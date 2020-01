Wohnungsbrand in Greifswald

Greifswald

In der Südstadt von Greifswald kam es am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand, in dessen Folge zwei Mieter von Rettungskräften vorsorglich in die Universitätsmedizin gebracht wurden. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine 60-jährige Frau und ihren zwei Jahre älteren Mann, die in der Heinrich-Hertz-Straße wohnen. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes auszugehen, teilte die Polizei mit.

„Vermutlich war es ein Steckdosenbrand, der auch elektrische Geräte in Mitleidenschaft zog“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn auf OZ-Nachfrage. Der Brand habe sich in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Aufgrund einer starken Rauchgasentwicklung habe ein Bürger die Feuerwehr alarmiert. Der entstandene Sachschaden halte sich in Grenzen, werde derzeit mit etwa 2000 Euro beziffert. Um eine Rauchgasvergiftung bei den beiden Bewohnern auszuschließen, seien sie ins Klinikum transportiert worden.

Von ph