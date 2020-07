Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald setzt auf Sanierung des Bestands

Greifswald

Die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald setzt auf Bestand und Sanierung. Gegenüber den intensiven Neubauvorhaben der Vorjahre würden 2020 die Investitionen in Werterhaltung und Entwicklung der genossenschaftlichen Quartiere überwiegen und deutlich höher als im Vorjahr ausfallen, teilte Klaas Schäfer vom Vorstand der WGG mit.

Von den 14,94 Millionen Euro Gesamtinvestitionssumme entfallen 2020 8,3 Millionen Euro auf Groß-Instandsetzungen und Modernisierungen, darunter fallen zum Beispiel Aufzugsnachrüstungen in der Prokowjewstraße, Strangsanierungen in der Behring- und Gaußstraße oder die Fernwärme-Umstellung im Birkhahn-Weg und der Beimler-Straße.

„Wir erkennen eine große Nachfrage aus unserer Mitgliedschaft nach barrierearmen Wohnungen besteht“, informiert Klaas Schäfer. „Daher sehen wir eher den Druck, die Qualitäten der vorhandenen Wohnungsbestände zu verbessern. Hier wäre eine Landesförderung wünschenswert, damit die Bezahlbarkeit gewährleistet bleibt.“

Zwei Neubauten in der Karl-Krull-Straße 18a und b

Auch Fassadensanierungen, etwa in der Gustebiner Wende und mehrere Dachsanierungen, etwa in der Prokowjewstraße oder der Talliner Straße sind vorgesehen. 3,8 Millionen Euro sind für laufende Instandhaltungen eingeplant. Ganz ohne Neubauvorhaben kommt aber auch die WGG nicht aus. 2,84 Millionen für zwei fünfgeschossige Neubauten in der Karl-Krull-Straße 18a und b (Gesamtsumme rund 8,4 Millionen Euro). Es werde zwar Corona-bedingt mit längeren Ausführungszeiten zu rechnen sein, aber alle Arbeiten seien angelaufen.

WGG-Vorstand Klaas Schäfer Quelle: Archiv

Kaufvertrag für Hafenstraße ist unterschrieben

Auch das Projekt „Quartier Hafenstraße“ nimmt Gestalt an. Der Kaufvertrag für das (voll erschlossene) Baufeld 8 ist unterzeichnet, hier sollen 47 Wohnungen entstehen. Baustart könnte im Frühkjahr 2022 sein. „13 Wohnungen werden wir zu 7,50 Euro/Quadratmeter anbieten, um der Forderung der Stadt zu folgen. Die verbleibenden 34 Wohnungen werden je nach Lage und Größe durchschnittlich bei 10,00 Euro pro Quadratmeter liegen“, informiert Schäfer.

Und noch ein anderes Projekt könnte sehr spannend werden. „Wir erarbeiten gerade ein Konzept zum Erwerb eines sehr alten innerstädtischen Wohnhauses“, so Schäfer. „Unsere Idee ist es neben der Sanierung und dem Erhalt auch die Genossenschaftsidee der Selbsthilfe zum Selbstzweck umzusetzen. Günstige Mieten und gemeinsame Aufbaustunden. Ein tolles Projekt, wir hoffen, dass wir auch die Stadt überzeugen können, denn zumal genau in dieser Straße unsere Gründungsväter das 1. Genossenschaftsquartier errichtet haben.“

Kein Vergleich mit Wohnungsmarkt in Großstädten

Von einem dramatischen Wohnungsproblem in Greifswald will Schäfer aber nicht sprechen. „Mit einer Fluktuationsquote von über 10 Prozent kann ich keinen angespannten Wohnungsmarkt wie in den Großstädten erkennen, zumal die Durchschnittsmiete nach unserer Schätzung deutlich unter 5,50 Euro bei rund 50 Prozent der Mietwohnungen in Greifswald liegt.

Von Anne Ziebarth