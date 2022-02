Wolgast

Autoren, Regisseuren und Medienpädagogen des Fördervereins für demokratische Medienkultur und Schülern der Mediengruppe des Runge-Gymnasium Wolgast arbeiten an einem Ausstellungsprojekt, bei dem ehemalige Frauen, die auf der Wolgaster Peene-Werft gearbeitet haben, im Mittelpunkt stehen. Später soll daraus ein Film entstehen.

Auf die Idee zu dem Projekt sei man aus der Notwendigkeit heraus gekommen, weil es bis zum heutigen Tag noch keine Auseinandersetzung und Aufarbeitung in dieser Form mit der diffizilen Geschichte der Werft gibt, erläutert Projektleiter Tom Kühnel. Ziel des Vorhabens ist, 20 Frauen zu finden, die auf der Peene-Werft in den unterschiedlichsten Bereichen und Abteilungen gearbeitet haben. Sie sollen in den Mittelpunkt gestellt werden und in Zeitzeugengesprächen zu Wort kommen.

Diese Frauen suchen wir nun. Laut Kühnel werde das besonderes Augenmerk auf Gleichberechtigung und Mitbestimmung, gesellschaftliche Überwachung und Einschränkungen auf Grund der Geheimhaltung bei militärischen Aufträgen, aber auch auf den normalen sozialistischen Alltag mit Geselligkeiten und Brigadeleben gelegt. Wichtig ist in jedem Fall die Bereitschaft der Frauen, persönliche Erinnerungen und den beruflichen Werdegang vor der Kamera zu schildern.

Diese Zeitzeugengespräche dollen in diesem Jahr aufgezeichnet werden. Die geplante Ausstellung soll dann im kommenden Jahr 2023 stattfinden.

Ehemalige Peenewerkerinnen, die bei diesem Projekt mitmachen möchten, können sich per E-Mail unter t7kuehnel@gmail.com oder telefonisch unter 01520 7356651 melden.

Von Cornelia Meerkatz