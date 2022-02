Wolf tötet mehrere Schafe im Greifswalder Stadtgebiet

Greifswald

Im Greifswalder Umland wurden bereits mehrfach Schafe gerissen. Jetzt griff der Wolf erstmals auch im Stadtgebiet eine Herde an. Auf dem Deponieberg am nördlichen Rand der Hansestadt wurden die Schwarzkopfschafe von Dörte Wolfgramm-Stühmeyer gleich zweimal vom Raubtier heimgesucht. „Das erste Schaf wurde in der Nacht vom 20. zum 21. Januar gerissen. Den zweiten Vorfall gab es in der Nacht vom 22. zum 23. Januar, bei dem vier Schafe getötet und weitere fünf Tiere schwer verletzt wurden. Eines davon musste aufgrund seiner Verletzungen später durch den Tierarzt erlöst werden“, sagt die Landwirtin aus Levenhagen.

Anfangs hegte sie zunächst noch den Verdacht, dass womöglich streunende Hunde ihr Unwesen getrieben haben. Dennoch kontaktierte sie die Wolfshotline beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), das einen Rissgutachter entsandte. Dieser entnahm entsprechende DNA-Proben. Seit Dienstag liegt nun die Auswertung vor: Es handelt sich tatsächlich um einen Wolf.

Ein Rudel lebt westlich von Greifswald

Ohne das Ergebnis abzuwarten, holte Wolfgramm-Stühmeyer mit tatkräftiger Unterstützung unmittelbar nach dem zweiten Vorfall die Schafe vom Deponieberg und brachte sie in zur Sicherheit in einen Stall. Viele von ihnen seien hochtragend, werden in Kürze ablammen. Noch sei unklar, ob möglicherweise auch noch Sekundärschäden zu beklagen gibt.

Stadtförster Bent Knoll hat inzwischen regelmäßig Kontakt mit Wölfen: „Im vorigen Jahr waren zwei Wölfe in der Region, inzwischen sind es erheblich mehr.“ Ein Rudel mit acht bis neun Tieren lebe westlich von Greifswald und sei in der Region von Jarmshagen bis Gristow unterwegs. Hinzu kämen einzelne Tiere östlich und südlich von Greifswald.

