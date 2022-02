Wohnungsbau in Greifswald für den kleinen Geldbeutel 

Greifswald

Autos auf dem Parkplatz und Gardinen vor einigen Fenstern künden davon: Die ersten Mieter bezogen jetzt den Neubau Karl-Krull-Straße 18a. Nach anderthalb Jahren Bauzeit und damit lange vor der angekündigten Fertigstellung im Sommer 2022 konnte die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) als Bauherr die Schlüssel an die Bewohner des Fünfgeschossers übergeben. Ein besonderes Haus. Denn 24 der 28 Wohnungen wurden vom Land über das soziale Wohnungsbauprogramm gefördert. Noch sind zwei frei. Wer mit einer von ihnen liebäugelt, benötigt einen Wohnberechtigungsschein und kommt damit in den Genuss einer für Greifswalder Verhältnisse relativ günstigen Neubaumiete. Sie liegt je nach Förderung bei 6,60 bzw. 7,40 Euro/m².

Das Haus Karl-Krull-Straße 18a ist fertig, nur wenige Wohnungen sind noch frei. Quelle: Petra Hase

Fast 40 Jahre Genossenschaftsmitglied

Gisela Tochtenhagen hatte Glück. Ende Januar nahm sie ihr neues Zuhause – zwei Zimmer mit Küche, Bad und Balkon auf insgesamt 46 Quadratmetern – in Besitz. Ihre Kinder und Freunde halfen tatkräftig beim Einzug. „Ich bin mit meiner neuen Wohnung sehr, sehr glücklich“, schwärmt die 72-Jährige, die seit bald vier Jahrzehnten Genossenschaftsmitglied ist. Mit ihrem Mann lebte sie über viele Jahre in einer Vier-Zimmer-Wohnung in der Koitenhäger Landstraße. „Doch als er im August 2019 starb, war sie für mich allein zu groß. Meine Kinder sind ja schon lange aus dem Haus“, erzählt die Greifswalderin. Also informierte sie sich im vorigen Jahr bei der WGG über kleinere Wohnungen. Ein Erstbezug in einem der beiden neuen Häuser Karl-Krull-Straße 18a/b – ein Traum! Die Frage aber war: Erfüllt die Rentnerin die Voraussetzungen? Sozial geförderter Wohnungsbau soll Menschen mit geringem Einkommen dienen. Die Grenze für Ein-Personen-Haushalte liegt in MV bei 12 000 Euro pro Jahr. Der Wert wird nach Abzüge verschiedener Kosten berechnet, lässt aber auch eine Überschreitung zu.

Rentenbescheide vorlegen

So funktioniert der Wohnberechtigungsschein Wozu benötigt man einen Wohnberechtigungsschein (WBS)? Der WBS berechtigt eine Person und seine Haushaltsangehörigen, eine öffentlich geförderte Wohnung zu beziehen und damit von niedrigen Erstkaltmieten zu profitieren. Er ist nach der Ausstellung ein Jahr gültig. Mit der Förderung will das Land Unternehmen unterstützen, die Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen schaffen. Wer zählt zu Haushaltsangehörigen? Haushaltsangehörig sind Personen, die miteinander eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft führen. Dazu gehören z.B. der Antragssteller, der Ehe- oder Lebenspartner sowie deren Kinder, Enkelkinder, Pflegekinder, (Groß)eltern, Geschwister, Verschwägerte. Welche Voraussetzungen gibt es für einen WBS? Das Hauptkriterium ist die Höhe des Einkommens aller Haushaltsangehörigen. Folgende Einkommensgrenzen wurden festgesetzt: Ein-Personen-Haushalt 12000 Euro, Zwei-Personen-Haushalt 18000 Euro, jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4100 Euro, falls darunter Kinder fallen zuzüglich noch einmal 500 Euro. Beispiel: Einkommensgrenze für Familie mit einem Kind liegt bei 22600 Euro. Wie setzt sich das Einkommen zusammen? Das Einkommen besteht aus allen Einkünften aller Haushaltsangehörigen, neben Löhnen und Ausbildungsbeihilfen auch BAföG, Berufsunfähigkeits- und Altersrente. Nicht als Einkommen gelten Kindergeld oder Wohngeld. Vom Einkommen sind einige Beiträge pauschal abzuziehen wie z.B. Werbungskostenpauschale, anteilig Steuern von Einkommen etc. Liegt der Wert nach der Verrechnung unterhalb der Einkommensgrenze, ist ein WBS auszustellen. Eine Überschreitung der Einkommensgrenze von bis zu 30 Prozent ist zulässig. Wieviel Wohnfläche ist zulässig? Für eine Person bis zu 45 m², für zwei Personen bis zu 60 m², jede weitere Person zuzüglich 15 m². Begründete Ausnahmen sind möglich. Welche Unterlagen sind erforderlich? Mietvertrag für aktuelle Wohnung, Nachweis der Mietzahlung, die letzten drei Lohn- oder Gehaltsabrechnungen oder aktueller Rentenbescheid, Kontoauszug Kindergeld u.a. Wo kann man den Wohnberechtigungsschein beantragen? Der WBS kann ausschließlich in der Gemeinde beantragt werden, in der der Antragssteller seinen Wohnsitz hat.

