 Containerstation Dargezin 10.01.22 Ortsmitte Dargezin/Vorwerk 10.01.22 Ortsmitte / Kreuzung Dersekow 11.01.22 Containerstation Arztpraxis Diedrichshagen 11.01.22 Containerstation Neubau, ehem. Schule Dreizehnhausen 19.01.22 Containerstation, Köhlerweg Frätow 11.01.22 Containerstation, Dorfkreuzung Fritzow 10.01.22 an der Gutshausmauer Gahlkow 18.01.22 Containerstation Glödenhof 10.01.22 Ortsmitte / Wendeschleife Gribow 10.01.22 Dorfplatz / alte Waage Gristow 11.01.22 Containerstation Verkaufsstelle Groß Karrendorf 11.01.22 Containerstation Dorfstraße Groß Kieshof 11.01.22 Containerstation Hauptstraße Groß Kiesow 18.01.22 Freifläche vor der Kita Groß Petershagen 19.01.22 Containerstation Grubenhagen 11.01.22 Containerstation Buswendeplatz Guest 11.01.22 Containerstation ehem. Gutshaus Gustebin 18.01.22 Containerstation Gützkow 10.01.22 Fritz Reuter Str. 20, Gützkow Meierei, Gebr. Kreßmann Str., Kaufhalle Mascowstr., Vom. Hofstr. Hanshagen 18.01.22 Containerstation, bei Ffw und am Buswendeplatz Heilgeisthof 11.01.22 Containerstation Neubaublock Helmshagen I/II 11.01.22 Containerstation ehem. Gutshaus, Neubaublöcke/Containerstation Bushaltestelle Hinrichshagen 11.01.22 Containerstation in der Chausseesiedlung, Heimsiedlung, Feldsiedlung u. Apfelweg Jarmshagen 19.01.22 Containerstation Kammin 10.01.22 Ortsmitte / Kreuzung Karlsburg 18.01.22 Teichweg, gegenüber Sportplatz Katzow 18.01.22 Containerstation Kemnitz 18.01.22 Containerstation, bei den Neubauten Klein Ernsthof 18.01.22 Containerstation Klein Kiesow 18.01.22 alte Waage Klein Petershagen 19.01.22 Containerstation Klein Zastrow 11.01.22 Containerstation Kölzin 10.01.22 Freifläche Ortsmitte Krebsow 18.01.22 ehem. Kulturhaus Kühlenhagen 18.01.22 Containerstation Kuntzow 10.01.22 Wendeschleife (ehem. Konsum) Latzow 18.01.22 Neben der Bushaltestelle Leist III 11.01.22 Containerstation Wendeschleife - ehem. Gutshaus Levenhagen 11.01.22 Containerstation Lodmannshagen 18.01.22 Containerstation Loissin 18.01.22 ehem. Tankstelle Lubmin 18.01.22 Parkplatz am alten Bahnhof Ludwigsburg 18.01.22 ABM Gebäude / Ecke Spielplatz Lühmannsdorf 18.01.22 Sportplatz Lüssow 10.01.22 Ortsmitte / Dorfplatz Mesekenhagen 11.01.22 Containerstationen Neubauten u. Greifswalder Str. Moeckow 18.01.22 ehem. Lagerhalle Müssow 11.01.22 Containerstation Hauptstraße Nepzin 18.01.22 Containerstation Netzeband 18.01.22 Containerstation Neu Boltenhagen 18.01.22 neben dem Gutshaus rechts Neu Negentin 11.01.22 Containerstation Neu Ungnade 11.01.22 Containerstation Neuendorf 10.01.22 Gutshaus / Ortsmitte Neuendorf 18.01.22 Containerstation Neuenkirchen 19.01.22 Containerstation Neubauten / Dorfstraße, Containerstation Wampener Str. - Heizhaus, Containerstation E. - Thälmannplatz Nonnendorf 18.01.22 Containerstation vor ehem. Gärtnerei Oldenhagen 19.01.22 Containerstation Owstin 10.01.22 Feuerwehr Pentin 10.01.22 Peenestr. 