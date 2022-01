Auch an diesem Mittwoch formierte sich am Abend in Wolgast Protest, der sich diesmal hauptsächlich gegen eine Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wandte. Etwa 2100 Demonstranten versammelten sich am Hafenvorplatz, wobei auch Teilnehmer unter anderem aus Neubrandenburg und Ueckermünde angereist waren.