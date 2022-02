Schätzungsweise bis zu 500 Personen sind in Greifswald wohnungslos. Torsten Vierig ist einer von ihnen. Seit Januar lebt er in einer Garage, ohne Fenster, Sanitär und Heizung. Hoffnung auf eine neue Wohnung kann ihm derzeit keine Hilfsstelle in Greifswald machen – der Wohnraum ist knapp, selbst für Menschen mit geregeltem Einkommen und ohne Schufa-Eintrag.