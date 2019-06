Greifswald

Noch wurden keine Wölfe im Ladebower Moor gesichtet. Aber das Naturschutzgebiet liegt in dem Bereich, in dem mit dem Auftreten der Raubtiere gerechnet wird. Auf dem Koos wurden schon Wölfe beobachtet. Um Nutztiere wie Schafe und Ziegen zu schützen, finanziert das Land neuerdings den Aufbau von Zäunen. Und so einen Zaun lässt der Wackerower Ökolandwirt Johannes Hoyme jetzt im Ladebower Moor ziehen. „Wir haben hier etwas hinbekommen, das der Greifswalder Agrarinitiative nicht geglückt ist“, sagt Hoyme. Die Stadt als Verpächter, Naturschutzverbände, die Untere Naturschutzbehörde und der Landwirt arbeiten zusammen.“ Die Schafe standen schon vorher hier, sie grasen derzeit in der Nähe des Gristower Naturerlebnisparks. Einige Ziegen sollen noch hinzukommen. Lammfleisch soll dann in seinem Hofladen in Wackerow angeboten werden.

Hoyme zahlt nur eine geringe Pacht, bekommt aber auch nicht die Förderung, die sonst üblich ist. „Durch die Zusammenarbeit aller Partner ist die aus naturschutzfachlicher Sicht nötige Beweidung möglich, die sich sonst nicht rechnen würde.“ Für Hoyme war die Übernahme dieser Fläche die Eintrittskarte auch bessere zu bekommen. Es sei ein Geben und Nehmen.

Die Ausschreibung für die Einzäunung des etwa 2,2 Hektar großen Areals hat die Firma „Highland. Stall & Weide“ aus Oyten gewonnen. „Wir ziehen jetzt sehr viele Wolfszäune, seit die zu 100 Prozent gefördert werden“, sagt Mitarbeiter Henning Ostendorf. Die Abstände zwischen den Drähten seien nur 20 Zentimeter groß, die Zäune 1,30 Meter hoch, sodass die Wölfe nicht auf die Weide vordringen können. „Und der Zaun steht unter Strom.“ In etwa 14 Tagen werden Schafe und Ziegen wieder hier sein und als Moorschützer aktiv.

Die Voraussetzungen wurden im November geschaffen. Unter der Federführung des Naturschutzbundes, des ehrenamtlichen Betreuers des Gebiets, befreiten 45 Freiwillige mit Sägen, großen Scheren und Freischneidern das Areal von Bewuchs. „Auch die Arbeitsfördergesellschaft ABS hat sich hier sehr engagiert“, freut sich Hoyme. Noch in den 1990er Jahren brüteten Rotschenkel, Bekassinen und Kiebitze im 113 Hektar großen Naturschutzgebiet. Botaniker rühmten den wertvollen Trockenrasen am Rand des Moores am Waldrand. Vor allem wegen fehlender Beweidung veränderte sich der Charakter des Naturschutzgebietes zu seinem Nachteil. Bäume und Sträucher wuchsen.

