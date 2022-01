An die 90 000 Euro Schaden für das Autohaus Esser in Wolgast. Viele Fahrzeuge sind ramponiert. Die Feuerwehren der Region waren von Samstagabend bis Sonntagmittag permanent im Einsatz, um vor allem umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. An der Küste hat „Nadia“ kaum Unheil angerichtet.