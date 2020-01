Greifswald

Schlecht fürs Klima, gut für die Baubranche: Der milde Winter zwingt auf den Greifswalder Baustellen keine Firma zur Pause. Im Gegenteil – die Arbeit floriert. „Im Hansehof stehen wir mit einem Teil der Wohnungen kurz vor der Fertigstellung, ich rechne damit spätestens im Februar“, sagt Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald.

Insgesamt sollen in diesem Jahr 76 der 96 Neubauwohnungen am Hansering an die künftigen Nutzer übergeben werden, der Rest 2021. Trotz hoher Mieten – im Durchschnitt um die zehn Euro pro Quadratmeter – sei das Interesse ungebrochen. Die größten der zwischen 26 und 141 Quadratmeter großen Wohnungen seien am gefragtesten, so Andreas Koch, Leiter Wohnungswirtschaft. Bislang seien 73 Verträge für das gut 25 Millionen Euro teure Objekt, dessen Baustart im Juni 2017 gefeiert wurde, unter Dach und Fach.

2019 wurden nicht alle Projekte realisiert

Blick in den Innenbereich des Hansehofs. Ein Teil ist bereits fast fertig, der Rest an der Kuhstraße soll 2021 an die Mieter übergeben werden. Quelle: Petra Hase

Das eine noch nicht fertig, das nächste natürlich schon im Blick: Insgesamt will das städtische Tochterunternehmen in diesem Jahr rund 24 Millionen Euro in Neubau und Sanierung stecken und damit wenig mehr als 2019, als das Ziel von 26 Millionen nicht ganz erreicht wurde.

Manchmal reifen nicht alle Pläne. Dazu gehört beispielsweise der Lückenschluss Kapaunenstraße 17, der im dritten Quartal 2019 begonnen werden sollte, wegen Klärungsbedarf mit der Stadt aber auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Manchmal liege es aber auch an den Kapazitätsengpässen der Firmen, dass nicht alles wie am Schnürchen laufe, begründet Adomeit.

Einsteinstraße 18/20 wird dieses Jahr fertig

Auf der Agenda 2020 stehen trotzdem viele Vorhaben: Voraussichtlich im Juli beziehungsweise im Oktober werden die Häuser Einsteinstraße 18 und 20 fertiggestellt. „Für die insgesamt 25 Wohnungen haben wir 70 Interessenten, davon stammen 20 Prozent von außerhalb. Das freut mich besonders“, sagt der WVG-Chef. Die Kaltmiete werde 8,15 Euro pro Quadratmeter betragen.

Daneben wolle das Unternehmen weiter in den Bestand investieren. Zurzeit werde am Planungskonzept für die Heinrich-Hertz-Straße 5/6 gearbeitet. Das Haus müsse vor der Sanierung komplett leergezogen, die Mieter also anderweitig versorgt werden. Dazu würden rechtzeitig Gespräche geführt, versichert der Geschäftsführer. Ab Herbst 2020 soll die Entkernung des Blocks beginnen. Ziel sei es, ein Teilsegment herauszutrennen, um die Qualität des Aufenthalts im Grünen für die künftigen Mieter zu erhöhen. Ansonsten werde die Modernisierung ähnlich wie in der Hertzstraße 1–3 erfolgen.

Abriss weiterer Plattenbauten geplant

Neben einer Fassadensanierung der Langen Straße 64/66 und Erneuerungen technischer Versorgungsleitungen in der Gorkistraße 6–10, im Dubnaring 1–4 und 5–6 sowie im Nikolajewweg 6–7 und 8–9 sei auch der Abriss von Plattenbauten geplant. Betroffen ist der Thälmannring 44–47, wo ab 2021 Neubau geplant ist, und die Stilower Wende 3–8. Dort soll die neue Bebauung bereits 2020 starten. Ein anderes Projekt ist die Innenhofgestaltung Gustebiner Wende, ein Mehrgenerationenspielplatz soll das Areal qualitativ aufwerten.

Die Pläne der städtischen Wohnungsgesellschaft finden die Zustimmung und Unterstützung des Aufsichtsrates, versichert dessen Vorsitzender Thomas Mundt. Die Mitarbeiter seien zudem sehr um Lösungen bemüht, auch die Betriebskosten für die Mieter zu senken, anerkennt er. Dafür stehe beispielsweise die Umrüstung der Messdiensttechnik.

Laufen die Verträge mit externen Firmen aus, übernehme künftig das Tochterunternehmen DLG, die Dienstleistungsgesellschaft mbH, die Aufträge. Derzeit gehe es erst einmal um 800 Wohnungen. „Dazu werden die kleinen Heizkostenverteiler gewechselt. Die neuen übertragen die Daten künftig per Funk, müssen also nicht mehr abgelesen werden“, erklärt Andreas Koch. Das Ganze führe letztlich für die Mieter zu einer Kostenreduzierung zwischen 10 und 30 Euro pro Jahr – je nach Größe des Wohnhauses.

Durchschnittsmiete liegt bei 5,27 Euro

Im 30. Gründungsjahr des Unternehmens sieht sich die WVG als „Dienstleister und fairen Partner für Mieter, Eigentümer, Lieferanten und die Stadt“, sagt Adomeit. Knapp 9000 Wohnungen gehören aktuell zum Bestand. Das seien 35 Prozent aller Wohnungen in Greifswald. Mit einer Durchschnittsmiete von 5,27 Euro je Quadratmeter – das sind zwei Cent mehr als vor einem Jahr – liege die WVG unter der vom Fachverband für kommunale Wohnungsunternehmen herausgegebenen Durchschnittsmiete von 5,31 Euro für 2018.

Dabei gibt Andreas Koch zu bedenken, „dass 240 Wohneinheiten eine Miete von unter 3,50 Euro je Quadratmeter haben.“ Bewohner von rund 8800 Wohneinheiten zahlten zurzeit Mieten bis acht Euro je Quadratmeter, nur 109 Wohnungen lägen derzeit darüber.

