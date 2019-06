Gützkow

Bunte Luftballons, duftende Sommerblumen und weiß gedeckte Tische: Das Wohnzentrum „ Peenetal“ in Gützkow – ein Zuhause für Menschen mit geistigen und Mehrfachbeeinträchtigungen sowie Verhaltensauffälligkeiten war am Donnerstag in Partylaune. Unzählige Gäste, darunter viele Kooperationspartner und Angehörige der Bewohner, feierten ein Jubiläum. Zehn Jahre ist es her, dass die bundesweit agierende Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen (GBS) mit insgesamt über 500 Mitarbeitern an 15 Standorten das Haus in der Karlstraße unweit des Schlossparks in Betrieb nahm.

„Ursprünglich als Suchteinrichtung geplant, leben hier heute 27 Menschen in drei Wohngruppen, darunter eine im geschlossenen Bereich“, sagt Leiterin Kerstin Lenz. Zudem gebe es im Stadtkern eine Außenwohngruppe mit weiteren acht Plätzen. Die überwiegende Anzahl der Bewohner sei relativ jung, die Hälfte zwischen 18 und 30 Jahre alt. „Unser Ziel ist es, sie langfristig für eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten“, erklärt die Sozialpädagogin. Ein weites Feld, denn die wenigsten seien in der Lage, eine Helfertätigkeit auszuüben. Eine Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen indes käme nach einer gewissen Verweildauer – im Durchschnitt betrage sie fünf Jahre – häufiger in Betracht. Doch zuallererst gehe es darum, „Alltagsfähigkeiten zu fördern und soziale Kompetenzen zu stärken“, so Kerstin Lenz.

Kerstin Lenz, Leiterin des Wohnzentrums. Quelle: HGW

Aufgabe ihres Teams sei es dabei, den Bewohnern zu helfen, „eigene Ressourcen zu entdecken und zu entfalten“. Marcel Koch etwa ist derzeit Feuer und Flamme, sein eigenes Projekt voranzutreiben. Der 29-Jährige baut ein Modell des Wohnzentrums, hat mit ersten Arbeiten dazu vor einem Jahr begonnen. „Inspiriert hat mich das Haus selbst“, erzählt er und deutet stolz auf das Grundgerüst aus Karton. Es soll später noch eine Ummantelung aus Gips erhalten. „Ein langer Arbeitsprozess“, verdeutlicht Kunsttherapeutin Bettina Homberg, die ihn dabei begleitet. Das Konzept des Hauses macht’s möglich. Der Förderbereich verfolge sowohl einen einzel- als auch gruppentherapeutischen Ansatz. Ganz individuelle Betreuung und Unterstützung seien häufig der Weg zum Erfolg.

Das wertschätzt auch Gerd Hamm, Sozialamtsleiter des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Das Miteinander sei im Wohnzentrum Peenetal ein ganz besonderes. „Ich habe Hochachtung vor den Mitarbeitern, die sich täglich dieser Aufgabe stellen“, würdigt er die Leistung der 34 Beschäftigten. Zugleich verweist Hamm darauf, dass mit der weiteren Umsetzung des im Januar 2018 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) Veränderungen auch für die Gützkower Einrichtung bevorstehen. Ab 1. Januar 2020 seien die Kosten der Unterkunft strikt von der Eingliederung, sprich den Betreuungsleistungen, zu trennen. „Bislang wurde der Platz bezahlt – und Punkt. Künftig muss es eine Trennung der Kosten geben, der Begriff der Einrichtung verschwindet. Denn laut UN-Rechtskonvention gibt es dann nur noch ein eigenständiges Wohnen mit Unterstützung zur Eingliederung“, erklärt der Amtsleiter. Das sorge für Ängste und Unsicherheiten bei den Trägern. Sie seien aufgefordert, den Charakter herkömmlicher Einrichtungen zu überdenken und Veränderungen anzugehen. „Doch das wird schrittweise passieren, es wird auch abgestufte Formen geben. Wir sind dazu mit allen betroffenen Trägern im Gespräch“, versichert er.

Partystimmung im GBS Wohnzentrum Gützkow am Donnerstagnachmittag. Quelle: HGW

Für Harald Pfannkuch, Geschäftsführer der GBS, die auch in Jarmen und Demmin Einrichtungen trägt, eine wichtige Aussage. Denn am Ende dürfe es schließlich nur darum gehen, den Anforderungen der Menschen mit Beeinträchtigungen gerecht zu werden. „Das System, aber auch die Mitarbeiter müssen sich bewegen“, sagt er. Das sei nicht einfach. Denn neben Fortschritten erlebten sie auch Enttäuschungen. Deshalb ziehe er den Hut vor den Beschäftigten.

Mutmachende Worte, die Kerstin Lenz und ihr Team beflügeln: „Unser Ziel ist es, künftig auch ambulante Dienste anzubieten“, sagt die Leiterin. In Trainingswohnungen soll der eine oder andere Bewohner die Chance erhalten, seine Eigenständigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig werde er aber noch betreut. „Außerdem wollen wir ein Kunstatelier einrichten, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam kreativ sind“, plant Lenz. Für Marcel Koch, aber auch andere eine weitere Chance, Teilhabe zu erfahren.

Petra Hase