5 Potthagen 11.01.22 Containerstationen Tannenweg, Kirchsteig, Bushaltestelle Pritzwald 18.01.22 Containerstation Radlow 18.01.22 alte Ställe am Park Ranzin 18.01.22 Containerstation Rappenhagen 18.01.22 Containerstation Rubenow 18.01.22 gegenüber der Containerstation Sanz IV/V 18.01.22 alter Stall Schlagtow/Meierei 18.01.22 alter Stall Schmoldow 10.01.22 Bushaltestelle / Wendeschleife Steffenshagen 19.01.22 Containerstation Steinfurth 18.01.22 Steinkrug Stilow-Siedlung 18.01.22 Containerstation Stilow/Stilow-Siedlung 18.01.22 Containerstation Stresow 10.01.22 Gaststätte; Stresow-Siedlung: Buswendeschleife Subzow 11.01.22 Containerstation Bushaltestelle Thurow 18.01.22 alte Ställe Upatel 10.01.22 Am Felde / Schaukasten Vargatz 10.01.22 Bushaltestelle Vierow 18.01.22 Containerstation Voddow 18.01.22 Containerstation am Teich Wackerow 19.01.22 Containerstationen Am Flemingberg und Neubau Wampen 19.01.22 Containerstation Strandweg - Haltestelle Weitenhagen 11.01.22 Containerstation Schulstraße Wrangelsburg 18.01.22 Platz links vom Schloß Wusterhusen 18.01.22 Containerstation am Denkmalplatz (gegenüber der ehem. Diskothek) Zarnekow 18.01.22 Containerstation Züssow 18.01.22 Marktplatz

Region Wolgast/Usedom

Die Tannenbäume sind am Entsorgungstag bis 6 Uhr ungeschmückt zur jeweiligen Abholstelle zu bringen. Hier die Termine in der Region Wolgast/Usedom:

Ahlbeck 13. / 14.01.22 Parkplatz an der Tankstelle Balm 10.01.22 Bushaltestelle Bannemin 18./19.01.22 Verkaufsstelle Bansin 13. / 14.01.22 Seestr. (Gartenweg) an den Wertstoffcontainern Bauer 14.01.22 bei der Bushaltestelle - Lange Straße Benz 17.01.22 Kaufhalle Buddenhagen 14.01.22 am Containerstellplatz (Abzweig Hohenseer Weg) Buggenhagen 14.01.22 am alten Pferdestall Dargen 11.01.22 Nähe Wertstoffcontainer Feuerwehr Dewichow 10.01.22 Dorfplatz Freest 12.01.22 an der Kaufhalle Garz 11.01.22 ehem. Gaststätte "Wilkens" Görke 11.01.22 Dorfplatz Gothen 17.01.22 Buswendeplatz Groß Ernsthof 12.01.22 Parkplatz am Friedhof Heringsdorf 13. / 14.01.22 Platz des Friedens Hohendorf 14.01.22 an der Gaststätte Hohensee 14.01.22 vor dem ehem. KfL, Buddenhäger Weg 11 Hollendorf 12.01.22 Bushaltestelle Kamminke 11.01.22 Buswendeplatz / Wertstoffcontainer Karlshagen 18./19.01.22 Parkplatz Str. der Freundschaft Karnin 11.01.22 Hafenvorplatz Karrin 12.01.22 Bushaltestelle Katschow 17.01.22 Wertstoffcontainer Kölpinsee 13. / 14.01.22 Parkplatz an der Kaufhalle Korswandt 17.01.22 an den Wertstoffcontainern Koserow 18./19.01.22 Parkplatz Förster-Schröter-Str. Kröslin 12.01.22 an der Kaufhalle Krummin 12.01.22 an der Verkaufsstelle Labömitz 17.01.22 Wendeschleife Schule Lassan 14.01.22 Buswendeschleife an der Schule; Wertstoffcontainer in der Neustadt Liepe 10.01.22 Dorfplatz, an den Wertstoffcontainern Loddin 13. / 14.01.22 Ortseingang, an der Feuerwehr Lütow 18. / 19.01.22 Nähe Trafo / Dorfstr. Mahlzow 18. / 19.01.22 Parkplatz (Straße der Freundschaft / Sauziner Str.) Mellenthin 17.01.22 an den Wertstoffcontainern Mölschow 18. / 19.01.22 an der Gemeinde Morgenitz 10.01.22 an den Wertstoffcontainern Neeberg 12.01.22 an der Verkaufsstelle / Feuerwehrgerätehaus Neppermin 17.01.22 an den Wertstoffcontainern Netzelkow 18. / 19.01.22 Platz vor der Kirche Neuendorf 18. / 19.01.22 vor dem Gartencenter Neuhof 13. / 14.01.22 Containerstation Papendorf 14.01.22 Dorfplatz Peenemünde 18. / 19.01.22 