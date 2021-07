Wohnung mieten in Greifswald: In diesen Stadtteilen ist es am teuersten

Greifswald

Wer in Greifswald eine Wohnung mietet, zahlt maximal 9,10 Euro kalt pro Quadratmeter – und das auch nur in Neubauten, die nach 2002 errichtet worden sind. In Häusern, die zuvor gebaut worden sind, sind maximal 7,97 Euro pro Quadratmeter fällig. Das geht es aus dem 2020 veröffentlichten Mietspiegel der Hansestadt hervor. Seit 2016 sind die Mieten laut dieser Aufstellung um durchschnittlich sechs Prozent gestiegen.

Doch inwiefern bietet der Mietspiegel tatsächlich ein realistisches Abbild der Mieten? „Wie viel Mieter durchschnittlich in Greifswald zahlen, kommt natürlich auf die Größe, die Beschaffenheit und die Lage der Wohnung an. Der Mietspiegel zeigt hierzu insgesamt ein realistisches Bild des Wohnungsmarktes – auch wenn einige Segmente des Marktes darin nicht oder nicht umfassend enthalten sind“, sagt Monique Wölk, Vorsitzende des Mietervereins Vorpommern-Greifswald.

Mietspiegel nicht aussagekräftig für alle Wohnungen

Nicht im Mietspiegel enthalten seien beispielsweise möblierte Wohnungen und Zimmer für Studierende. „Der Spiegel ist zudem für kleine Wohnungen mit unter 30 Quadratmeter Wohnfläche wenig aussagekräftig, da nur wenige Vermieter hierzu Angaben machen“, erklärt Monique Wölk weiter. Gerade in den nicht umfassend im Mietspiegel abgebildeten Bereichen würden die Mieten aber häufig mehr als 10 Euro kalt pro Quadratmeter betragen.

OZ-Umfrage: Wie weit würden Sie für den Traum vom eigenen Haus aus Greifswald herausziehen?

Der Bedarf an Wohnungen in Greifswald ist derweil weiter groß. „Das zeigen die Neubauvorhaben im Mehrfamilienhaus-Segment, die in den vergangenen Jahren von privaten Investoren bereits umgesetzt oder derzeit in Planung sind“, sagt Monique Wölk. Diese Situation schlage sich auch in den Mieten nieder: Diese seien gerade im Neubaubereich zuletzt gestiegen.

Wohnungssuche für Familien mit Kindern schwierig

Gleichzeitig gebe es aktuell nur einen geringen Leerstand, so dass Umzugswillige oder neu in die Stadt gekommene Personen nur schwer eine bezahlbare und dem eigenen Bedarf entsprechende Wohnung finden. Besonders schwierig sei es für Familien sowie Lebensgemeinschaften mit Kindern. „Es lässt sich beobachten, dass vielerorts eher kleine Wohnungen geschaffen werden.“

Ein weiteres Problem in Greifswald: Durch teure Sanierungen von Bestandswohnungen würden private Vermieter immer wieder versuchen, ihre Mieter mittels Kündigungen aus den Wohnungen zu drängen. „Oft können gerade Menschen mit geringem Einkommen die höheren Mieten nach der Sanierung nicht mehr finanzieren. Sie müssen dann eine neue, bezahlbare Wohnung finden, was bei dem angespannten Wohnungsmarkt schwierig ist“, erläutert Monique Wölk. Ein Beispiel für solch einen Verdrängungsprozess sei der Wohnblock in der Nähe des Klinikums in Schönwalde 2.

Mieten steigen in allen Stadtteilen: Hier ist es am teuersten

Steigende Mieten beobachtet der Mieterverein Vorpommern-Greifswald in allen Stadtteilen, wobei die Mieten im privaten Bereich in der Regel höher sind als bei der kommunalen Gesellschaft oder bei der Wohnungsbau-Genossenschaft. „Gerade die Wohngebiete in der Nähe des Klinikums und des Universitätscampus sowie in Richtung der Innenstadt werden immer beliebter“, sagt Monique Wölk.

Prinzipiell seien die Mieten in der Innenstadt oder in der Fleischervorstadt höher als in den großen Wohnsiedlungen, beispielsweise Schönwalde 1 und 2 oder Ostseeviertel. Hierfür sei aber nicht die beliebte Lage ausschlaggebend, sondern der Umstand, dass es dort einen sehr viel geringeren Bestand an kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen gibt als in den Siedlungen.

Spaltungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt in Greifswald

Um Spaltungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt entgegenzutreten, ist es aus Sicht des Mietervereins Vorpommern-Greifswald notwendig, kommunalen oder gemeinnützigen Wohnraum in allen Stadtteilen für alle sozialen Gruppen neu zu entwickeln und umzusetzen. „Ziel muss es sein, dass die Wohnungsmiete nicht mehr als 30 Prozent eines Netto-Monatsgehaltes kostet“, sagt Monique Wölk. Ein Quadratmeterpreis von 8,50 Euro kalt sei für einkommensschwache Haushalte nach diesem Kriterium schon nicht mehr bezahlbar.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Daher setze ich mich für eine Mindestquote für sozialen und bezahlbaren Wohnraum bei großen Neubauvorhaben im Geschosswohnungsbereich ein“, erklärt die Vorsitzende des Mietervereins. Ein gutes Mittel, um die Mieten relativ stabil zu halten, sei aber auch die Mietpreisbremse, die seit Oktober 2018 in Greifswald gilt.

Von Pauline Rabe