Wolfsriss bei Wusterhusen nachgewiesen: Amt ließ sich mit Bestätigung viel Zeit

In der Region um Wolgast zwischen Katzow, Groß Ernsthof und Wusterhusen kam es in den zurückliegenden Monaten schon mehrfach zu Rissvorfällen bei Schafen und Kälbern. Jedes Mal wurde der Wolf als Verursacher vermutet. Doch auch wenn es offensichtlich ist: Es dauert lange, bis die offizielle Bestätigung für einen Wolfsriss kommt und Schadenersatz wird meist auch noch verwehrt. Genau diese Erfahrung hat gerade ein Landwirtschaftsbetrieb in Wusterhusen gemacht.

So wurden am 26. Februar sieben Schafe und ein Schafbock auf einer eingezäunten Weide bei Wusterhusen gerissen. Ein Rissgutachter war vor Ort. Genproben waren anschließend zum Senckenberg-Institut geschickt worden, das im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums MV Untersuchungen durchführt. Etwa im gleichen Zeitraum war es auf Weiden anderer Landwirtschaftsbetriebe der Umgebung zu Rissvorfällen bei Kälbern gekommen.

Kein Schadenersatz

Nach mehr als fünf Wochen fragte der Landwirt, dem die Schafe gehörten, beim Rissgutachter nach dem Ergebnis an. Ihm wurde mündlich mitgeteilt, dass just an diesem Tag die Bestätigung eingegangen sei, dass die Schafsrisse von einem Wolf verursacht wurden.

Im gleichen Atemzug wurde dem Landwirtschaftsunternehmen mitgeteilt, dass keine Entschädigung zu erwarten sei, da der Grundschutz der Schafe nicht ausreichend war. Der rund um die Weide fest installierte Zaun, 1,30 Meter hoch, sei nicht überall stromführend gewesen. „Es stünde wegen des fehlenden Grundschutzes dem Betrieb damit kein Schadenersatz zu und auch nicht die Übernahme der Kosten für den Abdecker. Genau das hatte aber der Rissgutachter anfangs verkündet“, berichtet Mitarbeiterin Frank.

Angaben der Behörde sehr dürftig

„Erst auf nochmaliges nachdrückliches Drängen bekamen wir am 21. April dann schriftlich mit einem dürren Satz bestätigt, dass unsere Schafe bei Wusterhusen vom Wolf gerissen worden waren“, sagt sie und zeigt den Ausdruck. Kein Satz der Erklärung zur Abstammung des Wolfes und ob er bereits registriert oder auffällig geworden ist. Genau das aber soll mit Untersuchung der Genproben vom Rissort festgestellt werden.

Landwirt prüft Rechtsmittel

Erst am 4. Mai habe nach weiteren Nachfragen das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie noch einmal offiziell den Wolfsriss bestätigt, aber eben auch erneut deutlich gemacht, dass kein Schadenersatz zu erwarten sei. Statt dessen seien sie ans Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt verwiesen worden, falls beabsichtigt wird, Rechtsmittel gegen die Verwehrung des Schadenersatzes einzulegen. Und genau das lässt der Landwirt gegenwärtig prüfen – „denn immer nur sind die Landwirte die Leidtragenden. Das ist nicht hinnehmbar“, heißt es aus dem Unternehmen.

Von Cornelia Meerkatz