ehem. Einkaufszentrum Pritzier 14.01.22 vor dem Speicher Pudagla 10.01.22 am Schloß Pulow 14.01.22 Buswendestelle Rankwitz 10.01.22 Mehrzweckgebäude,an den Wertstoffcontainern Reetzow 17.01.22 Dorfplatz am Teich Sallenthin 17.01.22 Bushaltestelle Sauzin 12.01.22 an der Gaststätte "Dorfkrug" Schalense 14.01.22 am Containersammelplatz Sellin 17.01.22 Bushaltestelle Spandowerhagen 12.01.22 Buswendeschleife Stoben 10.01.22 Dorfplatz Stolpe 11.01.22 Bushaltestelle Stubbenfelde 13. / 14.01.22 Bushaltestelle Suckow 10.01.22 Ortseingang Trassenheide 18. / 19.01.22 vor dem Wirtschaftshof der Gemeinde Ückeritz 13. / 14.01.22 Kaufhalle Ulrichshorst 17.01.22 an der Feuerwehr Usedom 11.01.22 Marktplatz (vor der Kirche) Warthe 10.01.22 Dorfplatz Waschow 14.01.22 Gutshaus Welzin 11.01.22 Bushaltestelle Wolgast 10./11./17./24.01.2022 Nettoparkplatz (Hufelandstr.); Thälmannplatz; Robert Koch Str. (oberer Parkplatz); Bahnhofstr. (an der Bushaltestelle Neustadt); Am Fischmarkt (gegenüber Containersammelplatz); Tannenkamp, am Containersammelplatz Waldstr. Platz der Jugend Zecherin 18. / 19.01.22 Wendeschleife Zecherin bei Usedom 11.01.22 Bushaltestelle Zemitz 14.01.22 Tischlerei, Anklamer Str. 11 Zempin 18. / 19.01.22 Kaufhalle Ziemitz 12.01.22 Dorfplatz / Parkplatz Zinnowitz 18. / 19.01.22 vor den Tennisanlagen und Erlengrund Zirchow 11.01.22 an der Schule, bei den Wertstoffcontainern

Hier geht es zu den Abholterminen in der Region Anklam:

Albinshof 12.01.22 am Schaukasten Alt Teterin 14.01.22 Bushaltestelle Anklam 10.-17.01.22 Containerstation Gellendiner Landstr. Gellendiner Weg, Rondell, Lindenstr., Heizhaus Parkplatz, Containerstation Altglas: Lübecker Str. ; Hamburger Ring 7, 17, 33, 38; Stralsunder Straße; Ellbogenstr.; Gneveziner Damm; Lindenstr./Ecke Ebereschenweg; Brüderstr.; Wollweberstr./Ecke Mägdestr.; Greifswalderstr.; Demminer Str./Nähe Kreisverkehr; Bergstr.; Spantekower Landstr.; Leipziger Allee; Breite Straße; Mühlenstr.; Min Hüsung/am Judenfriedhof; Ahornweg; Ossietzkystr./Ecke K. Marx Str. (Spielplatz); E.-Mühsam-Str. Rondell; Am Bock Freifläche an der Zufahrt Gartenanlage Auerose 13.01.22 neben dem Buswendeplatz, Containerstation Bargischow 13.01.22 Containerstation Blesewitz 14.01.22 Containerstation Boldekow 14.01.22 Containerstation Bömitz 12.01.22 Containerstation Brenkenhof 13.01.22 am Trafohaus Bugewitz 13.01.22 Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus Buggow 12.01.22 Containerstation Butzow 14.01.22 vor der ehem. Schule Dargibell 13.01.22 an der Trafostation Daugzin 12.01.22 Containerstation Dennin 14.01.22 Containerstation Dersewitz 13.01.22 Gutshof Drewelow 14.01.22 Containerstation Ducherow 13.01.22 Gewerbegebiet - Freifläche neben dem Netto Gellendin 10.