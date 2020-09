Wolgast

Kurios, aber wahr: Zwei alkoholisierte Männer zoffen sich auf offener Straße. Es kommt zum Schlagabtausch – ausgerechnet vor dem Polizeirevier Wolgast! „Erst hab ich gewartet, dass sie die Straße räumen“, sagt Ronny Zymelka (43) aus Zinnowitz, der an jenem 28. September 2019 nach 20 Uhr dort zufällig mit seinem Auto vorbeikam. „Aber sie waren wild am Hauen, verteilten den Inhalt eines Rucksacks über die Fahrbahn. Also wählte ich die 110“, blickt der Versicherungsfachwirt zurück.

Doch seine Hoffnung, dass sofort mehrere Beamte aus dem Revier stürmen, erfüllte sich nicht. Die Kampfhähne verlagerten ihre Schlägerei auf den Gehweg, als schließlich eine Polizistin aus der Tür trat. Fast wollte Zymelka schon weiterfahren, besann sich dann aber. „Weil keine Verstärkung kam, stellte ich das Auto ab und half ihr, die Männer auseinanderzubringen. Sie waren sehr aggressiv. Das ganze zog sich gut 20 Minuten hin, bis der eine den Ort verließ und die Beamtin den anderen mit ins Revier nahm.“

Für Polizeichef Gunnar Mächler eine mutige Tat: „Es ist kein Geheimnis, dass die Reviere, mit Ausnahme von Greifswald, abends nur mit zwei Streifenwagen besetzt sind. Die Schichtführerin in Wolgast war zu dem Zeitpunkt allein, die anderen Kollegen unterwegs“, erklärt er.

Von Petra Hase