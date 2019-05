Murchin

Auf der B 110 zwischen Murchin und Libnow Richtung Insel Usedom lief am Freitagabend um 22.50 Uhr ein Wolf aus dem angrenzenden Wald auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem vorbeikommenden Pkw Volvo erfasst, obwohl der Fahrer versucht hatte, die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Wolfsrüde wurde über die Gegenfahrbahn in ein angrenzendes Feld geschleudert und verendete sofort. Das Tier wurde bis zur Übergabe an das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie durch die Polizei sichergestellt.

Bereits Anfang Oktober vergangenen Jahres wurde nur zwei Kilometer weiter bei Pinnow morgens 9 Uhr ebenfalls auf der Bundesstraße 110 eine Wölfin überfahren. Sie war beim Überqueren der Straße einem 33-jährigen Passat-Fahrer, der von Murchin kommend in Richtung Insel Usedom unterwegs war, ins Auto gelaufen. Auch dieses Tier wurde damals sichergestellt und durch die Amtstierärztin des Landkreises Vorpommern-Greifswald ins Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin versandt.

Schon im vergangenen Herbst machten erfahrene Förster, Privatwaldbesitzer und Landwirte darauf aufmerksam, dass es in der Region zwischen Anklam, Wolgast und Greifswald mehr Wölfe als angenommen gibt und eine Rudelbildung nicht ausgeschlossen ist. Wölfe wurden mehrfach von Wildkameras aufgenommen.

Cornelia Meerkatz