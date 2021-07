Greifswald

Als im Mai 2017 die Bauarbeiten begannen, gab es nicht nur Fans. Nicht alle waren von dem Prestigeprojekt der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) überzeugt. Jetzt, vier Jahre später haben die Mieter sich eingelebt und die meisten Kritiker sind überzeugt. Der Hansehof hat nicht nur eine der letzten großen Baulücken in der Greifswalder Innenstadt geschlossen, sondern konnte auch neuen Raum für junge Familien und auch Menschen schaffen, die nie wieder aus Greifswald weg wollen.

Zwei von ihnen sind Uwe und Hannelore Rohde. Das besondere Paar ist nach der Rente an die Küste gekommen. Sie leben seit März 2020 in einem der 10 Häuser, die zusammen das Quartier Hansehof bilden. Wo vor wenigen Jahren noch direkt am Greifswalder Museumshafen Parkplätze lagen, stehen nun auf 4900 Quadratmetern 96 Wohnungen.

Familie Rohde bewohnt gleich zwei davon. Im dritten Stock haben sie so das Beste aus allen Welten. Zwei Balkone in den ruhigen Innenhof des Hansehofes und eine Terrasse, die bis vorne reicht, von wo aus man den Hafen und die weite Natur um Greifswald sehen kann.

Küste, Kultur und Ruhe

Beide wissen um ihren eher ungewöhnlichen Lebensstil, er erklärt ihn: „Nachdem die Kaserne Strausberg geschlossen wurde, bin ich nach Bonn verlegt worden. Wir haben das Haus verkauft und eine Fernbeziehung gehabt“, sagt Uwe Rohde. Bis fast zur Rente. Nur die letzten Monate hätten beide in der kleinen Wohnung in Nordrhein-Westfalen gelebt.

Sie wollten die Küste, die Kultur und die Ruhe – deswegen die Entscheidung nach Greifswald zu kommen. Und die zwei Wohnungen? So könne sich jeder zurückziehen. Außerdem denken beide pragmatisch voraus. „Wenn einer nicht mehr ist, muss keine große Wohnung verkauft oder alleine gehalten werden.“

Zusammen halten Hannelore und Uwe Rohde knapp 155 Quadratmeter, aufgeteilt auf eine Wohnung mit zwei und eine mit drei Zimmern. Sie schätzen die Nähe zum Kulturleben in Greifswald, zu den Einkaufsmöglichkeiten und auch zu der Natur, dem grünen Umland. Und sie schätzen die Wohnung, ihre Qualität, die Betreuung. „Wir haben uns bereits um beide Wohnungen bemüht, als alles noch im Bau war. Wir waren aber schon in Greifswald, um uns alles anzuschauen.“ Anfang 2020 waren sie dann unter den Ersten, die einziehen konnten.

Präsentkorb zur Begrüßung

„Wir haben zur Begrüßung einen Korb mit Präsenten bekommen“, erinnert sich Uwe Rodhe. Als ehemaliger Mitarbeiter bei der Bundeswehr schätzt er auch die Ordnung, mit der die Mieter betreut werden. „Egal ob Filterwechsel in der Badlüftung oder Feuerschutztüren, die WVG kümmert sich wirklich schnell um alles.“ In seinem Aktenordner, auf dem vorne ein großes Foto des Hansehofes gedruckt ist, befinden sich alle Unterlagen zu den Wohnungen. Ein Brief kündigt die baldige Wartung der Fenster an. Herr Rodhe gefällt dieser Service sehr.

Er zeigt auch stolz auf den kleinen Touchscreen, der im Flur, nahe der Wohnungstür angebracht ist. Die Bedieneinheit für das Smarthome hat verschiedene Funktionen. Direkter Kontakt zum Hausmeister ist genauso möglich wie News der WVG lesen oder Teile der intelligenten Wohnung steuern.

Barrierefreiheit, Fußbodenheizung und viel Licht

Für Familie Rohde war auch wichtig, dass sie nicht mehr ausziehen müssen. Ihre Wohnungen liegen ganz oben, sind aber barrierefrei. Ein Fahrstuhl bringt sie von der ebenerdigen Eingangstür zu ihrer schwellenlosen Wohnung. Hohe Kanten sucht man auch im Badezimmer und bei den Duschen vergeblich. Stattdessen: Fußbodenheizungen in der ganzen Wohnung und bodentiefe Fenster, die Licht in großzügig geschnittene Wohnräume werfen. Zu den Wohnungen gehören Kellerabteile. Es gibt 105 Parkplätze in der hauseigenen Tiefgarage.

Das klingt nicht nach viel, kann aber in der Greifswalder Innenstadt darüber entscheiden, ob der Feierabend entspannt beginnen kann oder zwischen Arbeitsschluss und der eigenen Couch noch eine 20-minütige Parkplatzsuche liegt.

