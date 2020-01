Wolgast: Beteiligung der Peene-Werft am Fregattenbau stärkt die Stadt

Wolgast

Das neue Jahr fängt gut an – in des Wortes wahrer Bedeutung: Am Dienstag wurde bekannt, dass die Peene-Werft Wolgast am Bau der geplanten vier neuen Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 der Deutschen Bundesmarine beteiligt werden soll. Den Auftrag zum Bau der Fregatten erhielt als Generalunternehmer die holländische Damen Shipyards Group. Diese kooperiert mit der Bremer Lürssen-Gruppe, zu der Blohm+Voss Hamburg und die Wolgaster Peene-Werft gehören.

Damen hatte ausdrücklich betont, dass der Bau der Schiffe bei Blohm+Voss in Hamburg unter Einbeziehung weiterer Werftstandorte der norddeutschen Lürssen-Gruppe und damit vollständig in Deutschland erfolgt. Für Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) sind das ausgesprochen gute Nachrichten. „Auch wenn noch keine Details über den Umfang bekannt sind, der in Wolgast geleistet werden wird, freue ich mich für alle Peenewerker und Wolgast, denn es bedeutet viel Arbeit und stärkt die Stadt“, sagte Weigler.

Exzellentes Know-how der Peenewerker

Es mache sich jetzt bezahlt, dass mit dem Exportverbot der Patrouillenboote nach Saudi-Arabien nicht der Kopf in den Sand gesteckt wurde, sondern die Werft selbst, aber auch die Stadt und viele Vertreter aus Landes- und Bundespolitik immer wieder betont hätten, welche hervorragende Qualitätsarbeit in Wolgast geleistet wird. „Ich bin sicher, dass mit dem Bau dieser Spezialschiffe für die Deutsche Marine einmal das exzellente Know-how der Peenewerker für außergewöhnliche Lösungen unter Beweis gestellt werden kann“, verteilte er Vorschusslorbeeren.

Laut Weigler komme das milliardenschwere Projekt genau zur richtigen Zeit, denn es schließe genau an das Ende des Korvettenprogramms an. Das bedeute, dass die Peenewerker in diesem gerade gestarteten Jahrzehnt mit richtig viel Arbeit im Neubau bedacht worden seien. „Besser kann doch ein Jahrzehnt gar nicht beginnen. Denn das ist nicht nur Planungssicherheit für das Unternehmen, sondern auch Sicherheit für die Familien von 300 Werftmitarbeitern und vielen weiteren. Denn auf einen Werftmitarbeiter kommen immer noch drei weitere Arbeitsplätze – Zulieferer, Händler und Gewerbetreibende in der Region“, betonte der Bürgermeister.

Händler hoffen auf große Kaufkraft

Ähnlich sieht man das beim Handels- und Gewerbeverein Wolgast. Wie die stellvertretende Vorsitzende, Ulrike Burchardt, gegenüber der OZ betonte, „ist es immer eine glückliche Fügung, wenn durch sichere und gut bezahlte Arbeit die Kaufkraft in der Stadt gestärkt wird“, sagte sie. Es werde sich in Wolgast bemerkbar machen, dass die Werft gut zu tun hat. Zulieferer, Händler, Gastronomen und Hoteliers/Vermieter würden die Nutznießer sein. „Wir haben uns alle zusammen sehr über die Nachricht gefreut, dass es neue Arbeit für die Werft gibt“, so die Vizevorsitzende.

Politiker sehen Werftstandort gestärkt

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor sieht mit der angekündigten Beteiligung der Peene-Werft am Bau der Mehrzweckkampfschiffe nicht nur den Schiffbaustandort Deutschland, sondern vor allem den Spezialschiffbau in Wolgast gestärkt. Er sei überzeugt, dass ein gehöriger Brocken Arbeit für die Werft „abfalle“. „Das ist ein wichtiges Signal für die Mitarbeiter der Peene-Werft“, teilte er mit.

Der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann ( SPD), betont die herausragende Bedeutung der Werft für Wolgast und ganz Vorpommern. Er erinnerte an die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Peenewerker vor zwei Jahren durch die Landesregierung. „Dieser Auftrag gibt nun endlich Planungssicherheit für mehrere Jahre. Und das ist eine hervorragende Nachricht für die gesamte Region“, so Dahlemann.

Ähnlich äußert sich die SPD-Kreistagsfraktion Vorpommern-Greifswald, die den Großauftrag der Deutschen Marine und die Beteiligung der Peene-Werft begrüßt. „Die Peene-Werft ist einer der wichtigsten Industrie-Arbeitgeber in Vorpommern. Dieser Großauftrag trägt zur Sicherung des Schiffbaustandortes Wolgast bei“, erklärt Fraktionschef Falko Beitz.

Von Cornelia Meerkatz