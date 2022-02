Wolgast: Auf der B 111 krachen Dienstagmittag vier Autos ineinander

Pritzier

25 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der B111 zwischen den Abfahrten Buddenhagen und Pritzier. Beteiligt waren vier Fahrzeuge. Eine Personen wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Lkw, der in Richtung Wolgast fuhr, noch im Bereich des Jägerhöfer Waldes nach links von der B111 in einen Waldweg abbiegen. Auf Grund des Gegenverkehrs aus Richtung Pritzier musste der Lkw verkehrsbedingt halten. Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin hielt ebenfalls. Der 60-jährige Fahrer eines hinter dem Mercedes fahrenden Mercedes-Transporters konnten ebenfalls anhalten. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Audi ebenfalls Richtung Wolgast unterwegs war, übersah dagegen, dass die Fahrzeuge vor ihm gehalten hatten und fuhr auf den Transporter auf. In Folge der Kollision wurde der Transporter auf den Mercedes der 34-Jährigen geschoben, welche hinter dem abbiegendem Lkw gehalten hatte.

Die Fahrerin des Mercedes verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht.

VW übersieht Unfallstelle auf der B 111

Nachdem sich der erste Unfall ereignet hatte, übersah der 48-jährige Fahrer eines VW die Unfallstelle und fuhr auf den Audi des ersten Unfallverursachers auf. Dabei wurde zum Glück niemand zusätzlich verletzt.

Am Ende waren vier Fahrzeuge beschädigt, zwei davon nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos musste die B111 für etwa eine Stunde teilweise voll gesperrt werden. Die Wolgaster Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Es kam zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Von Cornelia Meerkatz