Fakt ist: Große Sprünge kann Gisela Tochtenhagen, gelernte Gärtnerin und vor ihrem Ruhestand viele Jahre in einem Baumarkt tätig, nicht machen. Mit Rente und Witwenrente muss sie klug wirtschaften. Aber ist es unterm Strich so wenig, dass sie Anspruch auf eine solche Sozialwohnung hat? „Ein Versuch war es wert. Ich begründete die Suche nach einem neuen Zuhause damit, dass ich meine große Wohnung gern einer Familie mit Kindern zur Verfügung stellen würde und beantragte einen Wohnberechtigungsschein“, erzählt sie. Einfach sei ihr das nicht gerade gefallen. Denn für so einen Antrag müsse man sich „nackig“ machen, Kontoauszüge und Rentenbescheide vorlegen. Doch im vorigen Herbst kam die gute Nachricht: Sie bekommt den Schein, erfüllt damit die Voraussetzung für eine vom Land geförderte Wohnung.

Zweites Haus wird im April fertig

Wer denkt, dass er ebenfalls in dieses Raster passt: „Im April wird auch unser zweites Haus, die Karl-Krull-Straße 18b fertig“, blickt WGG-Vorstand Klaas Schäfer voraus. Die beiden benachbarten Gebäude sind baugleich. Wie in der Nr. 18a gibt es auch dort 24 geförderte Wohnungen: Ein Teil von ihnen verfügt über zwei Zimmern (46 bis 62 m² groß, andere haben drei Zimmer und sind 72 Quadratmeter Wohnfläche. Die übrigen vier Wohnungen unterm Dach sind wie in der 18a von der WGG frei finanziert. „Die Grundnutzungsgebühr liegt hier bei zehn Euro pro Quadratmeter“, sagt WGG-Pressesprecherin Anja Groß.

Klaas Schäfer, Kaufmännischer Vorstand der WGG Quelle: Petra Hase

Insgesamt errichtete die Wohnungsbaugenossenschaft im Wohnpark an der Karl-Krull-Straße seit Beginn der Bauarbeiten 2006 insgesamt 324 neue Wohnungen, so Groß. Die beiden Häuser 18a/b mit ihren 56 Wohnungen bilden quasi den Schlusspunkt. 8,6 Millionen Euro investierte das Unternehmen hier noch einmal, erhielt dafür 2,2 Millionen Euro Förderung vom Land. Laut Schäfer gab es im Laufe der Bauphase anderthalbjährigen Bauphase keine immensen Baukostensteigerungen: „Wir hatten Glück, da wir früh mit den Ausschreibungen der Leistungen begonnen hatten.“

Fahrrad- und Trockenraum für Hausgemeinschaft

Glück auch für Gisela Tochtenhagen, die so frühzeitig in ihr neues Wohnviertel ziehen konnte. Mit den 300 Euro Kaltmiete für ihre 46 Quadratmeter könne sie nun gut leben. Mit Betriebs- und Heizkosten liege sie bei 413 Euro. Die Seniorin freut sich, dass sie ihre Wohnzimmermöbel und sogar die Küche mitnehmen konnte. Letztere passt zwar nicht komplett in die dafür vorgesehene Nische. Doch ein Küchenbauer mache alles chic. „Die Schränke sind hochwertig und noch gut in Ordnung. Man kann doch nicht alles in den Schredder jagen“, ist die Greifswalderin, die in Hanshagen geboren wurde, für sparsames Wirtschaften. Auch wenn noch nicht jedes Regal an seinem Platz stehe, ein kleiner Teppich fehle und sie auf den neuen Herd etwas warten musste – unterm Strich fühle sie sich im neuen Haus sehr wohl. Keller sowie gemeinschaftlich genutzter Fahrrad- und Trockenraum lassen bislang keine Wünsche offen. „Die ersten Kontakte zu den neuen Nachbarn sind auch geknüpft“, sagt sie froh. Ein kleiner Plausch gehört zum Wohlfühlen dazu.