-17.01.22 Containerstation Altglas Glien 14.01.22 Containerstation; Glien Ausbau: Containerstation Görke 12.01.22 am Ende der Straße an den Neubauten, Richtung Feld Gramzow 13.01.22 Bushaltestelle an der alten Schule Groß Jasedow 12.01.22 Containerstation Groß Polzin 12.01.22 Containerstation Grüttow 13.01.22 am Schaukasten Ortsmitte Iven 12.01.22 Containerstation an der Gaststätte Janow 13.01.22 Containerstation am Schloß Japenzin 14.01.22 Containerstation Jargelin 12.01.22 Containerstation Kagendorf 13.01.22 Fläche neben dem ehem. Gemeindehaus Kagenow 12.01.22 am Buswendeplatz Klein Below 12.01.22 Containerstation Dorfmitte Klein Bünzow 12.01.22 Containerstation Klein Polzin 12.01.22 Containerstation Klitschendorf 12.01.22 Containerstation Konsages 12.01.22 Containerstation Krenzow 12.01.22 Containerstation Krien 12.01.22 Containerstation Neubauten am Parkplatz Rundstr.; Containerstation Bauernstr. / Abzweig Rundstr.; Fläche neben Parkplatz Molkereistr. Krien-Horst 12.01.22 an der Bushaltestelle Krusenfelde 13.01.22 ehem. Konsum / gegenüber Neubau Krusenkrien 13.01.22 ehem. Schweinestall Lentschow 12.01.22 Containerstation Libnow 12.01.22 Containerstation Liepen 13.01.22 am Schrottcontainerstellplatz / am Feuerwehrhaus Löwitz 13.01.22 Containerstation Lüskow 14.01.22 ehem. Konsum, am Glascontainer Medow 13.01.22 Gutshof Menzlin 12.01.22 Containerstation Müggenburg 14.01.22 Containerstation Murchin 12.01.22 Feuerwehrgebäude Neetzow 12.01.22 Am Feuerwehrgebäude Nerdin 12.01.22 Containerstation am Dorfteich Neu Kosenow 13.01.22 neben Papensteig, gegenüber 24 WE-Block Neu Krien 12.01.22 am Wendeplatz / Ende der Dorfstraße Neu Sanitz 14.01.22 Containerstation Neu Teterin 14.01.22 Dunglege bei dem Feuerlöschteich Neuendorf A 13.01.22 Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus Neuendorf B 13.01.22 Stellplatz Papiercontainer Neuenkirchen 14.01.22 Containerstation Neuhof 12.01.22 Ortseingang Padderow 12.01.22 am alten Konsum Pamitz 12.01.22 Containerstation Panschow 14.01.22 Fläche rechts vor Nr. 7 Pätschow 12.01.22 Containerstation Pelsin 14.01.22 weißes Haus und Stadthof Pinnow 12.01.22 Buswendeschleife - neben ABM Baracke Postlow 12.01.22 am Friedhof Preetzen 13.01.22 Bushaltestelle Priemen 13.01.22 Bushaltestelle Putzar 14.01.22 Containerstation Quilow 12.01.22 Containerstation Ramitzow 12.01.22 Containerstation Rathebur 13.01.22 ehem. Gutshaus - hinter dem Parkplatz Relzow 12.01.22 vor dem Gutshaus Rossin 13.01.22 Freifläche neben der Bauernstube Rubenow 14.01.22 Containerstation Rubkow 12.01.22 Containerstation Salchow 12.01.22 Containerstation Sarnow 14.01.22 Containerstation Schlatkow 12.01.22 Containerstation Schmatzin 12.01.22 Containerstation Schmuggerow 13.01.22 ehem. Verkaufsstelle Schwerinsburg 13.01.22 neben dem Gemeindehaus Sophienhof 13.01.22 Freifläche vor dem Friedhof Spantekow 14.01.22 ehem. Kornmühle, Schweinestall Stammersfelde 12.01.22 am Löschteich Steinmocker 12.01.22 an der Buswendeschleife; Steinmocker / Vorwerk: an der Buswendeschleife Stolpe 12.01.22 Parkplatz am alten Konsum Stretense 14.01.22 Containerstation Strippow 14.01.22 Containerstation Thurow 12.01.22 Containerstation am Friedhof Tramstow 12.01.22 Gutshof Vitense 12.01.22 Containerstation Wahlendow 12.01.22 Containerstation Wegezin 12.01.22 an der Bushaltestelle Ortsmitte Wietstock 13.01.22 neben dem Feuerwehrgerätehaus Wolfradshof 12.01.22 Containerstation Wusseken 14.01.22 Containerstation Wussentin 13.01.22 alte Waage Ziethen 12.01.22 Containerstation Zinzow 14.01.22 Containerstation

OZ