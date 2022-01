Greifswald

Alleingelassen, verzweifelt, schlaflos: Daniel Freitag erinnert sich gut an die schweren Wochen im Sommer 2021. Der Vater rätselte, wie es weitergeht. Ob er seinen Kindern sagen muss, dass sie bald keine Wohnung mehr haben. Der 40-Jährige befürchtete, auf der Straße zu landen. Er hat einen Schuldeneintrag bei der Schufa und bezieht eine Erwerbsminderungsrente und Sozialhilfe, weswegen er günstigen Wohnraum finden muss.

Wohnungen gibt es zwar in Greifswald, aber häufig nicht in Freitags Preisklasse. „Es gab ein Angebot für 1300 Euro im Monat für eine Drei-Zimmer-Wohnung. Da konnten wir nicht hinziehen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte“, sagt der Vater eines elfjährigen Sohnes und einer achtjährigen Tochter.

Mieter kündigt Familienvater

In die Situation geriet er, weil die TAG Wohnen und Service GmbH allen Bewohnern der Makarenkostraße 33 – 35 den Mietvertrag kündigte. Freitag erhielt kein Angebot für eine Ersatzwohnung. Eine Antwort auf seine Bitte, die Frist über September 2021 hinaus zu verlängern, blieb zunächst aus. Die OZ berichtete über sein Schicksal.

Er bewarb sich für eine Wohnung bei der kommunalen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft. Die schrieb ihm nicht, was er hoffte, sondern, dass er sich Hilfe bei einer Schuldnerberatung suchen müsste – erst dann könnte die WVG erneut über seinen Fall beraten. Da lief die Zeit bis zum Auszug schon. Bei der Stelle der Caritas in Greifswald habe man sich für ihn eingesetzt und den Kontakt zur WVG gesucht. Argument: Es könne nicht sein, dass ein Vater mit seinen Kindern wegen eines negativen Schufa-Eintrags, der nichts mit Mietschulden zu tun habe, keine Wohnung bekommt.

Wohnungsmarkt ist angespannt

Die Schulden sind laut seinen Angaben in einer Zeit entstanden, als er in Berlin lebte und unter anderem mit einer Selbstständigkeit als Betreiber eines Internetcafés scheiterte. Seine damalige Partnerin habe zudem Rechnungen nicht bezahlt. „In Greifswald ist es katastrophal, mit wenig Einkommen eine bezahlbare Wohnung zu finden. Kurze Zeit nach der Kontaktaufnahme zur Schuldnerberatung wurde mir gesagt, dass die WVG erneut prüft. Es wäre ein Unding gewesen, wenn sie meine Bewerbung abgelehnt hätte“, sagt der getrennt lebende Vater.

Bis heute finde er es schade, dass die WVG nicht persönlich mit ihm gesprochen habe. Er bekam nur Schreiben. „Man hätte den Menschen, über den man entscheidet, in den Prozess einbeziehen können. Das war ganz schön unpersönlich. Ich hatte das Gefühl, dass nur nach Aktenlage entschieden wird. Aber dahinter stehen doch Menschen ...“, beschreibt er. Umso froher sei er gewesen, als er doch noch eine Zusage für die neue Wohnung bekam. Seit Anfang Oktober lebt er mit seinen Kindern in Schönwalde I in einer Vier-Zimmer-Wohnung auf 72 Quadratmetern.

Weiter Schulden abbezahlen

Doch der Umzug brachte ihm weiteren Stress. „Ich bin gesundheitlich stark angegriffen, weil ich einen kaputten Rücken habe“, sagt er. Deswegen sei es notwendig, dass er Hilfe beim Umzug bekommt. Da das Sozialamt nur die Kosten für den Transport von Hab und Gut übernimmt, musste er seinen Hausstand alleine einpacken. Er schaffte es jedoch nicht rechtzeitig. „Die Umzugsleute kamen, sahen und gingen wieder“, sagt Freitag. Allein dieser erste Besuch der Firma habe mehrere hundert Euro gekostet. Mit seiner Mutter packte er in den folgenden Tagen an und pünktlich zum nächsten Termin eine Woche später waren alle Sachen in Kisten verstaut. Da hatte dann auch die TAG zugestimmt, die Auszugsfrist zu verlängern. Mit seiner neuen Wohnung hat Freitag sich aus seiner Sicht nun verbessert.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Freitag ist es nun wichtig, dass es seinen Kindern nach der stressigen Zeit besser geht und sie sich gut entwickeln können. An seinen Schulden will er weiter arbeiten. Nicht für sich, sondern für seine Kinder, die die Schulden nicht erben sollen. „Ich will es versuchen, auch wenn es schwer wird. Ich will das ja hinter mir lassen und abhaken.“ Bei der Schuldnerberatung fühle er sich in guten Händen. Ob er die Summe zurückbezahlt oder gar Privatinsolvenz anmeldet, steht noch aus. „Bis ich zur Ruhe komme, wird wohl noch einige Zeit vergehen“, sagt Daniel Freitag.

Von Christopher Gottschalk